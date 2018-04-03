Евровидение-2018: под каким порядковым номером выступит Украина

Организаторы Евровидения-2018 сообщили участникам конкурса о порядке их выступлений в полуфиналах.

Стали известны порядковые номера всех стран-участниц первого и второго полуфинала. На песенном конкурсе Евровидение-2018 Украина выступит последней во втором полуфинале.

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Напомним, первый и второй полуфиналы Евровидения 2018 пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая 2018 года. Согласно жеребьевке организаторов, MELOVIN будет выступать во второй половине второго полуфинала конкурса в четверг 10 мая.