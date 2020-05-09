Главные новости 9 мая: День победы и нарушения, трагедия на "Академике Вернадском"

В Украине отметили День победы над нацизмом: где-то с нарушением карантина, а где-то с использованием запрещенной советской символики На антарктической станции "Академик Вернадский" умер 35-летний Василий Емельянович. В США умер музыкант Литл Ричард – его называли отцом рок-н-ролла. Такими были главные новости за субботу, 9 мая, в Украине и мире.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

День победы в условиях карантина

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9 мая – не первый памятный день, который пришелся на строгий карантин в Украине. Хоть позади уже прошли Вербное воскресенье, Пасха и первомай, украинцы еще не привыкли к празднованию праздников в ограниченном протиэпидемиологическом режиме. Несмотря на то, что государство официально отменило все массовые торжественные мероприятия, во многих городах прошли акции, шествия памяти и групповые возложения цветов.

Полиция отмечает, что 9 мая прошло спокойно. Правоохранители, отмечают в пресс-службе Нацполиции, получили более 90 сообщений о возможных нарушениях. После их отработки, открыли четыре уголовных производства и составили 20 админпротоколов.

Нарушения в Одессе

Бурно день прошел в Одессе. Несколько агрессивно настроенных граждан напали на репортера "Думской" Алену Балабу на Аллее Славы в парке Шевченко. Ей вырвали волосы и она написала соответствующее заявление о преступлении.



Схватка, в которой пострадала журналистка / Фото "Думской"

На сайте полиции Одессы сообщили о ряде нарушений. В частности, полицейские остановили мужчину с георгиевской лентой на одежде.

Одесситы массово несли цветы к памятнику Неизвестному матросу. Полиция пускала всех, однако нужно было пройти через металлоискатель. Многие местные жители пришли с детьми.



Людей на Аллее славы собралось немало / Фото "Думской"

Маски были не у всех. Несмотря на то, что полицейские раздавали их всем желающим бесплатно.

Кроме того, неизвестные совершили подлую провокацию: раскрасили стелу с гербом Одессы, что на въезде в город. Окраску выбрали запрещенную: цвета георгиевской ленты. Однако активисты сразу же взялись исправлять выходку вандалов.

Массовое шествие от Медведчука и Бойко в Киеве

Неспокойно в этот день было представителям партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь". Несмотря на карантин, лидеры ОПЗЖ без масок в сопровождении охраны прошли по Аллее Славы 9 мая по случаю Дня победы. Впоследствии Виктор Медведчук с соратниками по фракции Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным устроили автопробег "Бессмертного полка".

Они были в сопровождении десятка охранников. Однако ни один из политиков не был в защитной маске. Лидеры ОПЗЖ проехались по столице на американских автомобилях времен Второй мировой войны Willys.

ОПЗЖ на американском авто / Скриншот с видео

Онуфрий, Новинский и Парк Вечной Славы

Несмотря на вспышку коронавируса в Киево-Печерской лавре делегация оттуда во главе с митрополитом Онуфрием и нардепом Вадимом Новинским вышла на акцию 9 мая. По случаю Дня победы над нацизмом они пришли в Парк Вечной Славы возложить цветы и венки.



Лавра пришла на чествование в Парк славы / Скриншот с видео

Защитные маски участники делегации надели перед тем, как зайти на территорию парка. Однако Новинский был вообще без маски, а у Онуфрия она была спущена на подбородок.

Представители УПЦ МП отслужили памятный молебен по случаю Дня победы.

Херсон, снова "ОПЗЖ" и подвиг предков

В Херсоне депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Егор Устинов организовал массовое шествие и возложение. О масках и соблюдении дистанции, ожидаемо, речь не шла. В пресс-службе полиции Харьковщины сообщают: обошлось без грубых нарушений, однако три административных протокола составили. Один из них – на самого Устинова.

Дело в том, что масок на участниках акции не было, как и не было соблюдено социальной дистанции.



Нарушения в Херсоне: составили три протокола / Фото kherson.net

В комментарии журналистам Устинов пафосно отметил, что причина нарушения карантина в героизме предыдущих поколений.

Смерть на "Академике Вернадском"

На станции "Академик Вернадский" на Антарктическом полуострове погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович. По предварительной информации, мужчина сам покончил с собой.

Об этом Погиб Василий Емельянович – участник экспедиции на станции "Академик Вернадский"

Это впервые в истории на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей. Сейчас решают вопрос о переправке тела Василия в Украину, а также доставку нового повара на станцию.

Усложняет этот процесс карантин и закрытие границ во многих странах. Напомним, что именно доставка 25-й экспедиции была проблемной и длилась значительно дольше, чем все предыдущее.



Василию Емельяновичу было 35 лет / Фото пресс-службы Национального антарктического научного центра

Что известно о станции "Академик Вернадский"?

"Академик Вернадский" – первая и единственная украинская антарктическая станция. Ее Великобритания передала Украине в 1996 году, и с того же времени туда ежегодно отправляются украинские научные экспедиции.

Коротко о коронавирус в Украине за последние сутки

В Украине подтвердили 14 710 случаев COVID-19, из них 515 – за минувшие сутки. В общем уже 376 человек в Украине умерли от коронавируса. Почти три тысячи пациентов одолели коронавирус в Украине – 2 909 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в таких областях:

Черновицкая область – 2179 случаев;

м. Киев – 1771 случай;

Ивано-Франковская область – 1095 случаев;

Тернопольская – 977 случаев.

Важнейшие новости о коронавирусе за 9 мая читайте по ссылке.

Умер музыкант Литл Ричард

Американский пианист и певец Литл Ричард умер сегодня, 9 мая. Ему было 87 лет. Сын музыканта Дэнни Пенниман объявил о смерти отца, однако отметил, что причина ныне неизвестна.

Подробнее Умер музыкант Литл Ричард – его называли отцом рок-н-ролла



Музыканту было 87 лет / Фото GettyImages

Кратко о легенде рок-н-ролла

Литла Ричарда воспитывали в семье, в которой росли 12 детей. Его отец занимался продажей виски и всегда осуждал любовь сына к музыке. Он пел в церковном хоре, однако после обвинений папы в нетрадиционной сексуальной ориентации 13-летним мальчиком ушел из дома.

Уже в 15 лет Литл Ричард заключил первую сделку в своей музыкальной карьере.

Литл Ричард был одним из основателей рок-н-ролла. Расцвет его творчества пришелся на 1950-е годы, когда стиль только начал набирать популярность.

Его хиты перепевали мировые легенды – The Beatles, Scorpions, Элвис Пресли и многие другие. Самые известные песни музыканта – "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Lucille", "Keep A-Knockin". Сейчас их считают классикой рок-н-ролла.

Одна из самых узнаваемых мелодий Литла Ричарда-смотрите видео