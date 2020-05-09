Погиб Василий Омелянович – участник экспедиции на станции "Академик Вернадский"

На станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. Предварительно, мужчина сам покончил с собой.

35-летний Василий Омелянович погиб 8 мая, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в фейсбуке.

Раньше Из-за коронавируса украинские полярники не смогли добраться до станции

Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий рассказал, что это была уже пятая экспедиция погибшего на станцию “Академик Вернадский”.

Сейчас обстоятельства смерти выясняют, но предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

К сожалению, все мы живые люди, и никто наперед не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину",

– добавил Дикий.

Пока решается вопрос доставки тела в Украину.

В Министерстве образования и науки Украины и Национальном антарктическом научном центре выразили соболезнования родителям, брату, друзьям и близким Василия.

Краткая биография Василия Омеляновича

Василий Омелянович родился в 1985 году, жил в городе Малине Житомирской области. С 2011 года снова и снова возвращался в экспедицию на станцию "Академик Вернадский".

В последнем посте в фейсбуке мужчина призвал чтить и уважать людей и дома, где нас ждут. Коллеги вспоминают его, как очень скромного человека, специалиста своего дела, надежного товарища и романтика.

Что известно о станции "Академик Вернадский"? "Академик Вернадский" – первая и единственная украинская антарктическая станция. Она расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова). На станции круглогодично работают 12 полярников. Их задача проводить научные исследования в Антарктиде. В общем станция функционирует с 1960-х годов.



До 1996 года была британской станцией под названием "Фарадей".