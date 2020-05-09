Загинув Василь Омелянович – учасник експедиції на станції "Академік Вернадський"

На станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. Попередньо, чоловік сам наклав на себе руки.

35-річний Василь Омелянович загинув 8 травня, повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці.

Раніше Через коронавірус українські полярники не змогли дістатися до станції

Керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий розповів, що це була уже п’ята експедиція загиблого на станцію “Академік Вернадський”.

Наразі обставини смерті з’ясовують, але попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.

На жаль, всі ми живі люди, і ніхто наперед не знає, що для кого стане останньою краплею чи "соломинкою, яка зламала спину",

– додав Дикий.

Поки питання доставки тіла в Україну вирішують.

У Міністерстві освіти і науки України та Національному антарктичному науковому центрі висловили співчуття батькам, братові, друзям та близьким Василя.

Коротка біографія Василя Омеляновича

Василь Омелянович народився у 1985 році, жив у місті Малині Житомирської області. З 2011 року знову і знову повертався в експедицію на станцію "Академік Вернадський".

В останньому дописі у фейсбуці чоловік закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають. Колеги згадують його, як надзвичайно скромну людину, спеціаліста своєї справи, надійного товариша і романтика.

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Вона розташована на острові Галіндез (архіпелаг Аргентинські острови). На станції цілорічно працює 12 полярників. Їхнє завдання проводити наукові дослідження в Антарктиді. Загалом станція функціонує з 1960-х років.



До 1996 року була британською станцією під назвою "Фарадей".