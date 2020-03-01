Главные новости 1 марта: Потери на фронте, в Европе выросло количество больных коронавирусом

Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ. В результате погиб украинский военный, 6 бойцов получили ранения. Коронавирус продолжает свирепствовать в Европе. Количество больных резко увеличилось. Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с заместителем главы Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Впервые под Радой будет дежурить почетный караул. Такими были главные новости 1 марта.

Главные новости за сегодня, 1 марта, в Украине и мире:

Опять потери на Донбассе

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1 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе пророссийские боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский защитник погиб, шестеро получили ранения. Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как и где украинские военные попали под обстрел

Возле населенного пункта Нижнетеплое боевики применили противотанковый ракетный комплекс к автомобилю с украинскими военными, которые везли продукты на свои позиции. В штабе ООС отметили, что учитывая то, что расстояние до автомобиля украинских военных составляло около 3500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил РФ, а не наспех обученный гражданский человек.

Военные уточнили, что всех раненых военных доставили в медицинские учреждения и оказали им помощь.

Что известно о погибшем военном

В то же время, глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о гибели на Донбассе 33-летнего военного со Львовщины Игоря Гавриляка. Он служил в 72-й Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!

В общем пророссийские боевики потратили уже более 1350 боеприпасов. С начала 2020 года Украина на войне потеряла 16 героев.

Кто погиб на Донбассе у 2020 году: список





Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Коронавирус шагает по Европе и миру: последние новости

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По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.

Общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели В Италии зафиксировали 34 смертельных случая от коронавируса. Специалисты подтвердили 1129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.

зафиксировали 34 смертельных случая от коронавируса. Специалисты подтвердили 1129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей. 29 февраля сообщалось о 79-ти зараженных Covid-19 в Германии . А уже 1 марта случаи инфицирования подтвердили у более чем 100 человек. Больше всего зарегистрированных случаев – в землях Северный Рейн – Вестфалия. Там сейчас 66 больных. В Баварии за все время вспышки заболевания зарегистрировали 19 зараженных, а в Баден-Вюртемберге – 15 человек. Именно в Баварии зафиксировали первый случай, когда в Германии коронавирусом заболел ребенок.

. А уже 1 марта случаи инфицирования подтвердили у более чем 100 человек. Больше всего зарегистрированных случаев – в землях Северный Рейн – Вестфалия. Там сейчас 66 больных. В Баварии за все время вспышки заболевания зарегистрировали 19 зараженных, а в Баден-Вюртемберге – 15 человек. Именно в Баварии зафиксировали первый случай, когда в Германии коронавирусом заболел ребенок. Вирус продолжает распространяться по западному побережью США. В городе Сиэтл штата Вашингтон от коронавируса умер первый американец . В штате объявили чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение опасной болезни.

. В штате объявили чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение опасной болезни. В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел студент, который приехал из Ирана.

зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел студент, который приехал из Ирана. В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.

также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона. Сразу о трех случаях заражения коронавирусом сообщили в Чехии . Все трое больных недавно вернулись из Италии.

. Все трое больных недавно вернулись из Италии. В Иране подтвердили 978 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников.

подтвердили 978 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников. После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 тысячи человек.​

количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило В оккупированном Россией Севастополе женщина, у которой медики подозревали коронавирус, поздно вечером сбежала из больницы. Ее пока объявили в розыск. Отметим, на всех пунктах пропуска на админгранице с оккупированным Крымом у граждан проверяют температуру и проводят опрос о состоянии здоровья. Особое внимание пограничники уделяют гражданам Китая и стран, где официально зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

женщина, у которой медики подозревали коронавирус, поздно вечером сбежала из больницы. Ее пока объявили в розыск. Отметим, на всех пунктах пропуска на админгранице с оккупированным Крымом у граждан проверяют температуру и проводят опрос о состоянии здоровья. Особое внимание пограничники уделяют гражданам Китая и стран, где официально зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. В Австралии умер первый человек от коронавируса.

умер первый человек от коронавируса. Во Франции временно приостановил свою работу знаменитый Лувр. В связи с угрозой эпидемии коронавируса открытие перенесли на неопределенный срок. Власти из-за коронавируса запретили все мероприятия в закрытых помещениях, если число участников превышает 5 тысяч.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Встреча Ермака и Козака в Минске: о чем договорились

К теме: Освобожденные из плена украинцы могут остаться без крыши над головой

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком.

На переговорах в столице Беларуси зашла речь об обмене пленными "всех на всех". Ермак выразил намерение провести следующий обмен уже в марте этого года.

Важно! В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Что известно об обменах пленными, которые уже состоялись

7 сентября 2019 года провели большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35".

В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

Когда должна состояться следующая нормандская встреча?Во время последней нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года была договоренность, что следующая такая состоится в апреле 2020-го. Впрочем ранее в Мюнхене Пристайко заявил, что в апреле она может не состояться.



Отметим, что глава МИД заявлял, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в нормандской формате, то есть в апреле.



В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список лиц, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.

Почетный караул возле Верховной Рады

С почетного караула 1 марта возле здания Верховной Рады начинается церемония государственных символов. Отныне несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие государственного флага перед зданием Рады пройдет в выходные и праздничные дни.

Торжественное мероприятие началось в 12:00 возле центрального входа в Верховную Раду. В нем приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков, народные депутаты и представители общественности.

Также он надеется, что традиция приживется в Украине и будет существовать много лет. К слову, церемония несения почетного караула существует во многих странах мира, в частности в Чехии, Польше, Словакии, Австрии, Венгрии и Словении.

Смотрите фото почетного караула под Верховной Радой / Фото: "Укринформ", МВД

Что известно о почетном карауле?Почетный караул в Украине несет батальон почетного караула. Это церемониальное подразделение украинского президентского полка, который участвует в важных мероприятиях.



К примеру, для встречи высокопоставленных лиц иностранных государств, для отдачи воинских почестей и обеспечения проведения военных парадов, для охраны исторических мест и государственных объектов. Также почетный караул участвует в торжественных захоронениях государственного уровня.



Батальон почетного караула ежегодно выполняет до 200 государственных мероприятий, суммарно в которых принимают участие 10 тысяч военнослужащих.