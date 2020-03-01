Головні новини 1 березня: Втрати на фронті, у Європі зросла кількість хворих на коронавірус

Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ. В результаті загинув український військовий, 6 бійців отримали поранення. Коронавірус продовжує лютувати у Європі. Кількість хворих різко збільшилась. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Вперше під Радою чергуватиме почесна варта. Такими були головні новини 1 березня.

Найголовніші новини за сьогодні, 1 березня в Україні та світі:

Втрати на Донбасі

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1 березня, у зоні проведення ООС на Донбасі проросійські бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях. Один український захисник загинув, шестеро отримали поранення. Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як і де українські військові потрапили під обстріл

Поблизу населеного пункту Нижньотепле бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс до автомобіля з українськими військовими, які везли продукти до своїх позицій. У штабі ООС зазначили, що враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил РФ, а не поспіхом навчена цивільна людина.

Військові уточнили, що усіх поранених військових доставили до медичних закладів та надали їм допомогу.

Що відомо про загиблого військового

Водночас, голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про загибель на Донбасі 33-річного військового зі Львівщини Ігоря Гавриляка. Він служив у 72-ій Окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!

Загалом проросійські бойовики витратили уже більше 1350 боєприпасів. З початку 2020 року Україна на війні втратила 16 героїв.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список





Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус крокує Європою і світом: останні новини

Радимо ознайомитись: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей . Загальна кількість інфікова них – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.

В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.

зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей. 29 лютого повідомлялося про 79-ох заражених на Covid-19 у Німеччині . А вже 1 березня випадки інфікування підтвердили у понад 100 осіб. Найбільше зареєстрованих випадків – у землі Північний Рейн – Вестфалія. Там наразі 66 хворих. У Баварії за весь час спалаху захворювання зареєстрували 19 заражених, а в Баден-Вюртемберзі - 15 осіб. Саме у Баварії зафіксували перший випадок, коли у Німеччині на коронавірус захворіла дитина .

. А вже 1 березня випадки інфікування підтвердили у понад 100 осіб. захворіла дитина Вірус продовжує ширитися західним узбережжям США. У місті Сіетл штату Вашингтон від коронавірусу помер перший американець . У штаті оголосили надзвичайний стан, аби зупинити поширення небезпечної хвороби.

У місті Сіетл штату Вашингтон від коронавірусу . У штаті оголосили надзвичайний стан, аби зупинити поширення небезпечної хвороби. У Білорусі підтвердили вже другий випадок зараження коронавірусом.

підтвердили вже другий випадок зараження коронавірусом. У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.

також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона. Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії . Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.

. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії. В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 54 смерті. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Зокрема заступник прем'єр міністра Охорони здоров'я, віце-президентка Ірану і голова парламентського комітету.

підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 54 смерті. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї : кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.

: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила В окупованому Росією Севастополі жінка, у якої медики підозрювали коронавірус, пізно ввечері втекла із лікарні. Її наразі оголосили в розшук. Зазначимо, на всіх пунктах пропуску на адмінкордоні із окупованим Кримом у громадян перевіряють температуру і проводять опитування про стан здоров'я. Особливу увагу прикордонники приділяють громадянам Китаю і країн, де офіційно зафіксовані випадки захворювання коронавірусом.

жінка, у якої медики підозрювали коронавірус, пізно ввечері втекла із лікарні. Її наразі оголосили в розшук. В Австралії померла перша людина від коронавірусу.

померла перша людина від коронавірусу. У Франції тимчасово призупинив свою роботу знаменитий Лувр. У зв'язку із загрозою епідемії коронавірусу відкриття перенесли на невизначений термін. Влада через коронавірус заборонила всі заходи у закритих приміщеннях, якщо кількість учасників перевищує 5 тисяч.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Зустріч Єрмака і Козака у Мінську: про що домовились

До теми: Звільнені з полону українці можуть залишитися без даху над головою

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком.

На переговорах у столиці Білорусі зайшла мова про обмін полоненими "усіх на усіх". Єрмак висловив намір провести наступний обмін вже у березні цього року.

Важливо! У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, 86 з яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб перебувають на окупованому Донбасі й очікують повернення на підконтрольну Україні територію.

Що відомо про обміни полоненими, які вже відбулися

7 вересня 2019 року провели великий обмін з Росією. Відбувся він за схемою "35 на 35".

В Україну повернулися 24 військовополонені моряки , яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців , серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

Коли має відбутися наступна нормандська зустріч?Під час крайньої нормандської зустрічі у Парижі у грудні 2019 року було домовлено, що наступна така відбудеться у квітні 2020-го. Втім раніше у Мюнхені Пристайко заявив, що у квітні вона може не відбутися.



Відзначимо, що глава МЗС заявляв, що новий обмін полоненими може статися ще до наступної зустрічі у Нормандському форматі, тобто у квітні.



На початку лютого Володимир Зеленський заявив, що складає великий список осіб , яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він підкреслив, що більшість зі списку – кримські татари.

Почесна варта біля Верховної Ради

Почесна варта З 1 березня біля будівлі Верховної Ради започатковується церемонія вшанування державних символів. Відтепер несення Почесної варти Національної гвардії України та підняття державного прапору перед будівлею Ради відбуватиметься у вихідні та святкові дні.

Урочистий захід розпочався о 12:00 біля центрального входу у Верховну Раду. У ньому взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народні депутати та представники громадськості.

Також він сподівається, що традиція приживеться в Україні й буде існувати багато років. До слова, церемонія несення почесної варти існує у багатьох країнах світу, зокрема у Чехії, Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині та Словенії.

Дивіться фото почесної варти під Верховною Радою / Фото: "Укрінформ", МВС

Що відомо про почесну варту?Почесну варту в Україні несе батальйон почесної варти. Це церемоніальний підрозділ українського президентського полку, який бере участь у важливих заходах.



До прикладу, для зустрічі високих осіб закордонних держав, для віддання військових почестей та забезпечення проведення військових парадів, для охорони історичних місць і державних об'єктів. Також почесна варта бере участь в урочистих похованнях державного рівня.



Батальйон почесної варти щорічно виконує до 200 державних заходів, сумарно в яких беруть участь 10 тисяч військовослужбовців.