Главные новости 2 декабря: новые детали убийства сына депутата Соболева, в Украине сазснежило

Полиция задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убийстве его малолетнего сына. Прокуратура Нидерландов обвиняет Россию в отказе выдать Цемаха. СБУ поймала одессита, который агитировал за создание "Одесской народной республики". В Украину пришла снежная зима. Такими были главные новости понедельника, 2 декабря.

Главные новости Украины и мира за сегодня, 2 декабря:

Новые детали по делу о покушении на Соболева

Вечером 1 декабря в Киеве обстреляли элитный внедорожник Range Rover. В это время в машине ехал депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев вместе с 3-летним сыном Александром, женой и ее подругой. Пуля попала в ребенка, который от полученной травмы умер в карете скорой.

Правоохранители уже задержали подозреваемых в покушении и убийстве. По предварительной информации, это двое бывших бойцов АТО. Они очень молоды, им 18 и 19 лет.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт уже подтвердил, что правоохранители задержали его бывших бойцов. Снайпером вроде был Андрей Лаврега, который с 17 лет воевал на Донбассе. Парень ушел из батальона 7 месяцев назад. Соучастник преступления – его сослуживец по фамилии Семенов. Больше о вероятных убийцах - в материале.



Подозреваемый Лаврега/ фото из соцсетей

По информации следствия, подозреваемые сняли комнату в хостеле, чтобы воплотить в жизнь свое преступление. Они покинули помещение через 2 минуты после трагического выстрела. Нападавшим грозит пожизненное заключение.

Основной версией убийства 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева является финансово-экономическая деятельность отца убитого мальчика. Следствие рассматривает также две другие версии: семейно-бытовые проблемы или прошлую и нынешнюю деятельность отца погибшего. После преступления Вячеслава Соболева взяли под охрану полиции.

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов, которого ранее обвиняли в покушении на Соболева, говорит, что не причастен к убийству мальчика. Тем временем правоохранители говорят, что уже вышли на заказчика преступления и "скоро его примут".

Больше о трагедии и новых деталях по делу о покушении Соболева - по ссылке.

Нидерланды обвиняют Россию

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что та сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

Согласно заключению нидерландских следователей, Россия сознательно признала, что Цемах покинул ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов.

В прокуратуре Нидерландов напомнили, что Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решение о том, следует ли его привлекать к ответственности, еще нет. Для этого нужно больше доказательств.

Что известно о Владимире Цемахе?

Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

Одесский сепаратист

Позиция: Зеленский о Донбассе: те, кто за Россию, могут уехать

Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы, который активно пропагандировал идею создания "Одесской народной республики" и федерализации юго-восточных регионов страны.

Он публиковал в соцсетях антиукраинские лозунги, провоцировал дестабилизацию политической ситуации в регионе. Более того, он публично призвал к изменениям границ Украины и разжигал межнациональные конфликты.

Провокатор ездил по указаниям во временно оккупированный Крым. Там он контактировал с приспешниками российских оккупантов, которых подозревают в шпионаже против Украины в пользу России.

По месту жительства задержанного провели обыск, во время которого была изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Снег в Украине

Внимание: В Украину идет непогода: где ждать сильный снег, гололед и порывы ветра

Украину понемногу начинает засыпать первым зимним снегом. Так, в Карпатах 2 декабря уже намело до 50 сантиметров снега. В некоторых частях этого региона температура воздуха упала до -10 градусов мороза. Всего в Карпатах снежит третий день. В ночь на 3 декабря синоптики обещают усиление снегопада во всех районах Франковской области.



Заснеженная гора Пип Иван / Фото из фейсбука

Снег в Буковеле:

Киев вечером 2 декабря засыпало первым "зимним" снегом. Однако, пока легонько – толщина снежного покрова в столице достигает 2 – 3 сантиметра.

Снег в Киеве выпал из-за похолодания, которое накануне накрыло Украину. Сейчас температура воздуха в столице держится в пределах -1...+1 градусов.



Волшебная зима в Киеве/ фото из соцсетей

Водителям следует быть осторожными, ведь синоптики предупреждают о гололедице и не слишком благоприятных погодных условиях в ближайшие дни.

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