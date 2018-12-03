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      Главные новости 3 декабря: как Путин готовился напасть на Украину, кого задержали в Грузии

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      Новости Украины сегодня 3 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 3 декабря в Украине и мире: опубликованы доказательства агрессии Путина против Украины, стали известны имена украинцев, задержанных в Грузии / Коллаж 24 канал

      Россия планировала еще задолго до конфликта вблизи Керченского пролива напасть на Украину. Обнародованы имена людей, которых накануне местные правоохранители задержали в Грузии. Какой храм станет главным в Единой православной церкви. Такими были главные новости понедельника, 3 декабря, в Украине и мире.

      Как Россия планировала атаковать Украину на Азове

      Спутниковые фото, сделанные в воскресенье, 2 декабря, показали недавно развернутую ракетную батарею российского класса S-400 на авиабазе Джанкой в ​​оккупированном Крыму.

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      Так, подготовка к размещению С-400 началась еще задолго до агрессии РФ в Керченском проливе. Поэтому, можно предположить, что обострение отношений между Москвой и Киевом могло быть спланированным в Кремле.

      В частности, в апреле 2018 года снимки этого же места показали чистые земли, а строительство закончилось к 10 ноября – за две недели до недавней эскалации.

      Агресія Росії в Азовському морі
      В апреле 2018 года на этом участке не было никакой техники / Источник​: foxnews.com

      Агресія Росії в Азовському морі

      Сейчас на территории размещены ракетные комплексы / Источник: foxnews.com

      Эти фото подтверждают наличие на базе ракетных комплексов. В частности, говорится о восьми установках, разделенных на четыре группы. Они расположенными в юго-западной части базы. Поблизости также видны два радары и несколько грузовиков.

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      Задержание украинцев в Грузии: новые детали

      По словам начальника Управления консульского обеспечения МИД Василия Кирилича, задержанным шести украинцам в Грузии назначили адвокатов.

      После начала процессуальных действий прокуратуры можно будет понять, как будут развиваться события. Адвокаты у них есть, передачи организованны. Самое главное сейчас – помощь честных украинских средств массовой информации в журналистском расследовании этой провокации,
      – заявил, в свою очередь, народный депутат Украины от партии "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.

      Впоследствии он рассказал, что в Грузии задержали следующих людей: Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.

      "Этих людей задержали по обвинению в хранении оружия. Часть из них являются добровольцами батальона "Донбасс , часть из них граждане Украины, часть – граждане Грузии", – говорит нардеп.

      По его словам, они приехали в Грузию с 28 по 30 ноября для того, чтобы встретиться с собратьями.

      Добавим, отец задержанного Луки Чхетия ранее расказывал, что его сын планировал принять участие в акции протеста оппозиции, которую в воскресенье, 2 декабря, проводил политик Григол Вашадзе – который проиграл президентские выборы представительницы правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и неоднократно заявлял о фальсификации и нарушениях во время голосования.

      По инфомации МВД Грузии, задержание произошло на основании статьи Уголовного Кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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      Главный храм Единой Украинской церкви

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что собор святой Софии в Киеве должен стать главным храмом единой Украинской православной церкви. По его словам, именно в нем должны проходить богослужения поместной церкви.

      Я предлагаю обсудить, чтобы для служения новой Поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться собор Святой Софии в Киеве как важнейший и ключевой собор украинского православия,
      – отметил глава парламента.

      В то же время политик добавляет, что передача Софийского собора единой православной церкви станет "актом восстановления исторической справедливости".

      Как подчеркнул Парубий, он получил информацию от Вселенского патриархата, что Синод уже утвердил рабочую дату проведения всеукраинского Объединительного собора, который состоится в Киеве и на котором будет создана единая поместная Украинская православная церковь, а также избран ее предстоятель.

      Спикер также отметил, что после проведения Собора передача Томоса новому предстоятелю Украинской церкви будет последним действием по созданию украинской церкви.

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      Названы лучшие хиты 2018 года по версии The Guardian

      Именитое британское издание The Guardian составило рейтинг лучших синглов 2018 года, в которые вошли треки как известных звезд музыкальной индустрии, так и новички своего дела.

      Соответствующий рейтинг был составлен 50-ю кинокритиками британского издания, которые назвали лидера в престижном рейтинге.

      Так, первое место занял американский исполнитель и актер Дональд Гловер (сценическое имя Childish Gambino), который в мае выпустил трек This is America. С момента публикации в видеохостинге YouTube его посмотрели почти 450 миллионов раз.

      Второе же место заняла композиция Make Me Feel исполнительницы Жанель Моне. Сингл, выпущенный в феврале 2018 года, был также признан "гимном бисексуалов". А тройку бесспорных лидеров закрепила молодая поп-певица Ариана Гранде со своей песней No Tears Left to Cry, вышедший в память о теракте на "Манчестер Арене" в Великобритании, где в 2017 году в этот момент выступала Гранде.

      ТОП-10 песен 2018 года по версии The Guardian:

      1. Childish Gambino – This Is America

      2. Janelle Monáe – Make Me Feel

      3. Ariana Grande – no tears left to cry

      4. Robyn – Honey

      5. Christine and the Queens – Girlfriend

      6. Ariana Grande – thank u, next

      7. Let's Eat Grandma – Hot Pink

      8. Robyn – Missing U

      9. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

      10. The 1975 – Love It If We Made It

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Владимир Путин Музыка Единая поместная церковь Новости Грузии Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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