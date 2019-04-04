Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС

Кандидат в президенты Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский". В Киеве взорвали авто офицера украинских спецслужб –участника операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские школы 4 апреля начали принимать документы для поступления детей в первый класс. Такими были главные новости 4 апреля в Украине.

Дебаты между Зеленским и Порошенко

Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Он считает, что дебаты должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Порошенко согласился, но напомнил, что существуют определенные правила дебатов, прописанные в законе о выборах президента.

Читайте также: Мошенники продают билеты на дебаты Порошенко и Зеленского

Они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион,

– согласился действующий президент.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

На Общественном заверили, что имеют техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский". Но по закону дебаты должны проходить в студии.

Ведущим дебатов должен был бы стать журналист Общественного Павел Казарин. Однако пока не понятно, будут ли дебаты на НСК "Олимпийский" теми же обязательными дебатами, которые финансирует государство и проводит Общественное, или это будут дополнительные дебаты к обязательным.

В таком случае (если эти дебаты будут дополнительными к обязательным) сами штабы, финансирующие это мероприятие, будут определять подрядчика, который будет его организовывать и сами же будут определять модератора,

– заметил журналист.

Читайте также: Дебаты Зеленского с Порошенко: в ЦИК подробно рассказали об условиях их проведения

ЦИК говорит, что дискуссия на стадионе – это нормальная агитация кандидатов и это законно, но это не дебаты. Поэтому денег на это не дадут. Хотя понятно, что кандидаты и сами могут найти ресурсы для этого. Так, у Порошенко заявили, что он готов оплатить половину за дебаты на стадионе. А еще в его команде не против провести дискуссию в два тура – и на стадионе, и в телестудии.



В соцсетях уже появилось много шуток и мемов о предстоящих дебатах

Но на этом вызовы кандидатов-конкурентов не завершились. Так, Порошенко предложил утром Зеленскому 5 апреля вместе сдать кровь для проверки на наркотики и алкоголь в медпункте на "Олимпийском". Если же Зеленский не приедет, то Порошенко планирует сам сдать все тесты в тот же день.

Однако у Зеленского заявили, что он отказывается сдавать анализы на "Олимпийском". Зато кандидат предложил Порошенко сдать анализы 5 апреля в 8:00 в лаборатории Eurolab – якобы независимой. Кстати, президентом и основателем Eurolab является Андрей Пальчевский – друг Зеленского, который открыто поддерживает его.

Но и это еще не конец в жарком споре на тему дебатов. Ведь Зеленский предложил экс-кандидатке в президенты Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" будущих дебатов с Порошенко и дал лидеру "Батькивщины" сутки на размышления. У Тимошенко сказали, что думают. А у Порошенко думают, что таким образом Зеленский хочет избежать дебатов.

Господа кандидаты. Дебаты – по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка,

– заявил глава правления НОТУ "UA: Общественное" Зураб Аласания.

Смотрите видеообращение Зеленского к Тимошенко:

Подрыв авто бойца ООС

На улице Вильямса в Киеве взорвался автомобиль Chevrolet Evanda. Авто принадлежит офицеру украинских спецслужб – участнику Операции Объединенных сил на Донбассе. Сам он не пострадал, однако ранения получил подрывник. Он впоследствии умер в больнице, не приходя в сознание.

Читайте также: Взрыв прогремел под автомобилем в Одессе: полиция назвала причину

Диверсант попытался установить мину под авто, однако самодельная взрывчатка сработала преждевременно, заявил журналист Юрий Бутусов.

Очевидно, что диверсант следил за автомобилем, а также действовал в составе группы.

В полиции заявили, что на месте происшествия правоохранители обнаружили машину, которая принадлежит местной жительнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и открыли дело о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием.

Первый раз в первый класс

Украинские школы 4 апреля начали принимать документы для поступления детей в первый класс. Последний день, когда можно подать заявление, – 31 мая.

Какие документы нужно подать для поступления ребенка в 1-ый класс?

Читайте также: Как изменились украинские школы в столице и в селах благодаря реформе образования: фото, видео

заявление родителей и паспорт одного из них; копию свидетельства о рождении ребенка; оригинал медицинской справки ребенка; документ, подтверждающий место жительства ребенка.

Если в первый класс собирается ребенок с особыми потребностями, его родители должны предоставить школе документ (оригинал), подтверждающий состояние ребенка. Это – вывод инклюзивно-ресурсного центра о комплексной оценке ребенка с особыми образовательными потребностями или заключение психолого-медико-педагогической консультации (при наличии).



Правила приема в первый класс

Что надо знать о документе, подтверждающем место жительства ребенка?

Место жительства может быть подтверждено исключительно регистрацией места жительства. Это подчеркивает Министерство образования. Это разные понятия, поэтому документы тоже разные.

Это может быть любой документ, подтверждающий место проживания ребенка или одного из его родителей.

Больше о правилах приема детей в первые классы читайте в материале 24 канала по ссылке.