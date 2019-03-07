Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент

НАБУ провело обыски у фигурантов расследования о коррупции в оборонной сфере, в том числе у Гладковских. Ряд кандидатов сняли свои кандидатуры с президентских выборов 2019 в последний возможный для этого день. Садовый и Гриценко подписали соглашение. Правительство пообещало украинцам зарплату в 12 тысяч. Тимошенко предлагали взятку. Такими были главные новости четверга, 7 марта, в Украине и мире.

НАБУ провело 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме"

НАБУ провело ряд обысков у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря и других фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Читайте также: НАБУ обыскивает гендиректора "Укроборонпрома" Букина, – СМИ

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах, мы зарегистрировали два производства. В рамках одного из них сегодня был проведен ряд обысков – около 20. В том числе и по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других", – сказал на брифинге директор НАБУ Артем Сытник.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.



Размер хищений, по утверждению журналистов "Наши деньги", составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен. К коррупционным же операциям причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин. А также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Расследование журналистов показало, что сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь".



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Смотрите видео журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме":

Про первую часть расследования о шокирующих деталях коррупционных схем в "Укроборонпроме" – читайте здесь

Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019

На президентские выборы ЦИК зарегистрировала 44 кандидата. Впоследствии некоторые из них решили снять свою кандидатуру. До 7 марта включительно кандидаты в президенты имели возможность это сделать. Окончательный перечень кандидатов будет объявлен после 8 марта, потому что именно к концу дня 8 марта ЦИК должен рассмотреть все заявления от кандидатов.

Читайте также: ЦИК будет заседать в ночь на 8 марта: известна причина

Андрей Садовый 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. Городской голова Львова отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.

Андрей Садовый и Анатолий Гриценко на подписании меморандума об объединении

Дмитрий Гнап также подал заявление в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с президентских выборов 2019. Накануне экс-журналист заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Он приветствовал решение мэра Львова Андрея Садового и сказал, что "это очень важный, ответственный, очень патриотический шаг, который я всячески приветствую".

Сергей Кривонос, заместитель командира Сил спецопераций ВСУ, заявил об отказе участвовать в выборах. Он отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко. Напомним, Кривоноса на выборы выдвинула политическая партия "Воины АТО".

Евгений Мураев также заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов. Он решил поддержать другого кандидата – заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Дмитрий Добродомов, внефракционный депутат, 7 марта подал заявление в Центральную избирательную комиссию. В Facebook Добродомов опубликовал совместное фото с Анатолием Гриценко. Поэтому можно предположить, что политик снялся с выборов именно в пользу Гриценко. Позже в Центральной избирательной комиссии Добродомов сказал, что он убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2 тур.

Залоговая сумма в размере 2,5 миллиона гривен, к слову, не возвращается лицам, которые решили снять свою кандидатуру с выборов.

Объединение Андрея Садового и Анатолия Гриценко

Мэр Львова Андрей Садовый и бывший министр обороны Анатолий Гриценко объявили об объединении усилий на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Такое заявление политики сделали на пресс-конференции в Киеве в четверг, 7 марта. Андрей Садовый заявил, что к соглашению с Гриценко добавил свое личное обращение к гражданам страны, в котором среди прочего говорится о необходимости сделать выбор и прийти на выборы.

Читайте также: Гриценко сказал, кого назначит министрами

"Лидер политической партии "Самопомич" Андрей Садовый с одной стороны, и председатель координационного совета политической партии "Гражданская позиция", кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко, с другой стороны договорились о нижеследующем: Андрей Садовый отзывает свою кандидатуру с выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Анатолий Гриценко берет на себя обязательства – быть честным", – говорится в соглашении.

"Это нестандартная ситуация для Украины, ведь такое произошло впервые – что кандидат, который имел перспективу и мощную партию, сознательно снялся с выборов. Я вижу для себя большую ответственность и обещаю, что не подведу вас. Теперь мне нужно выполнять две президентские компании: и свою, и Андрея Садового", – заявил Гриценко.

В правительстве озвучили щедрое обещание украинцам – зарплату в 12 тысяч

В Украине есть все возможности для того, чтобы средняя зарплата составляла 12 тысяч гривен по итогам 2019 года. Это произойдет, если курс гривны будет колебаться в приемлемых пределах, а инфляция не превысит 8%. Так считают в правительстве.

Читайте также: Какую зарплату получает Президент Украины

"Было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции составит 10% от роста реальной заработной платы", – сказал в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко.

Министр Розенко считает, что "было бы неплохо", если бы средняя зарплата выросла

За последние несколько лет произошел серьезный прорыв в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты, добавил Розенко. "Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 доллара, сегодня уже более 150 долларов", – сказал вице-премьер, не сравнив при этом прошлые и сегодняшний уровни инфляции.

Взятка Тимошенко за отказ от участия в выборах президента

Журналисты выяснили, что взятка кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы тот отказался от участия в выборах, дали председатель "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, Александр Ищенко и еще один человек, личность которого пока остается неизвестной.

Читайте также: Кто такой Юрий Тимошенко: биография кандидата в президенты

Накануне представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что были задержаны двое лиц, которые пытались вручить взятку нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко. Один из злоумышленников является председателем политической партии. Какой именно – в ГПУ не указали. Взятка в размере 5 миллионов гривен предназначалась для того, чтобы Тимошенко снял свою кандидатуру с выборов.

Один из задержанных за попытку вручить взятку Юрию Тимошенко

"С одной стороны, они пытались запугать меня насмерть, с другой – начинают предлагать золотые горы, чтобы сойти с пути, уступить другим. Я не хочу сейчас называть никаких фамилий, ведь все – в интересах следствия. Это Верховная Рада и люди, которые со мной сидят в одном колонном зале Верховной Рады, они же очень хорошо все знают", – отметил Тимошенко в комментарии BBC.

Несмотря на то, что фамилий Тимошенко не называл, он уточнил: "Из разговоров, которыми располагают следователи, можно четко понять, в чьих интересах эти люди действовали".

Тарас Костанчук и Александр Ищенко могут быть причастны к попытке дать взятку Тимошенко

Как пишет издание theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовики задержали главу "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и Александра Ищенко. Ресурс утверждает, что именно они, по версии следствия, уговаривали Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах за 5 миллионов гривен.

В "Партии защитников Украины" 24 каналу отказались давать комментарий относительно вышеизложенной информации с таким аргументом: "Мало ли кто что пишет".