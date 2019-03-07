Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент

НАБУ провело обшуки у фігурантів розслідування про корупцію в оборонній галузі, в тому числі у Гладковських. Низка кандидатів зняли свої кандидатури з президентських виборів 2019 в останній можливий для цього день. Садовий та Гриценко підписали угоду. Уряд пообіцяв українцям зарплату в 12 тисяч. Тимошенку пропонували хабар. Такими були головні новини четверга, 7 березня, в Україні та світі.

НАБУ провело 20 обшуків у справі про корупцію в "Укроборонпромі"

НАБУ провело низку обшуків у першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря та інших фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі України.

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"Виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах, ми зареєстрували два провадження. В межах одного з них сьогодні була проведена низка обшуків – близько 20. У тому числі і за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших", – сказав на брифінгу директор НАБУ Артем Ситник

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі" ?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.



Розмір розкрадань, за твердженням журналістів "Наші гроші", становить щонайменше 250 мільйонів гривень. До корупційних же операцій причетні Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін. А також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Розслідування журналістів показало, що угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Дивіться відео журналістського розслідування про корупцію в "Укроборонпромі":

Про першу частину розслідування щодо шокуючих деталей корупційних схем в "Укроборонпромі" – читайте тут

Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019

На президентські вибори України ЦВК зареєструвала 44 кандидати. Згодом дехто з них вирішив зняти свою кандидатуру. До 7 березня включно кандидати у президенти мали змогу це зробити. Остаточний перелік кандидатів буде після 8 березня, бо саме до кінця дня 8 березня ЦВК має розглянути усі заяви від кандидатів.

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Андрій Садовий 1 березня заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. Міський голова Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.



Андрій Садовий та Анатолій Гриценко на підписанні меморандуму про об'єднання

Дмитро Гнап також подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з президентських виборів 2019. Напередодні екс-журналіст заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Він привітав рішення мера Львова Андрія Садового та сказав, що "це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю".

Сергій Кривонос, заступник командира Сил спецоперацій ЗСУ, заявив про відмову брати участь у виборах. Він зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко. Нагадаємо, Кривоноса на вибори висунула політична партія "Воїни АТО".

Євгеній Мураєв також заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів. Він вирішив підтримати іншого кандидата – заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Дмитро Добродомов, позафракційний депутат, 7 березня подав заяву до Центральної виборчої комісії. У Facebook Добродомов опублікував спільне фото з Анатолієм Гриценком. Тож можна припустити, що політик знявся з виборів саме на користь Гриценка. Пізніше у Центральній виборчій комісії Добродомов сказав, що він переконаний, що Анатолій Гриценко вийде в 2 тур.

Заставна сума в розмірі 2,5 мільйона гривень, до слова, не повертається особам, які вирішили зняти свою кандидатуру з виборів.

Об'єднання Андрія Садового та Анатолія Гриценка

Мер Львова Андрій Садовий та колишній міністр оборони Анатолій Гриценко оголосили про об'єднання зусиль на виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Таку заяву політики зробили на прес-конференції у Києві в четвер, 7 березня. Андрій Садовий заявив, що до угоди із Гриценком додав своє особисте звернення до громадян країни, в якому, серед іншого, йдеться про необхідність зробити вибір і прийти на вибори.

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"Лідер політичної партії "Самопоміч" Андрій Садовий, з однієї сторони, та голова координаційної ради політичної партії "Громадянська позиція", кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко, з іншої сторони, домовилися про таке: Андрій Садовий відкликає свою кандидатуру з виборів Президента України 31 березня 2019 року. Анатолій Гриценко бере на себе зобов’язання – бути чесним", – йдеться в угоді.

"Це нестандартна ситуація для України, адже таке відбулося вперше – що кандидат, який мав перспективу та потужну партію, свідомо знявся з виборів. Я бачу для себе велику відповідальність і обіцяю, що не підведу вас. Тепер мені потрібно виконувати дві президентські компанії: і свою, і Андрія Садового", – заявив Гриценко.

В уряді озвучили щедру обіцянку українцям – зарплату в 12 тисяч

В Україні є всі можливості для того, щоб середня зарплата становила 12 тисяч гривень за підсумками 2019 року. Це відбудеться, якщо курс гривні коливатиметься у прийнятних межах, а інфляція не перевищить 8%. Так вважають в уряді.

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"Було б дуже непогано, якби середня зарплата зросла приблизно на 15-20%, що з урахуванням інфляції складе 10% від зростання реальної заробітної плати", – сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.



Міністр Розенко вважає, що "було б непогано", якби середня зарплата зросла

За останні кілька років відбувся серйозний прорив у реформуванні системи оплати праці та піднятті мінімальної зарплати, додав Розенко. "Підтвердження цьому: три роки тому мінімальна заробітна плата в перерахунку була 53 долари, сьогодні вже понад 150 доларів", – сказав віце-прем'єр, не порівнявши при цьому тодішні і сьогоднішній рівні інфляції.

Хабар Тимошенку за відмову від участі у виборах президента

Журналісти з'ясували, що хабар кандидату у президенти Юрію Тимошенку, аби той відмовився від участі у виборах, дали голова "Партії захисників України" Тарас Костанчук, Олександр Іщенко та ще одна людина, особа якої поки залишається невідомою.

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Напередодні речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що було затримано двох осіб, які намагалися вручити хабар нардепу та кандидату у президенти Юрію Тимошенку. Один зі зловмисників є головою політичної партії. Якої саме – у ГПУ не вказали. Хабар у розмірі 5 мільйонів гривень призначався для того, аби Тимошенко зняв свою кандидатуру з виборів.



Один із затриманих за спробу вручити хабар Юрію Тимошенку

"З одного боку, вони намагалися мене залякати на смерть, з іншого – починають пропонувати золоті гори, аби зійти зі шляху, поступитися іншим. Я не хочу називати зараз жодних прізвищ, адже все – в інтересах слідства. Це Верховна Рада та люди, які зі мною сидять в одній колонній залі Верховної Ради, вони ж дуже добре все знають", – зазначив Тимошенко у коментарі BBC.

Попри те, що прізвищ Тимошенко не називав, він уточнив: "З розмов, які мають у своєму розпорядженні слідчі, можна чітко зрозуміти, в чиїх інтересах ці люди діяли".



Тарас Костанчук та Олександр Іщенко можуть бути причетними до спроби дати хабар Тимошенку

Як пише видання theБабель з посиланням на джерела у правоохоронних органах, силовики затримали голову "Партії захисників України" Тараса Костанчука та Олександра Іщенка. Ресурс стверджує, що саме вони, за версією слідства, вмовляли Юрія Тимошенка відмовитись від участі у виборах за 5 мільйонів гривень.

У "Партії захисників України" 24 каналу відмовилися давати коментар щодо вищевикладеної інформації з таким аргументом: "Мало хто що пише".