Главные новости 8 мая: Вакарчук идет на выборы и незаконные паспорта РФ на Донбассе

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пойдет на парламентские выборы. Кабмин признал незаконными и недействительными паспорта, которые выдает Россия украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса. Военным, проходящим службу на передовой, увеличили зарплату на 5 тысяч гривен. Такими были главные новости среды, 8 мая, в Украине и мире.

Вакарчук идет на парламентские выборы

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук формирует собственную политическую силу и планирует принять участие в следующих выборах в Верховную Раду. Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают не только о намерениях Вакарчука, но и называют имена тех, кто имеет шансы попасть в его штаб.

Читайте также: Шансы Вакарчука на парламентских выборах зависят от нескольких факторов, – эксперт

По информации "НВ", предвыборный штаб Вакарчука возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Сам штаб расположен рядом со штабом премьера Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon.

Сразу несколько источников также сообщают, Вакарчук ведет переговоры с несколькими известными медиаперсонами, чтобы они вошли в его политсилыу.

По источникам 24 канала, потенциально в команде Святослава Вакарчука может оказаться и.о. министра здоровья Ульяна Супрун. Объявить о своем походе в политику и представить команду Вакарчук собирается 16 мая, сообщают "Факты ICTV".

Отметим, Киевский международный институт социологии невысоко оценивает поддержку условной "партии Вакарчука" – лишь на уровне 1,5%.

Святослав Вакачук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия. Политолог Александр Антонюк утверждает, что для того, чтобы нынешний поход в Раду стал более успешным, Вакарчуку нужны две составляющие – хорошая команда и четкая программа.

"НВ" отмечает, что на вхождение в парламентский список Вакарчука надеется небольшой политпроект "Действуй с нами". Его организовали депутаты-"еврооптимисты" Мустафа Найем, Алексей Мушак и Светлана Залищук, а также один из создателей Нацполиции – Сергей Блажевич.

Музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук недавно отрицал, что на парламентских выборах возглавит список партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Читайте также: Вакарчук не наберет много голосов на парламентских выборах, – социолог

Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?

Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа –"За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность"– 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.



Какие партии прошли бы в Раду: инфографика

Незаконные паспорта РФ на Донбассе

Кабинет Министров Украины признал незаконными и недействительными паспорта, которые выдает Российская Федерация гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Читайте также: Не только паспорта: Россия хочет упростить выдачу разрешений на проживание украинцам

Глава Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш во время брифинга пояснил, что в постановлении правительства указаны конкретные пункты выдачи паспортов в Ростовской области РФ и даты начала оформления, сообщила корреспондентка 24 канала. Речь идет о двух российских населенных пунктах: село Покровское и Новошахтинск Ростовской области.

Начиная с этих дат, все документы, выданные этими органами будут считаться недействительными,

– отметил Черныш.

Он добавил, что российские паспорта будут определять по названию органа, который их выдает, и по номеру. Кроме того, Украина будет рекомендовать применить другим странам такой же механизм определения незаконных паспортов.

Вадим Черныш отметил, что в связи с выдачей российских паспортов правительство готовит перечень высокопоставленных российских чиновников, против которых будут применены санкции.

Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно вовлечены в незаконных действий по выдаче паспортов украинским гражданам,

– добавил Черныш.

Фриз также добавила, что граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта Российской Федерации, не смогут получить социальные выплаты и пенсии.



Сообщение Ирины Фриз на Facebook

Что известно о выдаче паспортов России?24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.



1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:



– Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



- Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



– Основные условия смены гражданства-наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



– Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.



Кроме того, Министерство иностранных дел направило письма западным партнерам относительно выдачи Россией своих паспортов жителям ОРДЛО. В ведомстве призывают международное сообщество расширить санкции из-за незаконных действий РФ. Павел Климкин направил обращение к руководителям внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", стран ЕС и НАТО. Украина также призывает не признавать российские документы, которые выдали жителям оккупированных территории Донбасса.

Мы рассчитываем на четкую и последовательную поддержку международного сообщества, на непризнание тех паспортов, которые будут выдаваться гражданам Украины, нарушая нормы международного права и украинского законодательства. Мы будем требовать, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля,

– отметили в МИД.

Известно, что Украина готовит против России жесткий пакет санкций. Однако какими именно они будут – в МИД пока не разглашают.

Повышение зарплат военным

Выплату военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения, увеличили на 5 тысяч гривен, то есть до суммы 17 тысяч гривен. Всем остальным военным зарплату увеличили на 1 тысячу гривен. Министр обороны Украины Степан Полторак уже подписал соответствующий приказ.

Читайте также: Какие зарплаты и надбавки будут получать военные в 2019 году

В Минобороны сообщили, что минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил, составит на первой линии – 27 тысяч 300 гривен.

В других районах проведения операции – 16 тысяч 800 гривен. Зарплата командира взвода на первой линии от 31 тысячи 100 гривен, а в других районах - от 20 тысяч 600 гривен. Командир батальона будет получать от 35 тысяч 500 гривен на первой линии и от 25 тысяч гривен в других районах.

Кроме того, командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 тысячи гривен, а в других районах проведения операции – 31 тысячу 500 гривен.

Повышение выплат происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание ВСУ.

Ранее с 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен, общая сумма составила 12 тысяч гривен. Размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен, то есть общая сумма – 5 тысяч 500 гривен. Всего в этом году Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%. В госбюджете Украины на 2019 год расходы на выплаты украинским военным составляют 49,6 миллиардов гривен.



Как росли зарплаты военных с начала войны на Донбассе



Порошенко пообещал поднять на 37% зарплаты украинских военных-контрактников

Зарплата Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заканчивает каденцию на посту главы государства после 5 лет правления страной. За это время гарант получил зарплату в размере 1 миллиона 363 тысяч гривен. Об этом сообщили в Администрации Президента Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.

Читайте также: Достижения и провалы Порошенко: что президент сделал для Украины за 5 лет

С июня 2014 года по апрель 2019 года президенту Петру Порошенко начислена заработная плата в сумме 1 363 259,75 гривны. С мая 2016 года заработная плата Президента Украины ежемесячно начисляется в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен,

– рассказали в Администрации.

Зарплата Порошенко состоит исключительно из должностного оклада, и он не получает премии или надбавки.

В Администрации также отметили, что вся зарпалата гаранта после уплаты налогов перечисляется на благотворительность.

Каким состоянием владеет Порошенко?

В 2018 году президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов. В то же время, в 2017 году его прибыль составила почти в 100 раз меньше – всего 16,3 миллиона гривен.



Действующий глава государства является собственником 3 квартир, 1 дома площадью 1331,70 квадратных метров в Киевской области и большого количества земельных участков. Порошенко задекларировал 4 картины, каминный набор, часы, музыкальный инструмент, светильники, одежду и ювелирные изделия, а также два авто – Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 года выпуска.



Порошенко наличными хранит почти 1 миллион долларов, 11,4 тысячи евро, 10,56 миллионов гривен и 8 тысяч фунтов.