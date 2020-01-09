Главные новости 9 января: версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и дело НАБУ против Баканова

Мир второй день обсуждает страшную авиакатастрофу самолета МАУ в Иране, в которой погибли 176 человек. Эксперты уже назвали предварительные версии трагедии - их не меньше 7. Родные рассказали щемящие истории о погибших членах экипажа. Такими были главные новости 9 января в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Детали авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Версии катастрофы

9 января объявили днем траура из-за трагедии в Иране, где во время авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ 8 января погибли 176 человек.

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Иранская организация гражданской авиации предварительно установила, что самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. Пилоты пытались вернуться в аэропорт после того, как столкнулись с техническими проблемами, но не смогли. Что важно, пилот самолета с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.



Что известно об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране / Инфографика 24 канала

Большие надежды эксперты возлагали на черные ящики. Однако иранцы заявили, что часть записей с бортовых самописцев Боинга потеряна. Их Иран распечатал самостоятельно, не допустив другие страны.

Оба так называемых черных ящика были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна,

– сообщили в комиссии.

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Сначала в Иране предварительной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя. Эксперты к такой версии относятся скептически. Все потому, что компания подтверждает исправность самолета и отмечает профессионализм экипажа.

Самолет был изготовлен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января – за два дня до трагического инцидента.

В расследование пригласили Украину, США, Швецию и Канаду.

Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Так что версия неисправности двигателей пока не подтверждается.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имеет семь версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране, три из которых – "закрытые". Окончательное решение смогут принять только после проведения всех необходимых исследований.

4 версии причин катастрофы:

возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор";

столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

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Впоследствии Пентагон США заявил, что украинский самолет МАУ случайно сбили иранской зенитной ракетой. По данным источников в Пентагоне, инцидент был случайным.

Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Касема Сулеймани,

– пишет CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

В то же время Гражданская авиация Ирана опровергла версию о ракетном ударе по украинскому самолету. По их словам, лайнер не могли сбить ракетой, поскольку на этой высоте в то же время летели еще несколько авиасуден. Кроме того на месте трагедии специалисты не нашли никаких обломков ракет.



Основные причины авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Тем временем в сети появилось видео смоделированного полета украинского лайнера с моментом авиакатастрофы.

В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ: видео

Важно! Это видео не является единственным и окончательным вариантом развития авиакатастрофы. Его, вероятно, создали любители, которые пытались воссоздать события катастрофы.

Воспоминания родных о погибших членах экипажа самолета

В катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране погибли все 176 человек, которые находились на борту. Среди жертв есть 11 украинцев: 2 пассажира и 9 членов экипажа.



Имена погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / Инфографика 24 канала

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В сети даже появилось последнее совместное фото членов экипажа, сделанное на выходе из отеля в Тегеране, где они отдыхали перед полетом.

Небесный экипаж. Пусть земля вам будет пухом,

– подписала фотографию коллега погибших, бортпроводница Юлия.



Последняя фотография экипажа самолета МАУ, разбившегося в Иране / фото из инстаграма 8.yuliia.8.

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Одной из погибших бортпроводниц была Екатерина Статник, которая всего две недели не дожила до своего 28-го Дня рождения. Она в совершенстве знала английский и французский, была одной из лучших выпускниц школы в Новой Каховке на Херсонщине.

Родные Екатерины после информации о ее гибели в авиакатастрофе срочно поехали в Киев. У девушки остались родители и сестры.

Маму очень часто возила за границу. Она считала, что мама заслуживает этого. Последняя поездка была в Израиль. Она могла редко приезжать, потому что у нее такая была профессия, но звонила маме всегда. Она очень любила родителей и дорожила ими,

– вспомнила учительница и друг семьи Ирина Карюхина.



Погибшая бортпроводница Екатерина Статник / фото из соцсетей

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В авиакатастрофе также погибла 24-летняя бортпроводница из Ивано-Франковска Мария Микитюк. Девушка была позитивной и очень любила свою работу. Кроме того, на 2021 год у Марии была запланирована свадьба с женихом Богданом Виновым.

Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных людей еще надо поискать,

– вспомнил парень погибшей.

Он добавил, что о трагической гибели любимой в авиакатастрофе узнал от ее друзей и из новостей.



Погибшая в катастрофе бортпроводница Мария Микитюк с женихом / фото из фейсбука

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Также в катастрофе погиб командир экипажа Владимир Гапоненко. Он был опытным пилотом и за карьеру налетал 11 тысяч часов.

Жена Екатерина добавила, что ее муж был пилотом всю жизнь и не представлял своей жизни без неба. Перед вылетом женщина просила мужа не лететь в Иран, но он сказал, что не может так поступить.



Погибший командир экипажа Владимир Гапоненко с семьей / фото из соцсетей

Больше о погибших украинцах смотрите в видео:

Дело НАБУ против Баканова

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против главы Службы безопасности Ивана Баканова. Его подозревают в злоупотреблении властью и других уголовных правонарушениях.

Сейчас все материалы дела Баканова направили прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тот, со своей стороны, их должен изучить, определить подследственность, а также определить орган, который будет заниматься соответствующим досудебным расследованием.

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Почему НАБУ открыло дело на Баканова? В Высший антикоррупционный суд в 2019 году поступила жалоба от гражданина (имя и фамилия его пока неизвестны). В ней он просил обязать НАБУ открыть дело по факту нарушений со стороны Баканова в должности исполняющего обязанности главы СБУ. В ноябре 2019 года ВАКС принял решение в пользу гражданина.

В действиях Баканова неизвестный мужчина увидел состав таких преступлений:

злоупотребление властью или служебным положением,

получение неправомерной выгоды,

превышение служебных полномочий,

содействие организованной преступной группировке,

сокрытие преступления,

неисполнение решения суда,

государственная измена,

другие противоправные действия.

Нацсовет взялся за каналы Медведчука и Порошенко

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

Все из-за слов ведущего Сергея Пояркова. Он, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о Президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах,

– подчеркнула первая заместительница главы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?

До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича – Александру.

Теперь СМИ формально принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет. Реальными владельцами канала "Прямой" называют Петра Порошенко и Игоря Кононенко.

Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". Однако во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.

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Также Нацсовет назначил внеочередную проверку телеканалам ZIK и "112 Украина", которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука. Оба обвиняются в разжигании национальной вражды, к которой призывали гости их эфиров.

Как Медведчук купил 112 Україна, NewsOne и ZIK?

5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего делового партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (замглавы АП времен Януковича).

14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112 Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.

14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.



Каким олигархам принадлежит украинское ТВ / Инфографика 24 канала