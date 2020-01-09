Головні новини 9 січня: версії авіакатастрофи літака МАУ в Ірані та справа НАБУ проти Баканова

Світ другий день обговорює страшну авіакатастрофу літака МАУ в Ірані, в якій загинули 176 осіб. Експерти назвали попередні версії трагедії – їх не менше 7. Рідні розповіли щемливі історії про загиблих членів екіпажу. НАБУ відкрило кримінальну справу проти голови СБУ Івана Баканова. Нацрада перевірить телеканали ZIK, "112 Україна" і "Прямий". Такими були головні новини 9 січня в Україні та світі.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Деталі авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Версії катастрофи

9 січня оголосили днем жалоби через трагедію в Ірані, де під час авіакатастрофи пасажирського літака МАУ 8 січня загинули 176 людей.

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Іранська організація цивільної авіації попередньо встановила, що літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт після того, як зіткнулись з технічними проблемами, але не змогли. Що важливо, пілот літака від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.



Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу

Велику надію експерти покладали на чорні скриньки. Проте іранці заявили, що частина записів із бортових самописців Боїнга, втрачена. Їх Іран розпечатав самостійно, не допустивши інші країни.

Обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена,

– повідомили в комісії.

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Спочатку в Ірані попередньою причиною авіакатастрофи назвали займання двигуна. Експерти до такої версії ставляться скептично. Усе тому, що компанія підтверджує справність літака та наголошує на професійності екіпажу.

Літак був виготовлений у 2016 році, останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня – за два дні до трагічного інциденту.

До розслідування запросили Україну, США, Швецію та Канаду.

Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Тож версія несправності двигунів поки не підтверджується.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська сторона має сім версій причин катастрофи літака МАУ в Ірані, три з яких – "закриті". Остаточне рішення зможуть прийняти лише після проведення всіх необхідних досліджень.

4 версії причин катастрофи:

можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор";

зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом;

руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

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Згодом Пентагон США заявив, що український літак МАУ випадково збили іранською зенітною ракетою. За даними джерел в Пентагоні, інцидент був випадковим.

Протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу баз США, який був відповіддю на вбивство США генерала Касема Сулеймані,

– пише CNN з посиланням на джерела в Пентагоні.

Водночас Цивільна авіація Ірану спростувала версію про ракетний удар по українському літаку. За їх словами, лайнер не могли збити ракетою, оскільки на цій висоті в той же час летіли ще декілька авіасуден. Окрім того на місці трагедії фахівці не знайшли жодних уламків ракет.



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

Тим часом у мережі з'явилося відео змодельованого польоту українського лайнера з моментом авіакатастрофи.

У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ: відео

Важливо! Це відео не є єдиним та остаточним варіантом розвитку авіакатастрофи. Його, ймовірно, створили любителі, які намагалися відтворити події катастрофи.

Спогади рідних про загиблих членів екіпажу літака

У катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані загинули всі 176 людей, що перебували на борту. Серед жертв є 11 українців: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.



Імена загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців / Інфографіка 24 каналу

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У мережі навіть з'явилось останнє спільне фото членів екіпажу, зроблене на виході із готелю в Тегерані, де вони відпочивали перед польотом.

Небесний екіпаж. Хай земля вам буде пухом,

– підписала світлину колега загиблих, бортпровідниця Юлія.



Остання світлина екіпажу літака МАУ, що розбився в Ірані / фото з інстаграму 8.yuliia.8

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Однією з загиблих бортпровідниць була Катерина Статнік, яка всього два тижні не дожила до свого 28-го Дня народження. Вона досконало знала англійську і французьку, була однією з найкращих випускниць школи у Новій Каховці на Херсонщині.

Рідні Катерини після інформації про її загибель в авіакатастрофі терміново поїхали до Києва. У дівчини залишились батьки та сестри.

Маму дуже часто возила за кордон. Вона вважала, що мама заслуговує того. Остання поїздка була до Ізраїлю. Вона могла рідко приїжджати, бо у неї така була професія, але дзвонила мамі завжди. Вона дуже любила батьків і дорожила ними,

– згадала вчителька та друг родини Ірина Карюхіна.



Загибла бортпровідниця Катерина Статнік / фото з соцмереж

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В авіакатастрофі також загинула 24-річна бортпровідниця з Івано-Франківська Марія Микитюк. Дівчина була позитивною і дуже любила свою роботу. Окрім того, на 2021 рік у Марії було заплановане весілля з нареченим Богданом Виновим.

Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних людей ще треба пошукати,

– пригадав хлопець загиблої.

Він додав, що про трагічну загибель коханої в авіакатастрофі дізнався від її друзів та з новин.



Загибла в катастрофі бортпровідниця Марія Микитюк з нареченим / фото з фейсбука

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Також у катастрофі загинув командир екіпажу Володимир Гапоненко. Він був досвідченим пілотом і за кар'єру мав 11 тисяч годин нальоту.

Дружина Катерина додала, що її чоловік був пілотом усе життя і не уявляв свого життя без неба. Перед вильотом жінка просила чоловіка не летіти в Іран, але він сказав, що не може так вчинити.



Загиблий командир екіпажу Володимир Гапоненко з сім'єю / фото з соцмереж

Більше про загиблих українців дивіться у відео:

Справа НАБУ проти Баканова

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти осільника Служби безпеки Івана Баканова. Його підозрюють у зловживанні владою та інших кримінальних правопорушеннях.

Наразі усі матеріали справи Баканова направили прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Той, зі свого боку, їх має вивчити, визначити підслідність, а також визначити орган, який займатиметься відповідним досудовим розслідуванням.

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Чому НАБУ відкрило справу на Баканова? До Вищого антикорупційного суду у 2019 році надійшла скарга від громадянина (ім'я та прізвище його поки невідомі). У ній він просив зобов’язати НАБУ відкрити справу за фактом порушень з боку Баканова на посаді виконувача обов’язків голови СБУ. У листопаді 2019 року ВАКС прийняв рішення на користь громадянина.

У діях Баканова невідомий чоловік побачив склад таких злочинів:

зловживання владою або службовим становищем,

одержання неправомірної вигоди,

перевищення службових повноважень,

сприяння організованому злочинному угрупованню,

приховування злочину,

невиконання рішення суду,

державна зрада,

інші протиправні дії.

Нацрада взялась за канали Медведчука і Порошенка

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

Усе через слова ведучого Сергія Пояркова. Він, на думку заявника, "посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".

Я тут вбачаю не лише політичні мотиви. Мовиться про порушення усіх етичних стандартів професії. Йдеться не лише про Президента України. Тут є ознаки образи, яка завдається цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу, також у міжнародних спільнотах,

– підкреслила перша заступниця голови Нацради Ольга Герасим'юк.

Кому насправді належить "Прямий"?

До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру.

Тепер ЗМІ формально належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років. Реальним власником каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.

Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.

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Також Нацрада призначила позачергову перевірку телеканалам ZIK і "112 Україна", які належать соратнику Віктора Медведчука. Медіа звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі через заяви гостей їх ефірів.

Як Медведчук купив 112 Україна, NewsOne і ZIK?

5 жовтня 2018 року Віктор Медведчук руками свого бізнесового партнера Тараса Козака викупив NewsOne в Андрія Портнова (заступника голови АП часів Януковича).

14 грудня 2018 року Тарас Козак купив вже телеканал 112.Україна. Раніше він належав громадянину Німеччини Едуарду Катцу, хоча вже тоді журналісти-розслідувачі називали Медведчука неофіційним власником каналу.

14 червня 2018 року стало відомим про угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Тарасом Козаком: останній придбав медіахолдинг ZIK.



Яким олігархам належить українське ТБ / Інфографіка 24 каналу