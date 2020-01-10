Главные новости 10 января: расследование авиакатастрофы МАУ и Антоненко остается под стражей

Расследование авиакатастрофы в Иране продолжается – мировые лидеры поддерживают версию о том, что украинский самолет сбила иранская ракета. Суд не отпустил из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Пограничники задержали на Донбассе 25-летнего боевика, охранявшего место аварии и обломки сбитого самолета MH17. Такими были главные новости

Наиболее важные новости за сегодня в Украине и мире.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: розлидування и версии

На месте трагедии возле Тегеранского аэропорта работают эксперты, в том числе – из Украины. Продолжаются работы непосредственно на территории, где упал самолет, некоторые из них уже успели вызвать волну возмущения.

В частности, журналисты в соцсетях распространили информацию о том, что иранцы "убирали" место трагедии бульдозерами. В подтверждение они опубликовали фото с места падения самолета.



Место трагедии в Иране / Фото с твиттер-страницы Julian Röpcke

СМИ сообщают, что 9 января приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иранские власти не сообщает, куда их увезли. Иранская полиция разгоняет людей, которые ходят на месте катастрофы, но мародеры все равно подбирают вещи жертв.

По состоянию на 10 января украинские эксперты в Иране уже получили доступ к черным ящикам и месту авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Неподтвержденной остается информация о том, что иранская сторона уже начала выгружать информацию из черных ящиков.

При этом власти Ирана заявили, что расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном может затянуться от одного до двух лет. Только расшифровка черных ящиков займет один-два месяца.

В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские эксперты не подтверждают уборки территории бульдозером. Он также отмечает, что обломки самолета разлетелись на очень большую площадь – в том числе населенные пункты.

В то же время версию о том, что украинский самолет случайно могла сбить иранская ракета, поддержал еще ряд лидеров. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит оснований не верить разведке стран-членов альянса. В такую ​​версию верят США, Канада, Великобритания, Автралии, Нидерланды.



Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала

Вместе с тем в Еврокомиссии говорят, что пока нет убедительных доказательств причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Там отмечают, что все еще ожидают результаты независимого расследования.

Украина не спешит с комментариями. Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления нескольких стран относительно уничтожения самолета МАУ иранской ракетой сдержанно. Глава государства отметил, что эта версия пока не подтверждена, поэтому Украина ждет подтверждения от стран Запада. В то же время офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с авиакатастрофой.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала

Что надо знать об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране вблизи Тегерана. Авиасудно следовало в Борисполь.



Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажира.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. После этого полеты в Иран приостановили множество авиакомпаний со всего мира. На место аварии оперативно отправились украинские специалисты для расследования причин катастрофы и чтобы вернуть тела погибших украинцев домой.

Убийство Шеремета: подозреваемого Антоненко оставили в СИЗО

Апелляционный суд Киева не отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. На этот раз также несколько десятков ветеранов, волонтеров и народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки.

Прокурор отметил, что у следствия есть ряд доказательств причастности Антоненко к убийству:

вспомнил экспертизу и добавил, что защита не предоставила документов, свидетельствующих о непринадлежности этого доказательства;

настаивал, что Антоненко мог хромать в день убийства Шеремета, как и преступник, которого зафиксировали камеры наблюдения;

во время обыска у подозреваемого якобы нашли "одежду с принтами", похожими на принты на одежде убийцы.

Защитники, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что походка у него не была нарушена. Кроме того, несколько экспертов, которые проводили исследования, не имеют необходимой квалификации. Адвокат рассказал, что из публикаций в СМИ узнали о наличии другой экспертизы, которая может свидетельствовать о непричастности Антоненко к убийству.

Речь идет о экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 сантиметров. Рост Антоненко – 180 сантиметров. Больше – по ссылке.

Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросила суд истребовать документ. Прокурор сказал, что "эта экспертиза не имеет значения", поскольку ему неизвестен рост Антоненко. Суд отказал в просьбе адвокатов.

В чем подозревают Андрея Антоненко?

По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под автомобиль журналиста.

Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета:

Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

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На Донбассе задержали боевика, который охранял обломки MH17

Пограничники из состава Объединенных сил задержали на Донбассе 25-летнего украинца, воевавшего в рядах боевиков. Его подозревают в том, что он охранял место аварии и обломки сбитого самолета MH17.

Во второй половине 2014 года он проходил службу в рядах пророссийских боевиков. Вот что удалось о нем выяснить:

Задания российских кураторов украинец выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими .

. Охранял место катастрофы, а затем и обломки сбитого малайзийского самолета MH17. Кроме того, он за деньги собирал и отдавал боевикам обломки самолета и личные вещи погибших.

За это время мужчина неоднократно стал свидетелем присутствия на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил России, осуществлявших общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Интересно, что военный преступник выдал себя сам – в социальных сетях он постил фото, на которых с оружием красуется на фоне сбитого самолета.



Боевик, охранявший обломки MH17, сам себя выдал фото в соцсетях

Пограничники уже передали задержанного боевика работникам полиции, ему грозит до 8 лет за решеткой.

Чиновники на отдыхе: как к этому относятся украинцы

К слову: Самые популярные направления для путешествий в 2020 году: места, поражающие красотой

Некоторые украинские политики решили отвлечься от работы за пределами страны. В частности, рождественские праздники семья президента Владимира Зеленского провела в Омане, экзотической аравийской стране.

Главу службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на дорогом французском курорте. Теперь выяснилось, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выбрал Таиланд местом для отдыха.

Украинские чиновники для отдыха все чаще выбирают экзотические страны, но сами украинцы к таким решениям во время войны относятся неоднозначно.

Как украинцы относятся к отдыху чиновников: смотрите видео