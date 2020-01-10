Головні новини 10 січня: розслідування авіакатастрофи МАУ та Антоненко залишається під вартою

Розслідування авіакатастрофи в Ірані триває – світові лідери підтримують версію про те, що український літак збила іранська ракета. Суд не відпустив з-під варти музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Прикордонники затримали на Донбасі 25-річного бойовика, який охороняв місце аварії та залишки збитого літака MH17. Такими були головні новини 10 січня

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: розлідування та версії

Важливо: СБУ назвала дві версії катастрофи літака МАУ в Ірані

На місці трагедії поблизу Тегеранського аеропорту працюють експерти, у тому числі – з України. Тривають роботи безпосередньо на території, де впав літак, деякі із них уже встигли викликати хвилю обурення.

Зокрема, журналісти у соцмережах поширили інформацію про те, що іранці "прибирали" місце трагедії бульдозерами . На підтвердження вони опублікували фото із місця падіння літака.



Місце трагедії в Ірані/ Фото з твітер-сторінки Julian Röpcke

ЗМІ повідомляють, що як 9 січня приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Іранська влада не повідомляє, куди їх відвезли. Іранська поліція розганяє людей, які ходять на місці катастрофи, але мародери все одно підбирають речі жертв.

Станом на 10 січня українські експерти в Ірані вже отримали доступ до чорних скриньок та місця авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

Непідтвердженою залишається інформація про те, що іранська сторона вже почала вивантажувати інформацію з чорних скриньок.

При цьому влада Ірану заявила, що розслідування катастрофи українського літака під Тегераном може затягнутися від одного до двох років. Лише розшифрування чорних скриньок займе один-два місяці.

Водночас глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що українські експерти не підтверджують прибирання території бульдозером. Він також зазначає, що уламки літака розлетілися на дуже велику площу – у тому числі населені пункти.

Водночас версію про те, що український літак ненавмисно могла збити іранська ракета, підтримала ще низка лідерів. Зокрема, генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг заявив, що не бачить підстав не вірити розвідці країн-членів альянсу. У таку версію вірять США, Канада, Велика Британія, Автралія, Нідерланди.



Які країни вважають, що літак МАУ збили / Інфографіка 24 каналу

Натомість у Єврокомісії кажуть, що наразі немає переконливих доказів щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Там зазначають, що усі досі чекають на результати незалежного розслідування.

​До теми: Країни-партнери передали Україні таємну інформацію про катастрофу в Ірані, – Пристайко

Україна не поспішає з коментарями. Президент Володими р Зеленський відреагував на заяви кількох країн щодо збиття літака МАУ іранською ракетою стримано. Глава держави зазначив, що ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу. Водночас офіс генерального прокурора України звернувся до Канади, США, Австралії та Великобританії з проханням надати всю наявну інформацію, пов'язану з авіакатастрофою.



Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

Що треба знати про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя.



Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Після цього польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу. На місце аварії оперативно вирушили українські фахівці для розслідування причин катастрофи та щоб повернути тіла загиблих українців додому.

Про основне: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

Вбивство Шеремета: підозрюваного Антоненка залишили в СІЗО

Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Цього разу також кілька десятків ветеранів, волонтерів і народних депутатів просили віддати Антоненка їм на поруки.

Прокурор наголосив, що слідство має кілька доказів причетності Антоненка до вбивства:

згадав експертизу і додав, що захист не надав документів, які б свідчили про неналежність цього доказу;

наполягав, що Антоненко міг кульгати у день вбивства Шеремета, як і злочинець, якого зафіксували камери спостереження;

під час обшуку у підозрюваного нібито знайшли "одяг з принтами", подібними до принтів на одязі вбивці.

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Захисники, посилаючись на виписку з медичної карти музиканта, заявили, що хода в нього не була порушена. Окрім того, кілька експертів, які проводили дослідження, не мають необхідної кваліфікації. Адвокат розповів, що з публікацій в ЗМІ дізнались про наявність іншої експертизи, яка може свідчити про непричетність Антоненка до вбивства.

Мова про експертизу, яка встановила, що вбивця Шеремета був зростом близько 164-175 сантиметрів. Зріст Антоненка – 180 сантиметрів. Більше – за посиланням.

Адвокати заявили, що прокуратура приховує експертизу про зріст вбивці і попросила суд витребувати документ. Прокурор сказав, що "ця експертиза не має значення", оскільки йому невідомий зріст Антоненка. Суд відмовив у проханні адвокатів.

У чому підозрюють Андрія Антоненка?За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.

Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета:



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

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На Донбасі затримали бойовика, який охороняв залишки MH17

Прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали на Донбасі 25-річного українця, що воював у лавах бойовиків. Його підозрюють у тому, що він охороняв місце аварії та залишки збитого літака MH17.

У другій половині 2014 року чоловік проходив службу у лавах проросійських бойовиків. Ось що вдалось про нього з`ясувати:

Завдання російських кураторів українець виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами .

. Охороняв місце катастрофи, а потім і уламки збитого малайзійського літака MH17. Крім того, він за гроші збирав та віддавав бойовикам уламки літака і особисті речі загиблих.

За цей час чоловік неодноразово став свідком присутності на місці трагедії військовослужбовців збройних сил Росії , які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків.

Цікаво, що військовий злочинець видав себе сам – у соціальних мережах він постив фото, на яких зі зброєю красується на фоні збитого літака.



Бойовик, який охороняв рештки MH17, сам себе видав фото у соцмережах

Прикордонники вже передали затриманого бойовика працівникам поліції, йому світить до 8 років за ґратами.

Чиновники на відпочинку: як до цього ставляться українці

До слова: Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2020 році: місця, що вражають красою

Деякі українські політики вирішили відволіктися від роботи поза межами країни. Зокрема, різдвяні свята сім’я президента Володимира Зеленського провела в Омані, екзотичній аравійській країні.

Очільника служби безпеки України Івана Баканова помітили на дорогому французькому курорті. Тепер з’ясувалось, що лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук обрав Таїланд місцем для відпочинку.

Українські чиновники для відпочинку все частіше обирають екзотичні країни, однак самі українці до таких рішень в час війни ставляться неоднозначно.