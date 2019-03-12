Главные новости 12 марта: новый заместитель секретаря СНБО и экобедствие в Крыму

Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря СНБО. В Крыму зафиксировали новые выбросы химических веществ. Юрий Луценко фактически обвинил журналиста Дениса Бигуса в хакерстве. ЕС приостановил полеты самолетов Boeing 737-8 Max после авиакатастрофы в Эфиопии. Парламент Британии во второй раз отклонил соглашение о выходе из ЕС. Такими были главные новости вторника, 12 марта, в Украине и мире.

Новый заместитель секретаря СНБО

Бывшего кандидата в президенты Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря СНБО. На этом посту он сменил уволенного из-за скандала в "Укроборонпроме" Олега Гладковского.

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В СНБО Кривонос будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО. Он также возглавит межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Впоследствии Кривонос заверил, что будет жестко пресекать и наказывать случаи коррупции и хищения в оборонной сфере и армии Украины. Он сказал, что уже есть план действий по защите Украины. Кривонос рассказал о программе "Пять шагов к победе", которая якобы в короткие сроки позволит сделать Украину еще сильнее, более сплоченной и почти исключит старания России проявлять агрессию на территории нашей страны.

Ранее Кривонос был заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Также он баллотировался в президенты Украины, однако снялся с избирательной гонки.

Почему Кривонос снял свою кандидатуру с выборов?

6 марта Сергей Кривонос заявил об отказе участвовать в президентских выборах. Он пояснил, что принял решение снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, "во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны". Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко.

Экобедствие вернулось

В аннексированном Крыму произошел новый выброс химических веществ. В воздухе превышение ПДК (хлористого водорода) зафиксировано в 4,4 раза.

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Напряженная ситуация именно на севере Крыма: в уже печально известном Армянске, где летом 2018 года впервые произошел химвыброс на местном заводе "Титан". К Армянску по уровню загрязненности теперь присоединился еще и Красноперекопск.

Что известно об экологическом бедствии в Армянске? В конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в помещениях людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это случилось в результате выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных, листья на деревьях преждевременно пожелтели и опали. Кроме того, в начале осени в ряде крымских городов прошел кислотный дождь.

Детей на время эвакуировали из Армянска, а работу завода, где произошли выбросы, приостановили. Кроме того, оккупанты ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили. Завод "Крымский титан" тоже возобновил работу.

В Яни Капу на минувшей неделе в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК)хлористого водорода в 4,4 раза

Кроме того,на минувшей неделе в Армянске специалисты учреждения зафиксировали в атмосферном воздухе превышение ПДК по фтористому водороду в 1,8 р https://t.co/PCZHmIZ8jB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 12, 2019

"Хакерство" журналиста Бигуса

Генпрокурор Луценко фактически обвинил журналиста Дениса Бигуса в хакерстве. Так, Луценко считает, что Бигус взломал диск, на котором содержались материалы по делу о хищении концерна "Укроборонпром".

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Бигус прокомментировал заявление Луценко о том, что он якобы "взломал коды дисков".

Какой диск? Какой код? Что он несет? В общем, у меня нет комментариев,

– сказал журналист в комментарии УНИАН.

Заявление Луценко про Бигуса-хакера очень рассмешило пользователей соцсетей. Они шутят о ранее неизвестных умениях журналиста.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрому", военная прокуратура выходила на нее.



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

Судьба самолетов Boeing 737-8 Max после авиакатастрофы

После катастрофы пассажирского самолета Boeing 737-8 Max в Эфиопии, в Евросоюзе приостановили полеты этих самолетов, а также авиасудов Boeing 737-9 Max.

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В директиве Европейского агентства авиационной безопасности говорится, что использование этих самолетов приостановлено в качестве меры пресечения.

Стоит добавить, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в 2019 году планирует пополнить свой воздушный флот именно самолетами Boeing 737-8 Max.

Что известно о катастрофе Boeing 737-8 Max в Эфиопии?

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через 6 минут после взлета. Самолет выполнял рейс в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа, все они погибли. Украинцев не было среди пассажиров самолета.



Вскоре после взлета авиасудна пилот подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение, чтобы вернуться в аэропорт. После этого связь с самолетом пропала. По некоторым данным, на борту самолета незадолго до катастрофы возникло задымление.

Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. Так, 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – 6 членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли.

Причиной катастрофы могла стать неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

Брексит снова отменяется

Палата общин парламента Великобритании 12 марта во второй раз отклонила соглашение о выходе страны из Евросоюза. Это было соглашение с изменениями, которые британский премьер Тереза Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

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Соглашение не поддержали оппозиционные лейбористы, часть депутатов правящей Консервативной партии и североирландская Демократическая юнионистская партия. В общем против соглашения проголосовал 391 депутат, за соглашение высказались 242.

Внесенные в соглашение о выходе Британии из ЕС изменения касались так называемого запасного механизма для ирландского границы. Эти изменения предусматривали создание специального арбитража по разрешению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

Теперь у страны всего 2 варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты 29 марта. Срок выхода Британии из ЕС может быть перенесен максимум до начала июля, заявил Юнкер.

Что такое Brexit?

Выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовало 51,9% человек. А за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% британцев.



Окончательная дата выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить 1 раз, максимальная продолжительность пока неизвестна.