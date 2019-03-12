Головні новини 12 березня: новий заступник секретаря РНБО та еколихо у Криму

Сергія Кривоноса призначили заступником секретаря РНБО. У Криму зафіксували нові викиди хімічних речовин у атмосферу. Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста Дениса Бігуса у хакерстві. Євросоюз призупинив польоти літаків Boeing 737-8 Max після авіакатастрофи в Ефіопії. Парламент Британії вдруге відхилив угоду про вихід з ЄС. Такими були головні новини вівторка, 12 березня, в Україні та світі.

Новий заступник секретаря РНБО

Колишнього кандидата у президенти Сергія Кривоноса призначили заступником секретаря РНБО. На цій посаді він замінив звільненого через скандал в "Укроборонпромі" Олега Гладковського.

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У РНБО Кривонос буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань, питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО. Він також очолить міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю.

Згодом Кривонос запевнив, що буде жорстко припиняти й карати випадки корупції і розкрадання в оборонній сфері та армії України. Він сказав, що вже має план дій щодо захисту України. Кривонос розповів про програму "П'ять кроків до перемоги", яка нібито в короткі терміни дозволить зробити Україну ще сильнішою, більш згуртованою і майже унеможливить старання Росії проявляти агресію на території нашої країни.

Раніше Кривонос був заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Також, він балотувався у президенти України, проте знявся з виборчої гонки.

Чому Кривонос зняв свою кандидатуру з виборів?6 березня Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у президентських виборах. Він пояснив, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни". Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.

Еколихо повернулося

В анексованому Криму стався новий викид хімічних речовин. У повітрі перевищення ГДК (хлористого водню) зафіксоване у 4,4 рази.

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Напруженою ситуація є саме на півночі Криму: у вже сумнозвісному Армянську, де влітку 2018 року вперше стався хімвикид на місцевому заводі "Титан". До Армянська за рівнем забрудненості тепер доєднався ще й Красноперекопськ.

Що відомо про екологічне лихо в Армянську? Вкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин, листя на деревах передчасно пожовкло і опало. Окрім того, на початку осені в низці кримських міст пройшов кислотний дощ.



Дітей на деякий час евакуювали з Армянська, а роботу заводу, де сталися викиди, призупинили. Окрім того, окупанти ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували. Завод "Кримський титан" теж відновив роботу.

В Яни Капу на минувшей неделе в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК)хлористого водорода в 4,4 раза

Кроме того,на минувшей неделе в Армянске специалисты учреждения зафиксировали в атмосферном воздухе превышение ПДК по фтористому водороду в 1,8 р https://t.co/PCZHmIZ8jB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 12, 2019

"Хакерство" журналіста Бігуса

Генпрокурор Луценко фактично звинуватив журналіста Дениса Бігуса у хакерстві. Так, Луценко вважає, що Бігус зламав диск, на якому містилися матеріали у справі про розкрадання концерну "Укроборонпром".

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Бігус прокоментував заяву Луценка про те, що він нібито "зламав коди дисків".

Який диск? Який код? Що він несе? Загалом, у мене немає коментарів,

– сказав журналіст у коментарі УНІАН.

Заява Луценка про Бігуса-хакера неабияк розсмішила користувачів соцмереж. Вони жартують про раніше невідомі вміння журналіста.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Доля літаків Boeing 737-8 Max після авіакатастрофи

Після катастрофи пасажирського літака Boeing 737-8 Max в Ефіопії, у Євросоюзі призупинили польоти цих літаків, а також авіасуден Boeing 737-9 Max.

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У директиві Європейського агентства авіаційної безпеки мовиться, що використання цих літаків призупинене як запобіжний захід.

Варто додати, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у 2019 році планує поповнити свій повітряний флот саме літаками Boeing 737-8 Max.

Що відомо про катастрофу Boeing 737-8 Max в Ефіопії?Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився 10 березня через 6 хвилин після зльоту. Літак виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На його борту перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу, усі вони загинули. Українців не було серед пасажирів літака.



Невдовзі після зльоту авіасудна пілот подав сигнал про порятунок, повідомив про проблему і зробив запит на дозвіл, щоб повернутися в аеропорт. Після цього зв'язок із літаком зник. За деякими даними, на борту літака незадовго до катастрофи виникло задимлення.

Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. Так, 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебували 189 людей – 6 членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули.

Причиною катастрофи могло стати неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

Brexit знову відміняється

Палата громад парламенту Великобританії 12 березня вдруге відхилила угоду про вихід країни з Євросоюзу. Це була угода із змінами, які британська прем’єрка Тереза Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером.

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Угоду не підтримали опозиційні лейбористи, частина депутатів правлячої Консервативної партії та північноірландська Демократична юніоністська партія. Загалом проти угоди проголосував 391 депутат, за угоду висловились 242.

Внесені до угоди про вихід Британії з ЄС зміни стосувалися так званого запасного механізму для ірландського кордону. Ці зміни передбачали створення спеціального арбітражу із вирішення питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією, а також підписання нової альтернативної угоди до 2020 року, тобто до кінця перехідного періоду.

Тепер країна має всього 2 варіанти: вихід з ЄС без угоди або відтермінування Brexit після запланованої дати 29 березня. Термін виходу Британії з ЄС може бути перенесений максимум до початку липня, заявив нещодавно Юнкер.

Що таке Brexit?Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з ЄС проголосувало 51,9% осіб. А за те, щоб залишитись у складі ЄС висловились 48,1% британців.



Остаточна дата виходу Британії з ЄС– 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити 1 раз, максимальна тривалість поки що невідома.