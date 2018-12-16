Новости Украины сегодня 16 декабря 2018 - новости Украины и мира

Петр Порошенко провел пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор. Новые детали о погибшем украинском защитнике, которого убил снайпер оккупантов. Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде". Такими были главные новости в воскресенье, 16 декабря, в Украине и мире.

Итоговая пресс-конференция от Петра Порошенко

16 декабря Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Глава государства успел ответить на вопрос более 36 украинских и зарубежных журналистов. Среди них были и вопросы, от конкретных ответов на которые Порошенко уклонился.

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В начале своего выступления глава государства рассказал о телефонном разговоре с Вселенским патриархом. Варфоломей подтвердил, что Томос украинской церкви будут вручать 6 января, на украинский Сочельник.

Прокомментировал лидер государства также провокации со стороны РПЦ, которые там осуществляли для того, чтобы процесс получения автокефалии украинской церкви сорвался.

Противодействие со стороны Русской церкви было для нас очень ожидаемым. Однако, мне кажется, мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине,

– сказал Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что впервые за 27 лет представителей всех украинских церквей удалось посадить за один стол переговоров. При этом, говорит он, было не менее 5 случаев, когда переговоры заходили в тупик.

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Глава государства отметил, что в вопросе освобождения украинцев, находящихся в плену РФ, Путин руководствуется только личными убеждениями. Именно это, по его словам, объясняет отсутствие результатов через более чем год попыток освободить украинцев, находящиеся за российской решеткой.

Он не желает их освободить. Захотел – освободил. Захотел – нет. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы. Это не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека,

– сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко говорит, что знает – Медведчук от Путина. По словам гаранта, он на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял президента РФ.

На своей пресс-конференции президент Украины подчеркнул: "Ни один вопрос об Украине теперь не будет решается без Украины". При этом он заявил, что Брюссель продолжит санкции против России еще на полгода. Это и будет мотивацией для РФ выполнить Минские Соглашения.

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А вот на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах, Порошенко ответить не захотел. Однако при этом отметил, что у него пока оппонентов нет.

Порошенко говорит, что у него нет оппонентов:

Что касается военного положения – его продлевать не будут, если Россия не решится на полномасштабное вторжение.

Смотрите полное видео пресс-конференции Петра Порошенко 16 декабря:

Не София Киевская

Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

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В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском соборе в Киеве началась первая служба Епифания на новой должности – председателя Единой поместной православной церкви.

Мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов – София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник дорог для нашего украинского народа,

– отметил он после литургии.

Епифаний обосновал свое решение тем, что церковь "самостоятельно не сможет заниматься этой величественной достопримечательностью".

В самом храме Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа. Действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение Святейший патриарх Филарет,

– отметил митрополит.

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифание

Кем был погибший украинский защитник, которого убил снайпер оккупантов

В субботу, 15 декабря, от пули вражеского снайпера погиб под Мариуполем младший лейтенант Денис Лошкарев. Он был офицером батальона специального назначения военной части 3035.

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Денис Лошкарев погиб как воин. Он боролся с коварным врагом до последних секунд жизни. Денис навсегда останется в наших сердцах, его имя будет записано золотыми буквами в боевой истории воинской части 3035, батальона специального назначения и всего Украинского войска. Герои не умирают,

– сказал командир воинской части полковник Василий Жук.

Собратья вспоминают, что погибший всегда имел уважение своего взвода и был для них лидером. Он служил с 2015 года, прошел Широкино и потом объездил всю линию фронта. В армию пришел по велению сердца. В гражданской жизни был юристом.

Денис в свое время был председателем Херсонской самообороны. Для нас он всегда был лидером, командиром нашего взвода. Он был человеком слова. За своих бойцов стоял, боролся. К работе относился ответственно. Сам постоянно учился, других учил. Его уважали все в подразделении,

– рассказал боец ​​батальона Олег Жариков.

У 39-летнего младшего лейтенанта остались двое сыновей, дочь и жена.

"Золото" – наше!

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде" в китайском городе Ханчжоу.

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Спортсмен преодолел заплыв на 1500 метров вольным стилем в "короткой воде" (длина бассейна – 25 метров) за 14 минут 9,14 секунды. На последних метрах дистанции украинец опередил титулованного итальянского пловца Грегорио Палтриньери.

Своим результатом украинец установил новый рекорд чемпионата.