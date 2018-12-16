Новини України сьогодні 16 грудня 2018 - новини України і світу

Петро Порошенко провів прес-конференцію, приурочену підсумкам року. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор. Нові деталі про загиблого українського захисника, якого вбив снайпер окупантів. Український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на Чемпіонаті світу на "короткій воді". Такими були головні новини у неділю, 16 грудня, в Україні та світі.

Підсумкова прес-конференція від Петра Порошенка

16 грудня Президент України Петро Порошенко провів двогодинну прес-конференцію, приурочену підсумкам року. Голова держави встиг відповісти на запитання понад 36 українських та закордонних журналістів. Серед них були й питання, від конкретних відповідей на які Порошенко ухилився.

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На початку свого виступу глава держави розповів про телефонну розмову із Вселенським патріархом. Варфоломій підтвердив, що Томос українській церкві вручатимуть 6 січня, на український Святвечір.

Прокоментував лідер держави також провокації з боку РПЦ, які там здійснювали для того, аби процес отримання автокефалії української церкви зірвався.

Протидія з боку Російської церкви була для нас дуже очікуваною. Однак, мені здається, ми недооцінили її вплив на дочірню структуру в Україні,

– сказав Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що вперше за 27 років представників усіх українських церков вдалося посадити за один стіл переговорів. При цьому, каже він, було щонайменше 5 випадків, коли переговори заходили в глухий кут.

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Голова держави наголосив, що у питанні звільнення українців, які перебувають в полоні РФ, Путін керується лише особистими переконаннями. Саме це, за його словами, пояснює відсутність результатів за понад рік намагань звільнити українців, що перебувають за російськими ґратами.

Він не бажає їх звільнити. Захотів – звільнив. Захотів – ні. Це не залежить від тих, хто сидить в рамках тристоронньої контактної групи. Це не залежить від лідерів світу. Це залежить від однієї людини,

– сказав Порошенко.

Крім того, Порошенко каже, що знає – Медведчук від Путіна. За словами гаранта, він на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі фактично представляв президента РФ.

На своїй прес-конференції президент України наголосив: "Жодне питання про Україну тепер не вирішується без України". При цьому він заявив, що Брюссель продовжить санкції проти Росії ще на півроку. Це і буде мотивацією для РФ виконати Мінські Угоди.

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А ось на запитання про те, чи балотуватиметься він на другий термін на майбутніх президентських виборах, Порошенко відповісти не захотів. Однак при цьому зазначив, що у нього наразі опонентів немає.

Порошенко каже, що у нього немає опонентів:

Щодо воєнного стану – його продовжувати не будуть, якщо Росія не зважиться на повномасштабне вторгнення.

Дивіться повне відео прес-конференції Петра Порошенка 16 грудня:

Не Софія Київська

Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

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У неділю, 16 грудня, у Михайлівському соборі у Києві розпочалась перша служба Епіфанія на новій посаді – голови Єдиної помісної православної церкви.

Ми прагнемо, щоб кафедральним собором єдиної української православної церкви був древній храм київських митрополитів — Софія Київська. Але ми розуміємо, наскільки ця пам’ятка є дорогою для нашого українського народу, — зазначив він після літургії.

Епіфаній обґрунтував своє рішення тим, що церква "самостійно не зможе опікуватись цією величною пам’яткою".

У самому храмі Софії будуть звершуватись богослужіння в дні великих християнських свят та в дні великих історичних свят для українського народу. Діючим кафедральним собором буде саме Михайлівський Золотоверхий собор, бо у Володимирському кафедральному соборі буде і надалі звершувати своє служіння святіший патріарх Філарет,

– зауважив митрополит.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

Ким був загиблий український захисник, якого вбив снайпер окупантів

У суботу, 15 грудня, від кулі ворожого снайпера загинув під Маріуполем молодший лейтенант Денис Лошкарьов. Він був офіцером батальйону спеціального призначення військової частини 3035.

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Денис Лошкарьов загинув як воїн. Він боровся з підступним ворогом до останніх секунд життя. Денис назавжди залишиться в наших серцях, його ім’я буде записане золотими літерами в бойовій історії військової частини 3035, батальйону спеціального призначення і всього Українського війська. Герої не вмирають,

– сказав командир військової частини полковник Василь Жук.

Побратими згадують, що загиблий завжди мав повагу свого взводу і був для них лідером. Він служив з 2015 року, пройшов Широкине і потім об’їздив всю лінію фронту. До армії прийшов за велінням серця. У цивільному житті був юристом.

Денис свого часу був головою Херсонської самооборони. Для нас він завжди був лідером, командиром нашого взводу. Він був людиною слова. За своїх бійців стояв, боровся. До роботи ставився відповідально. Сам постійно навчався, інших вчив. Його поважали всі у підрозділі,

– розповів боєць батальйону Олег Жаріков.

У 39-річного молодшого лейтенанта залишились двоє синів, дочка та дружина.

"Золото" – наше!

Український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайському місті Ханчжоу.

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Спортсмен подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у "короткій воді" (довжина басейну — 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди. На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі.

Своїм результатом українець встановив новий рекорд чемпіонату.