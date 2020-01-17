Главные новости 17 января: отклоненная отставка Гончарука и наказание за фейки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому, президент отклонил документ. Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации. Яременко уволили с должности главы комитета. Тела погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране вскоре вернут в Украину. В Раде заметили "Илона Маска". Такими были главные новости пятницы, 17 января.

Самые главные новости за сегодня, 17 января, в Украине и мире:

Несостоявшаяся отставка

​Это интересно: Гончарук объяснил, почему избегает вопросов о резонансной прослушке с его участием

Утром 17 января украинцев смутила новость: глава Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

Чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент,

– заявил Гончарук.

На заявление фактически сразу отреагировали в Офисе Президента. Там сказали: глава государства документ рассмотрит и о результатах сообщит отдельно.

Интересно, что согласно статье 115 Конституции Украины, премьер должен подать заявление об отставке в парламент, а не президенту. Однако Гончарук объяснил свой шаг как "политическое решение".

Что этому предшествовало? Скандал с прослушкой Гончарука. Дело в том, что 15 января в сеть слили неоднозначный разговор якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. В обнародованной записи фигуранты якобы придумывали объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.



При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

Вечером Офис Президента обнародовал видеозапись встречи Зеленского и Гончарука. Во время разговора глава государства "дает премьеру шанс" и отклоняет его заявление, однако дает ряд поручений.

Некоторые касаются скандальных зарплат министров и премий руководству "Нафтогаза". Со слов президента становится понятно, что руководителям министерств не следует ожидать заоблачных зарплат.

Это должна быть нормальная зарплата, на которую можно жить и которая будет соответствовать их статусу, но... Когда вы и ваше правительство поднимут экономику – можем поднимать им (министрам – 24 канал) зарплату,

– пояснил Гончаруку президент.

Таким образом, Гончарук должен предложить Офису Президента новую концепцию заработных плат всем министерствам, их руководителям и заместителям и любым другим государственным компаниям. Зеленский добавил: если кто-то из министров не согласится на зарплату, которую им предложат, – "придется прощаться".

Встреча Зеленского и Гончарука: видео

Все, о чем говорили Зеленский и Гончарук – в материале 24 канала

Как Минкульт хочет наказывать за фейки

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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о противодействии дезинформации. Его планируют внести в Раду после общественного обсуждения до 28 февраля.

Штрафы для СМИ за дезинформацию

Авторы законопроекта предлагают наказывать СМИ штрафами за распространение дезинформации начиная с третьего нарушения в течение года. Это при условии, если тот или иной вид СМИ добровольно опровергнет эту информацию. Размер штрафа за каждый случай нарушения предлагается установить на уровне 1000 минимальных зарплат (на сегодня – 4,7 миллиона гривен).

За отказ от добровольного опровержения дезинформации предлагают штрафовать на 2000 минимальных зарплат (9,4 миллиона гривен) за каждый случай.

За удаление дезинформационного материала или изменение его адреса – штраф в размере 5 минимальных зарплат (23,6 тысячи гривен).

Заключение за массовую дезинформацию

За систематическую массовую дезинформацию о фактах, которые составляют угрозу нацбезопасности и территориальной целостности, – штраф от 5000 до 10000 необлагаемых минимумов (от 85 тысяч до 170 тысяч гривен) или исправительные работы до 2 лет.

За распространение дезинформации с использованием ботов или специально организованных фейковых аккаунтов – заключение на срок от 2 до 5 лет. Такое же наказание предусмотрено и за финансирование массовой дезинформации.

За повторную массовую дезинформацию организованной группой, которая привела к тяжелым последствиям или нанесла материальный ущерб в крупном размере – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Важно: ответственность за дезинформацию предусмотрена только на период российской агрессии до восстановления территориальной целостности Украины.

Как законопроект касается работы журналистов:

Профессиональный статус журналиста предлагают подтверждать единой пресс-картой. При этом статус может прекращаться за нарушение Кодекса профессиональной этики.

Государство будет брать на себя расходы на правовую помощь в уголовных делах, связанных с журналистской деятельностью.

Государство также будет обеспечивать охрану журналиста и членов его/ее семьи в случае угрозы их жизни.

В законопроекте предлагают создать Ассоциацию в рамках журналистского самоуправления. Эта организация будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов.

Любое СМИ после добровольной проверки может рассчитывать на получение Индекса доверия. Его критерии будет разрабатывать уполномоченный по вопросам информации. Присваивать этот индекс будут установленные законом общественные организации.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации. Больше о законопроекте против фейков – в материале 24 канала.

Увольнение Яременко

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Верховная Рада наконец приняла отставку нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по внешней политике. За такое решение проголосовали 317 народных избранников. Этим же постановлением новым главой стал другой депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

Яременко еще 2,5 месяца назад сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике. Все из-за скандала вокруг его интимной переписки с проститутками во время работы в Раде.

Возвращение тел

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Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев вернут домой 19 января. С ними можно будет попрощаться в терминале B аэропорта "Борисполь" с 13:00 до 19:00.

Кроме того, уже на следующей неделе в Украину прибудет спецпредставитель Ирана, который выступит с официальными извинениями и своими разъяснениями относительно катастрофы.

Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января.

Сначала в Иране заявляли о том, что причиной авиакатастрофы стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета.

Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани попросил прощения у украинцев за катастрофу и пообещал наказать виновных.

Украина потребует полной компенсации.

"Илон Маск" в Раде

Опять за свое: Кива объяснил, почему рассматривает интимные фото в Раде: видео

В Верховной Раде заметили мужчину, который внешне очень похож на известного американского миллиардера Илона Маска.

Однако на самом деле это – заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, член фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин.

Стоитзаметить, что в профиль нардеп действительно очень напоминает известного миллиардера. Однако, если взглянуть на обоих мужчин в анфас, то можно найти немало отличий.

А так – Колебошин не очень похож на Маска