Головні новини 17 січня: відхилена відставка Гончарука та покарання за фейки

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її Зеленському, президент відхилив документ. Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації. Яременка звільнили з посади глави комітету. Тіла загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані невдовзі повернуть. В Раді помітили "Ілона Маска". Такими були головні новини п'ятниці, 17 січня.

Найголовніші новини за сьогодні, 17 січня, в Україні та світі:

Відставка, якої не сталося

​Це цікаво: Гончарук пояснив, чому уникає питань щодо резонансної прослушки за його участю

Вранці 17 січня українців збентежила новина: глава Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

Щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент,

– заявив Гончарук.

На заяву фактично відразу відреагували в Офісі Президента. Там сказали, глава держави документ розгляне та про результати повідомить окремо.

Цікаво, що згідно зі статтею 115 Конституції України, прем'єр має подати заяву про відставку в парламент, а не президенту. Однак Гончарук пояснив свій крок як "політичне рішення".

Що цьому передувало? Скандал із прослушкою Гончарука. Річ у тім, що 15 січня у мережу злили неоднозначну розмову нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.



При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

Ввечері Офіс Президента оприлюднив відеозапис зустрічі Зеленського і Гончарука. Під час розмови глава держави "дає прем’єру шанс" і відхиляє його заяву, однак дає низку доручень.

Деякі стосуються скандальних зарплат міністрів та премій керівництву "Нафтогазу". Зі слів президента стає зрозуміло, що очільникам міністерств не слід очікувати на захмарні зарплати.

Це має бути нормальна зарплата, на яку можна жити і яка відповідатиме їх статусу, але… Коли ви і ваш уряд піднімуть економіку – можемо підіймати їм (міністрам – 24 канал) зарплату,

– пояснив Гончаруку президент.

Таким чином, Гончарук має запропонувати Офісу Президента нову концепцію заробітних плат усім міністерствам, їхнім очільникам та заступникам та будь-яким іншим державним компаніям. Зеленський додав: якщо хтось із міністрів не погодиться на зарплату, яку їм запропонують, – "доведеться прощатися".

Зустріч Зеленського і Гончарука: відео

Все, про що говорили Зеленський і Гончарук – у матеріалі 24 каналу

Як Мінкульт хоче карати за фейки

Втрати на Донбасі: Загинув від кулі снайпера: відоме ім'я вбитого на Донбасі військового

Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроєкт про протидію дезінформації. Його планують внести в Раду після громадського обговорення до 28 лютого.

Штрафи для ЗМІ за дезінформацію

Автори законопроєкту пропонують карати ЗМІ штрафами за поширення дезінформації починаючи з третього порушення протягом року. Це за умови, якщо той чи інший вид ЗМІ добровільно спростує цю інформацію. Розмір штрафу за кожен випадок порушення пропонують встановити на рівні 1000 мінімальних зарплат (на сьогодні – 4,7 мільйона гривень).

За відмову від добровільного спростування дезінформації пропонують штрафувати на 2000 мінімальних зарплат (9,4 мільйона гривень) за кожен випадок.

За видалення дезінформаційного матеріалу або зміну його адреси – штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат (23,6 тисячі гривень).

Ув’язнення за масову дезінформацію

За систематичну масову дезінформацію про факти, які становлять загрозу нацбезпеці та територіальній цілісності – штраф від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів (від 85 тисяч до 170 тисяч гривень) або виправні роботи до 2 років.

За поширення дезінформації з використанням ботів або спеціально організованих фейкових акаунтів – ув’язнення на строк від 2 до 5 років. Таке ж покарання передбачене і за фінансування масової дезінформації.

За повторну масову дезінформацію організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдала матеріальної шкоди у великому розмірі – ув'язнення на термін від 5 до 7 років.

Важливо: відповідальність за дезінформацію передбачена тільки на період російської агресії до відновлення територіальної цілісності України.

Як законопроєкт торкається роботи журналістів:

Професійний статус журналіста пропонують підтверджувати єдиною прескартою. При цьому статус може припинятися за порушення Кодексу професійної етики.

Держава братиме на себе витрати на правову допомогу у кримінальних справах, пов'язаних з журналістською діяльністю.

Держава також забезпечуватиме охорону журналіста і членів його/її сім'ї у разі загрози їхньому життю.

У законопроєкті пропонують створити Асоціацію в межах журналістського самоврядування. Ця організація стежитиме за дотриманням професійної етики та стандартів.

Будь-яке ЗМІ після добровільної перевірки може розраховувати на отримання Індексу довіри. Його критерії розроблятиме уповноважений з питань інформації. Присвоюватимуть цей індекс встановлені законом громадські організації.

Окрім того, автори законопроєкту пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації. Більше про законопроєкт проти фейків – у матеріалі 24 каналу.

Звільнення Яременка

Актуально: Комітет рекомендував Раді призначити Шмигаля міністром замість Бабак

Верховна Рада врешті схвалила відставку нардепа Богдана Яременка з посади голови комітету із зовнішньої політики. За таке рішення проголосували 317 народних обранців. Цією ж постановою новим головою став інший депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

Яременко ще 2,5 місяці тому сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики. Все через скандал довкола його інтимної переписки з повіями під час роботи у Раді.

Повернення тіл

Важливо: Іран не повертає Україні чорні скриньки: Офіс генпрокурора знову надіслав запит

Тіла загиблих в авіатрощі в Ірані українців повернуть додому 19 січня. З ними можна буде попрощатися у терміналі B аеропорту "Бориспіль" з 13:00 до 19:00.

Окрім того, вже наступного тижня в Україну прибуде спецпредставник Ірану, який виступить з офіційними вибаченнями та своїми роз'ясненнями щодо катастрофи.

Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.

Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагатиме повної компенсації.

"Ілон Маск" в Раді

Знову за рибу гроші: Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото в Раді: відео

У Верховній Раді помітили чоловіка, що ззовні дуже схожий на відомого американського мільярдера Ілона Маска.

Проте насправді це – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, член фракції "Слуга народу" Сергій Колебошин.

Треба зауважити, що у профіль нардеп дійсно дуже нагадує відомого мільярдера. Однак, якщо поглянути на обох чоловіків в анфас, то можна знайти чимало відмінностей.

А так – Колебошин не надто схожий на Маска