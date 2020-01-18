Главные новости 18 января: реальные зарплаты министров и Иран отдаст черные ящики сбитого МАУ

Иран подтвердил, что по просьбе украинской власти черные ящики со сбитого ракетами украинского самолета МАУ отдадут Украине. Кабмин обнародовал информацию об официальной заработной плате руководителей министерств. В Москве прошли единичные пикеты за изменения в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным. Такими были главные новости пятницы, 18 января, в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня, 18 января, в Украине и мире.

Зарплаты всех министров

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После нескольких дней нарастания резких обсуждений запрлаты новых чиновников Кабинет министров обнародовал информацию. Теперь понятно, что больше всех руководителей министерств в прошлом году получал глава МВД Арсен Аваков – больше 100 тысяч гривен. Меньше всего – министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – не более, чем 32 тысячи гривен.

Премьер-министр Алексей Гончарук – 60479 гривен.

Алексей Гончарук – гривен. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба – 58652 гривны.

по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба – гривны. Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 52629 гривен.

Михаил Федоров – гривен. Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет – 32386 гривен.

Дмитрий Дубилет – гривен. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – 83947 гривен.

Тимофей Милованов – гривен. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 61299 гривен.

Алексей Оржель – гривен. Министр иностранных дел Вадим Пристайко – 62069 гривен.

Вадим Пристайко – гривен. Министр образования и науки Анна Новосад – 63446 гривен.

Анна Новосад – гривен. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 41940 гривен.

Зоряна Скалецкая – гривен. Министр развития общин и территорий Алена Бабак – 84318 гривен.

Алена Бабак – гривен. Министр социальной политики Юлия Соколовская – 65317 гривен.

Юлия Соколовская – гривен. Министр финансов Оксана Маркарова – 62075 гривен.

Оксана Маркарова – гривен. Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 44527 гривен.

Владислав Криклий – гривен. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский – 38512 гривен.

Владимир Бородянский – гривен. Министр обороны Андрей Загороднюк – 41982 гривны.

Андрей Загороднюк – гривны. Министр юстиции Денис Малюська – 75734 гривны.

Денис Малюська – гривны. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда – 46688 гривен.

Важно! Это средние зарплаты министров. Надбавки и премии делают суммы за отдельные месяцы значительно большими. Детальнее об этом – здесь.

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Черные ящики МАУ передадут Украине

После нескольких запросов со стороны Украины Иран подтвердил, что черные ящики со сбитого украинского самолета МАУ все-таки отдадут. В Киеве бортовые самописцы могут быть уже в ближайшие дни, хотя конкретной даты Иран не назвал.

Глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаефар рассказал, что неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информацию из черных ящиков в Иране не прочли.

Хасан Резаефар также добавил, что ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если же это не удастся сделать, их передадут Франции.

Основное о черных ящиках сбитого украинского самолета в Тегеране

Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был существенно поврежден.

Иран сначала заявил, что не будет передавать на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украине, но после того, как они будут исследованы на месте.

10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за отсутствия технологий. Стало известно, что расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.

Офис Генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом, украинская власть предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.

Важно! Тела погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране 19 января вернут в Украину. Почтить их память можно будет в терминале B аэропорта "Борисполь". Проститься с погибшими украинцами президент МАУ Евгений Дыхне предлагает вместе, всей страной.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной "страже" на "прилете" экипажа PS 752. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома,

– сказал он.

Какая трагедия произошла в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.



Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.



Погибшие в авиакатастрофе в Иране украинцы / Инфографика 24 канала

В Москве протесты из-за изменений Путина в Конституции РФ

Одиночные протесты из-за изменений в российской Конституции, предложенные Владимиром Путиным, состоялись в Москве. Правоохранители задержали активистов.

Акцию организовал муниципальный депутат Илья Азар. Российский политик объяснил, что "Путин "совершил конституционный переворот". Полиция задержала на акции двух прокремлевских активистов, разорвали плакаты участников.

Одну женщину задержали — она разорвала чужой плакат, потому что он «оскорбляет ее чувства». Видео: @mbkhmediahttps://t.co/tgTC0dFz3V pic.twitter.com/7zOobwnyV9 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020



Муниципальная депутат Юлия Галямина призвала всех противников изменений Путина присоединиться к согласованному маршу памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Он запланирован в Москве на 19 января.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Перед этим российский президент Владимир Путин объявил предложения об изменении Конституции. Поэтому свое решение Медведев считает правильным. Новым премьером России станет Михаил Мишустин.

Что собирается изменить в российской Конституции Путин?Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после одобрения Конституции в 1993 году. Путин хочет:



- изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

- по-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

- перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов;

- изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;

- кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

- президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Второй Святой вечер

Второй Святой вечер или "Голодная кутья" – это вечер 18 января в канун Крещения. Также этот день называют Щедрым вечером. 19 января все украинцы празднуют Крещение Господне – третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла.

С появлением первой звезды на небе вся семья садится за стол, который накрывают только постными блюдами, а главное блюдо в этот вечер – кутья.

Что нужно знать: 6 текстов щедровок для детей на украинском языке

С утра и до вечера на Второй Святой вечер продолжается строгий пост. Он не касается только маленьких детей и людей пожилого возраста. Утром люди идут в церковь, чтобы освятить воду.

Больше о традициях и рецептах приготовления блюд – здесь.



Блюда на Второй Святой вечер