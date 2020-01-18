Головні новини 18 січня: реальні зарплати міністрів та Іран віддасть чорні скриньки збитого МАУ

Іран підтвердив, що на прохання української влади чорні скриньки зі збитого ракетами українського літака МАУ віддадуть Україні. Кабмін оприлюднив інформацію про офіційну заробітну плату очільників міністерств. У Москві відбулися одиничні пікети через зміни до конституції, запропоновані Володимиром Путіним. Такими були головні новини п'ятниці, 16 січня, в Україна та світі.

Найважливіші новини за сьогодні, 18 січня, в Україні та світі.

Зарплати всіх міністрів

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Після кількох днів наростання різких обговорень запрлат нових посадовців Кабінет міністрів оприлюднив інформацію. Тепер зрозуміло, що найбільше серед усіх очільників міністерств минулого року отримував очільник МВС Арсен Аваков – понад 100 тисяч гривень. Найменше – міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – трохи більше, ніж 32 тисячі гривень.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук – 60 479 гривень.

Олексій Гончарук – гривень. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба – 58 652 гривень.

з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба – гривень. Віце-прем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 52 629 гривень.

Михайло Федоров – 52 629 гривень. Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет – 32 386 гривень.

Дмитро Дубілет – гривень. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов – 83 947 гривень.

Тимофій Милованов – гривень. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель – 61 299 гривні.

Олексій Оржель – гривні. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко – 62 069 гривень.

Вадим Пристайко гривень. Міністр освіти та науки Ганна Новосад – 63 446 гривень.

Ганна Новосад – гривень. Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька – 41 940 гривень.

Зоряна Скалецька Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак – 84 318 гривень.

Альона Бабак – гривень. Міністр соціальної політики Юлія Соколовська – 65 317 гривень.

Юлія Соколовська – гривень. Міністр фінансів Оксана Маркарова – 62 075 гривень.

Оксана Маркарова – гривень. Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 44 527 гривень.

Владислав Криклій – гривень. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський – 38 512 гривень.

Володимир Бородянський – гривень. Міністр оборони Андрій Загороднюк – 41 982 гривні.

Андрій Загороднюк – гривні. Міністр юстиції Денис Малюська – 75 734 гривні.

Денис Малюська – гривні. Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда – 46 688 гривень.

Важливо! Це середні зарплати міністрів. Надбавки і премії роблять суми за окремі місяці значно більшими.Детальніше про це – тут.

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Чорні скриньки МАУ передадуть Україні

Після кількох запитів з боку України Іран підтвердив, що чорні скриньки зі збитого українського літака МАУ таки віддадуть. У Києві бортові самописці можуть бути вже найближчими днями, хоча конкретної дати Іран не назвав.

Глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар розповів, що неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформацію з чорних скриньок в ірані не прочитали.

Хасан Резаєфар також додав, що скриньки спробують проаналізувати у Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо ж це не вдасться зробити, їх передадуть Франції.

Основне про чорні скриньки збитого українського літака в Тегерані

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була суттєво пошкоджена.

вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була суттєво пошкоджена. Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.

а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці. 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.

розшифровка Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва . При цьому, українська влада запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.

Важливо! Тіла загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані 19 січня повернуть в Україну. Вшанувати їх пам’ять можна буде в терміналі B аеропорту "Бориспіль". Попрощатися із загиблими українцями президент МАУ Євгеній Дихне пропонує разом, усією країною.

Будь ласка, долучайтеся до нашої почесної "варти" на "прильоті" екіпажу PS 752. Зробіть репост та посигнальте. Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома,

– сказав він.

Яка трагедія сталася в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака. Проте після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.



Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.



Загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці/ Інфографіка 24 каналу

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У Москві протести через зміни Путіна до конституції РФ

Одиночні протести через зміни до російської конституції, запропоновані Володимиром Путіним, відбулися у Москві. Правоохоронці затримали активістів.

Акцію організував муніципальний депутат Ілля Азар. Російський політик пояснив, що "Путін "здійснив конституційний переворот". Поліція затримала на акції двох прокремлівських активістів, які розірвали плакати учасників.

Одну женщину задержали — она разорвала чужой плакат, потому что он «оскорбляет ее чувства». Видео: @mbkhmediahttps://t.co/tgTC0dFz3V pic.twitter.com/7zOobwnyV9 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020



Муніципальна депутатка Юлія Галяміна закликала усіх противників змін Путіна приєднатися до узгодженої ходи пам’яті адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Вона запланована у Москві на 19 січня.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Перед цим російський президент Володимир Путін оголосив пропозиції про зміну Конституції. Тому своє рішення Медведєв вважає правильним. Новим прем'єром Росії стане Михайло Мішустін.

Що збирається змінити в російській конституції Путін?Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році. Путін хоче:



- змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

- по-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

- перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів - Верховного і Конституційного судів.

- змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше 2 термінів поспіль;

- кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

- президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

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Другий Святвечір

Другий Святий вечір, або "Голодна кутя" – це вечір 18 січня напередодні Водохреща. Також цей день називають і Щедрим вечором. 19 січня всі українці святкують Хрещення Господнє – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу.

З появою першої зірки на небі вся сім'я сідає за стіл, який накривають лише пісними стравами, а головна страва в цей вечір – кутя.

Що треба знати: 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою

З ранку і до вечора на Другий Святий вечір триває строгий піст. Він не стосується лише маленьких дітей і людей літнього віку. Вранці люди йдуть в церкву, щоб посвятити воду.

Більше про традиції та рецепти приготування страв – тут.



Страви на Другий Святвечір