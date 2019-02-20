Главные новости 20 февраля: Украина почтила память Небесной Сотни, Порошенко выступил в ООН

День расстрела Небесной Сотни – величайшей трагедии независимой Украины. Президент Украины Петр Порошенко выступил на Генеральной ассамблее ООН. Стрельба на границе Украины и Румынии. Пожар на заводе в оккупированном Симферополе. В сети появилось видео, которое показало, выносил ли Порошенко собственноручно раненых на Майдане. Такими были главные новости среды, 20 февраля, в Украине и мире.

Расстрел Небесной Сотни : пятая годовщина трагедии

20 февраля 2014 года стало черным днем ​​не только из-за дыма от сгоревшего Дома профсоюзов и горящих покрышек. В этот день 5 лет назад снайперы в течение трех часов стреляли в майдановцев.

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Расстрел Майдана "правоохранители" начали с водометов, впоследствии бросили первые гранаты. Майдановцы прикрывались от пуль самодельными щитами, а их основным оружием были палки и коктейли Молотова. Служители режима Януковича 20 февраля убили наибольше протестующих - более 60. Всего с 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость - Небесной Сотни.



Евромайдан в 2014 году

Украинцы чтят память Героев Небесной Сотни ежегодно 20 февраля - согласно президентскому указу. Звание Герой Украины получили 105 Героев Небесной Сотни, посмертно. Расследование преступлений, совершенных во времена Евромайдана 2013-2014 годов, до сих пор не завершены. Через пять лет после трагических событий те, кто расстреливал украинцев до сих пор не наказаны.

Смотрите видео о трагических событиях на Майдане:

О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН

Освобождение пленных украинцев.

Порошенко заявил, что привез с собой обращение к Генеральному секретарю ООН с просьбой продолжить давление на Москву для освобождения пленных украинских моряков. Также президент Украины призвал все страны удвоить усилия для освобождения более 70 украинских заложников, содержащихся в России и Крыму.

Россия готовится к наступлению.

По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок. На Донбассе же российские вооруженные формирования имеют 496 танков, 938 бронемашин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем.

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Территория оккупированного Донбасса признана самым заминированным регионом в мире. Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой, предназначенной для военного удара. К этому готовится Кремль.

Экологическая катастрофа на Донбассе.

Из-за затопления угольных шахт существует риск загрязнения грунтовых вод. Вблизи линии соприкосновения сторон расположен ряд потенциально опасных объектов. Из-за регулярных обстрелов пророссийскими боевиками эти объекты могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.

Пришло время поставить Россию на место.

В 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций. Возможно, пришло время поставить Россию на место - начать с лишения ее права вето в Совете Безопасности ООН. По крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины.

Кремлівська агресія проти нас мала протилежний ефект: замість того, щоб підкоритися Росії, ми кинули їй виклик. Замість того, щоб схилити наші голови, ми сказали Путіну: ви не розіб'єте нас! Я закликаю РФ як сторону конфлікту виконати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями pic.twitter.com/HEVVhD7umx — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 лютого 2019 р.

Стрельба на границе Украины и Румынии

На украино-румынской границе украинские пограничники вынуждены были открыть огонь по контрабандистам. Группа из 10 человек пыталась незаконно перевезти 20 ящиков с сигаретами.

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Увидев пограничников, контрабандисты бросили пакеты с сигаретами и начали убегать. Когда же поняли, что их гораздо больше, чем пограничников, то вернулись назад - применили силу против пограничников и начали отбивать брошенные ящики с сигаретами. В результате инцидента два человека получили пулевые ранения.

Пожар на заводе в оккупированном Симферополе

В столице оккупированного Россией Крыма на заводе ("Симферопольский завод пластмасс", который сейчас находится в стадии ликвидации) загорелось складское помещение. Огонь охватил помещение площадью 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, загорелось отработанное машинное масло. Причины происшествия устанавливают специалисты. Информации ни о пострадавших, ни о жертвах пока нет.

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В результате пожара образовались черные облака дыма, которые двигались в сторону Симферополя. Их видно далеко от места происшествия - передает ресурс "Крым. Реалии". По словам журналистов, из-под крыши склада готовой продукции вырываются языки пламени и слышен треск шифера.