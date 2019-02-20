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      Главные новости 20 февраля: Украина почтила память Небесной Сотни, Порошенко выступил в ООН

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      Новости Украины сегодня 20 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 20 февраля / 24 канал

      День расстрела Небесной Сотни – величайшей трагедии независимой Украины. Президент Украины Петр Порошенко выступил на Генеральной ассамблее ООН. Стрельба на границе Украины и Румынии. Пожар на заводе в оккупированном Симферополе. В сети появилось видео, которое показало, выносил ли Порошенко собственноручно раненых на Майдане. Такими были главные новости среды, 20 февраля, в Украине и мире.

      Расстрел Небесной Сотни: пятая годовщина трагедии

      20 февраля 2014 года стало черным днем ​​не только из-за дыма от сгоревшего Дома профсоюзов и горящих покрышек. В этот день 5 лет назад снайперы в течение трех часов стреляли в майдановцев.

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      Расстрел Майдана "правоохранители" начали с водометов, впоследствии бросили первые гранаты. Майдановцы прикрывались от пуль самодельными щитами, а их основным оружием были палки и коктейли Молотова. Служители режима Януковича 20 февраля убили наибольше протестующих - более 60. Всего с 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость - Небесной Сотни.

      Майдан
      Евромайдан в 2014 году

      Украинцы чтят память Героев Небесной Сотни ежегодно 20 февраля - согласно президентскому указу. Звание Герой Украины получили 105 Героев Небесной Сотни, посмертно. Расследование преступлений, совершенных во времена Евромайдана 2013-2014 годов, до сих пор не завершены. Через пять лет после трагических событий те, кто расстреливал украинцев до сих пор не наказаны.

      Смотрите видео о трагических событиях на Майдане:

      О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН

      Освобождение пленных украинцев.

      Порошенко заявил, что привез с собой обращение к Генеральному секретарю ООН с просьбой продолжить давление на Москву для освобождения пленных украинских моряков. Также президент Украины призвал все страны удвоить усилия для освобождения более 70 украинских заложников, содержащихся в России и Крыму.

      Россия готовится к наступлению.

      По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок. На Донбассе же российские вооруженные формирования имеют 496 танков, 938 бронемашин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем.

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      Территория оккупированного Донбасса признана самым заминированным регионом в мире. Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой, предназначенной для военного удара. К этому готовится Кремль.

      Экологическая катастрофа на Донбассе.

      Из-за затопления угольных шахт существует риск загрязнения грунтовых вод. Вблизи линии соприкосновения сторон расположен ряд потенциально опасных объектов. Из-за регулярных обстрелов пророссийскими боевиками эти объекты могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.

      Пришло время поставить Россию на место.

      В 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций. Возможно, пришло время поставить Россию на место - начать с лишения ее права вето в Совете Безопасности ООН. По крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины.

       

      Стрельба на границе Украины и Румынии

      На украино-румынской границе украинские пограничники вынуждены были открыть огонь по контрабандистам. Группа из 10 человек пыталась незаконно перевезти 20 ящиков с сигаретами.

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      Увидев пограничников, контрабандисты бросили пакеты с сигаретами и начали убегать. Когда же поняли, что их гораздо больше, чем пограничников, то вернулись назад - применили силу против пограничников и начали отбивать брошенные ящики с сигаретами. В результате инцидента два человека получили пулевые ранения.

       

      Пожар на заводе в оккупированном Симферополе

      В столице оккупированного Россией Крыма на заводе ("Симферопольский завод пластмасс", который сейчас находится в стадии ликвидации) загорелось складское помещение. Огонь охватил помещение площадью 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, загорелось отработанное машинное масло. Причины происшествия устанавливают специалисты. Информации ни о пострадавших, ни о жертвах пока нет.

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      В результате пожара образовались черные облака дыма, которые двигались в сторону Симферополя. Их видно далеко от места происшествия - передает ресурс "Крым. Реалии". По словам журналистов, из-под крыши склада готовой продукции вырываются языки пламени и слышен треск шифера.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Крымские спасатели ликвидируют пожар на «Симферопольском заводе пластмасс». Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. ⠀ «В 10.50 поступило сообщение о возгорании на заводе пластмасс. Подразделения прибыли на место. На данный момент работают пять единиц пожарно-спасательной техники и около сорока человек личного состава. Площадь пожара составляет 700 кв. м», – сообщили в пресс-службе. ⠀ Возгорание произошло в подвале складского помещения. В ведомстве уточнили, что площадь подвального помещения составляет 1 200 кв. м. ⠀ Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует. ⠀ АО «Симферопольский завод пластмасс» сейчас находится в стадии ликвидации. ⠀ Фото (с) @oleg_gribinuk ⠀ ⠀ Команда #Крыминформ: @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi @galaamarando ⠀ #пожар #МЧС #всеживы #спасатели #огонь #пластмасс #завод #ЧС #Симферополь #Крым

      Допис, поширений Крыминформ (@crimeainfogram)

      Эколог Александр Соколенко в комментарии 24 каналу пояснил, что пока трудно оценить влияние пожара на окружающую среду, поскольку нет доступа к объекту. Он добавил, что горение полимеров очень опасно для окружающей среды. Ведь в воздух выделяются диоксиды - вещества, которые вызывают рак. Они также имеют свойство накапливаться в растениях, затем попадают в почву, а затем - снова в растения. И так циркулируют много лет. Овощи, фрукты, вино из винограда, который растет в зоне поражения вредным дымом употреблять опасно.

      Смотрите видео о пожаре в Симферополе:

      С основными правилами поведения при пожаре, а также как спасать пострадавших, оказывать первую помощь и тушить очаг возгорания Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      Порошенко и раненные на Майдане активисты: как все было

      Президент Украины Петр Порошенко был на Майдане в день кровавых расстрелов протестующих - 18 февраля 2014 года. В сети опубликовали видео, на котором Порошенко зафиксирован рядом с ранеными активистами в Мариинском парке. Сама запись опубликована на Youtube-канале "Алекс N".

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      Видео со звуком, поэтому слышны выстрелы. Вокруг раненого митингующего собрались люди, среди них - Порошенко. Он разговаривал с раненым и предлагал, чтобы его положили на щит и перенесли в безопасное место. При этом на кадрах не видно, чтобы Порошенко собственноручно выносил раненых, как это написано в названии видео ("Порошенко помогает выносить раненых").

      Смотрите видео о Порошенко и его помощи раненым на Майдане:

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      Пришло время поставить Россию на место: Порошенко обратился с предложением к ООН
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      Теги: Новости Украины Небесная Сотня Евромайдан Пожар Новости Крыма Румыния Госпогранслужба Петр Порошенко Генассамблея ООН
      Источник: 24 канал
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