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      Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООН

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      Новини України сьогодні 20 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 20 лютого / 24 канал

      День розстрілу Небесної Сотні – найбільшої трагедії незалежної України. Президент України Петро Порошенко виступив на Генеральній асамблеї ООН. Стрілянина на кордоні України та Румунії. Пожежа на заводі в окупованому Росією Сімферополі. У мережі з'явилося відео, яке засвідчило, чи виносив Порошенко власноруч поранених на Майдані. Такими були головні новини середи, 20 лютого, в Україні та світі.

      Розстріл Небесної Сотні: п'яті роковини трагедії

      20 лютого 2014 року став чорним днем не лише через дим від згорілого Будинку профспілок та охоплених полум'ям покришок. Цього дня 5 років тому снайпери впродовж трьох годин стріляли у майданівців.

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      Розстріл Майдану "правоохоронці" розпочали із водометів, згодом кинули перші гранати. Майданівці прикривалися від куль саморобними щитами, а їхньою основною зброєю були палиці та коктейлі молотова. Служителі режиму Януковича 20 лютого вбили найбільше протестувальників – понад 60. Загалом з 18 по 20 лютого на Майдані загинули 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – Небесної Сотні.

      Майдан
      Євромайдан у 2014

      Українці вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні щорічно 20 лютого – згідно з президентським указом. Звання Герой України отримали 105 Героїв Небесної Сотні, посмертно. Розслідування злочинів, скоєних у часи Євромайдану 2013-2014 років, досі не завершені. Через п'ять років після трагічних подій ті, хто розстрілювали українців досі не покарані.

      Дивіться відео про трагічні події на Майдані:

      Про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН

      Звільнення полонених українців.

      Порошенко заявив, що привіз із собою звернення до Генерального секретаря ООН з проханням продовжити тиск на Москву для звільнення полонених українських моряків. Також президент України закликав усі країни подвоїти зусилля для звільнення понад 70 українських заручників, які утримуються в Росії та Криму.

      Росія готується до наступу.

      Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойові гелікоптери, 6 бойових суден і 6 підводних човнів. На Донбасі ж російські збройні формування мають 496 танків, 938 бронемашин, 128 реактивних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем.

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      Територію окупованого Донбасу визнано найбільш замінованим регіоном у світі. Військові експерти однозначно визначають, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою, призначеною для військового удару. До цього готується Кремль.

      Екологічна катастрофа на Донбасі.

      Через затоплення вугільних шахт існує ризик забруднення ґрунтових вод. Поблизу лінії зіткнення сторін розташована низка потенційно небезпечних об'єктів. Через регулярні обстріли проросійськими бойовиками ці об’єкти можуть стати епіцентром екологічної та техногенної катастроф.

      Настав час поставити Росію на місце.

      У 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги Націй. Можливо, настав час поставити Росію на місце – почати з позбавлення її права вето у Раді Безпеки ООН. Принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України.

      Стрілянина на кордоні України та Румунії

      На українсько-румунському кордоні українські прикордонники змушені були відкрити вогонь по контрабандистах. Група з 10 людей намагалася незаконно перевезти 20 ящиків з сигаретами.

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       Побачивши прикордонників, контрабандисти кинули пакунки з сигаретами та почали тікати. Коли ж зрозуміли, що їх набагато більше, ніж прикордонників, то повернулися назад – застосували силу проти прикордонників та почали відбивати покинуті ящики з сигаретами. Внаслідок інциденту дві особи отримали кульові поранення.

      Пожежа на заводі в окупованому Сімферополі

      У столиці окупованого Росією Криму на заводі ("Сімферопольський завод пластмас", який зараз перебуває на стадії ліквідації) загорілося складське приміщення. Вогонь охопив приміщення площею у 1,2 тисячі квадратних метрів. За попередніми даними, загорілося відпрацьоване машинне масло. Причини події встановлюють фахівці. Інформації ані про потерпілих, ані про жертв поки немає.

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      Внаслідок пожежі утворилися чорні хмари диму, які рухалися у бік Сімферополя. Їх видно далеко від місця події – передає ресурс "Крим. Реалії". За словами журналістів, з-під даху складу готової продукції вириваються язики полум'я та чутно тріск шиферу. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Крымские спасатели ликвидируют пожар на «Симферопольском заводе пластмасс». Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. ⠀ «В 10.50 поступило сообщение о возгорании на заводе пластмасс. Подразделения прибыли на место. На данный момент работают пять единиц пожарно-спасательной техники и около сорока человек личного состава. Площадь пожара составляет 700 кв. м», – сообщили в пресс-службе. ⠀ Возгорание произошло в подвале складского помещения. В ведомстве уточнили, что площадь подвального помещения составляет 1 200 кв. м. ⠀ Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует. ⠀ АО «Симферопольский завод пластмасс» сейчас находится в стадии ликвидации. ⠀ Фото (с) @oleg_gribinuk ⠀ ⠀ Команда #Крыминформ: @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi @galaamarando ⠀ #пожар #МЧС #всеживы #спасатели #огонь #пластмасс #завод #ЧС #Симферополь #Крым

      Допис, поширений Крыминформ (@crimeainfogram)

      Еколог Олександр Соколенко у коментарі 24 каналу пояснив, що наразі важко оцінити вплив пожежі на навколишнє середовище, оскільки немає доступу до об'єкта. Він додав, що горіння полімерів дуже небезпечне для довкілля. Адже у повітря виділяються діоксиди – речовини, які викликають рак. Вони також мають властивість накопичуватися у рослинах, потім потрапляють у ґрунт, а потім – знову в рослину. І так циркулюють багато років. Городину, фрукти, вино з винограду, який росте у зоні ураження шкідливим димом вживати небезпечно.

      Дивіться відео про пожежу в Сімферополі:

      З основними правилами поведінки під час пожежі, а також як рятувати потерпілих, надавати першу допомогу та гасити осередок займання Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Порошенко і поранені на Майдані активісти: як усе було

      Президент України Петро Порошенко був на Майдані у день кривавих розстрілів протестувальників – 18 лютого 2014 року. У мережі опублікували відео, на якому Порошенко зафіксований поруч з пораненими активістами у Маріїнському парку. Сам запис опублікований на Youtube-каналі "Алекс N".

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      Відео зі звуком, тож чутно постріли. Навколо пораненого мітингувальника зібралися люди, серед них – Порошенко. Він розмовляв із пораненим і пропонував, щоб його поклали на щит і перенесли до безпечного місця. При цьому на кадрах не видно, щоб Порошенко власноруч виносив поранених, як це написано у назві відео ("Порошенко допомагає виносити поранених").

      Дивіться відео про Порошенка і його допомогу пораненим на Майдані:

       

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      Теги: Новини України Небесна Сотня Євромайдан Пожежа Новини Криму Румунія Держприкордонслужба Петро Порошенко Генасамблея ООН
      Джерело: 24 канал
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