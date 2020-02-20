Главные новости 20 февраля: возвращение украинцев из Уханя, годовщина расстрелов на Майдане

В Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. В Новых Санжарах, где их планируют разместить, из-за этого протестуют, дошло до столкновений с правоохранителями. В то же время в Киеве чествовуют память Героев Небесной Сотни. Боевики вернули Украине тело убитого военного Хитайлова. А в Генассамблее ООН состоялись дебаты относительно Украины. Такими были главные новости 20 февраля.

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В Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя

Утром 20 февраля самолет SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами прибыл в Украину. Сначала он приземлился в Борисполе. А потом полетел в Харьков. Оттуда эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медцентра "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они должны пробыть 14 дней, так этого требуют меры безопасности.

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У эвакуированных нет никаких симптомов простуды. На карантин пойдут не только 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете. В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться. Медцентру обеспечена постоянная охрана.

Украинцы сошли с борта самолета: смотрите видео

Важно! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.

Основное о протестах в Новых Санжарах

Жители поселка городского типа Новые Санжары еще с вечера 19 февраля протестуют, не соглашаясь с решением разместить эвакуированных из Уханя в их населенном пункте.

Чего боятся жители поселка? Заразиться коронавирусом; боятся, что такая дурная слава негативно скажется на репутации курортного поселка; также существует банальная нехватка информации о том, что на самом деле планируют делать власти.

С самого утра четверга в Новые Санжары начали съезжаться полиция и Национальная гвардия Украины. Вместе с автобусами силовиков в маленький поселок на Полтавщине привезли и военную технику, в частности бронеавтомобили.

В полиции рассказали, что во время проведения акции протестующие заблокировали дорогу. Когда правоохранители пытались ее разблокировать, некоторые из протестующих сопротивлялись. Чтобы пресечь правонарушение правоохранители провели беседы с наиболее агрессивно настроенными протестующими. Председатель Нацполиции Полтавщины Иван Выгивский призвал участников акции не нарушать закон.

Также в Новые Санжары прибыл глава МВД Арсен Аваков и трое депутатов от "Слуги народа" Константин Касай, Татьяна Цыба, Максим Перебийнис. Также сюда отправился премьер Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. По словам главы правительства, из-за сложной ситуации в Новых Санжарах здесь будет создан оперативный штаб. Чиновники обещают сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными.

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В Новые Санжары съехались целые колонны полиции и Нацгвардии / скриншот

Столкновения местных с правоохранителями

После прибытия в поселок, правоохранители пытались расчистить въезды к нему. Как следствие, вспыхнули стычки с местными. Когда они немного утихли, правоохранители принялись расталкивать автомобили, которые перекрывали въезды в Новые Санжары. Сначала собственными силами, а затем их оттягивали бронетранспортерами.

К вечеру 20 февраля протесты в Новых Санжарах вспыхнули с новой силой. В частности, не менее 200 горожан встали перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными из Китая людьми. Серьезные беспорядки начались, когда автобусы начали заезжать на территорию медицинского центра. Кто-то из протестующих даже зажег шины. Кроме того, люди начали бросать в автобусы камни и разбили там окна. Зато эвакуированные показывали в ответ сердца.

Есть информация, что в результате пострадали по меньшей мере 10 правоохранителей, одному из них разбили голову.

Полтавский облсовет собирается провести 21 февраля внеочередное заседание из-за ситуации в Новых Санжарах. Как пояснил председатель органа Александр Биленький, нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей.

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Столкновения местных жителей и правоохранителей в Новых Санжарах: смотрите видео

В автобусах с эвакуированными, что прибыли в Новые Санжары, разбили окна

Новые Санжары Полтавской области: смотрите карту

Почтение памяти Героев Небесной Сотни

В Украине продолжают чествовать память активистов, которых массово расстреляли на Майдане 6 лет назад. Утром президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

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На улицу Институтскую, где 20 февраля погибли большинство активистов, люди приносят много цветов. Утром на перила пешеходного мостика, расположенного там, повесили огромный баннер с надписью "Россия начала войну здесь".

Около полудня киевляне провели тихую акцию "Ангелы памяти". Так, люди сначала собрались у верхнего входа на станцию ​​метро "Крещатик". Они принесли с собой белых бумажных ангелов, которых развесили на деревьях, которые были "свидетелями" расстрела мирных митингующих. Инициатором проведения этого мероприятия была активистка и певица Анжелика Рудницкая.

Кроме того, в столице состоялся Марш Достоинства. Родители и родные погибших активистов, священнослужители и киевляне прошли от Крепостного переулка по улицам Грушевского, Крещатику и аллеи Небесной Сотни (бывшая Институтская – 24 канал).

Во время шествия ее участники выкрикивали лозунги "Герои не умирают!" и "Слава Украине!".



Марш Достоинства в Киеве / фото Укринформ

Закончилась акция под окнами Офиса Президента. Там люди подняли плакаты с надписями "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?».



Люди под Офосом Президента/ фото Укринформ

Смотрите сюжет корреспондентов 24 канала:​

Акция под стенами Офиса Президента: видео​

Вечером активисты проводят под Офисом Президента Украины акцию "Зеленский, опомнись! Россия – враг!". Она началась сразу после чествования активистами памяти погибших на Майдане. В мероприятии принимают участие несколько сотен граждан. В целом они ведут себя мирно.

В то же время исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о "необходимости" отменить закон о недопустимости уголовного преследования участников Революции Достоинства. А Зеленский на встрече с родными Героев Небесной Сотни отметил, что завершить расследование – главная задача власти.

Расстрелы на Майдане: основное

Именно противостояние во второй половине февраля 2014 года было завершающим этапом Революции Достоинства. 18 февраля силовики прибегли к расстрелам и штурму протестующих, продолжавшихся до 21 февраля.

Вследствие силовых столкновений всего за четыре дня погибли 82 человека (по оценке Министерства здравоохранения). Из них 71 активист и 11 силовиков.

Именно применение таких жестких методов стало концом правления Виктора Януковича и его сторонников. Результатами силовых противостояний стали голосования Верховной Радой 22 февраля об отстранении "легитимного" от выполнения обязанностей президента.

К слову, массовые убийства происходили в те дни не только на Майдане, но и поблизости. К преследованиям, избиениям или и даже жестоким убийствам активистов за пределами Майдана прибегали "титушки".



Хроника Евромайдан / инфографика 24 канала

Тело погибшего Хитайлова Максима передали Украине

Пророссийские боевики 20 февраля передали украинским военным тело погибшего военнослужащего Максима Хитайлова, убитого 18 февраля в ходе боевого столкновения на Луганщине.

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Прощание с Хитайловым запланировано на 22 февраля в селе Выришальное Лохвицкого района на Полтавщине.

Боевики также передали Украине останки, возможно, военнослужащего ВСУ, который погиб во время боевых действий в районе Луганского аэропорта еще в 2014 году.

Что известно о гибели Максима Хитайлова

Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Свободного 18 февраля. 22-летний военный был гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об атаке российских боевиков

Войска РФ утром 18 февраля атаковали позиции украинских военных возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого. Оккупанты попытались продвинуться через линию разграничения, захватили наблюдательный пункт "Баня", однако бойцы ВСУ не отошли со своих позиций. Украинские военные понесли потери: 1 боец погиб, еще 4 получили ранения и травмы.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

Заседание Генассамблеи ООН по Украине

В рамках Генассамблеи ООН по инициативе Украины 20 февраля состоялись дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Участие в дискуссии принял, в частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Также выступили 30 спикеров.

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Основные тезисы из выступления Пристайко

Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с марионетками, которые выдают себя за жителей Донбасса.

Глава МИД также подтвердил, что Украина за проведение местных выборов по всей территории страны осенью 2020 года. Однако дипломат отметил, что важнейшим условием для этого является обеспечение политической составляющей минских соглашений.

Пристайко также предложил разместить миротворцев на границе с Россией. Это должно способствовать проведению местных выборов на Донбассе этой осенью.

Министр обратился к международному сообществу с просьбой выделить Украине 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Нуждающимся украинцам, пострадавшим от конфликта на Донбассе.

Украинский дипломат считает, что без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны украинскими властями и международным сообществом.

Смотрите видео дебатов "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в рамках Генассамблеи ООН​

Важно! Глава МИД Венгрии Петер Сиярто пожаловался на Украину в ООН. Якобы ущемляют права венгров на самобытность и язык. По словам министра, на Западной Украине проживает более 150 тысяч этнических венгров. Борьба Украины с Россией привела к тому, что были приняты нормативно-правовые положения, которые серьезно затрудняют проживание венгров на территории Украины, ущемляют их права на самобытность, язык, на самоопределение.