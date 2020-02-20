Головні новини 20 лютого: повернення українців з Уханя, вшанування річниці розстрілів на Майдані

В Україну прибув літак із евакуйованими з Уханя українцями. У Нових Санжарах, де їх планують розмістити, через це протестують, дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями. Водночас у Києві продовжують вшановувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Бойовики повернули Україні тіло вбитого військового Хітайлова. А в Генасамблеї ООН відбулися дебати щодо України. Такими були головні новини 20 лютого.

В Україну прибув літак з евакуйованими з Уханя

Вранці 20 лютого літак SkyUp з евакуйованими українцями та іноземними громадянами прибув до України. Спершу він приземлився у Борисполі. А потім полетів до Харкова. Звідти евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доставили на територію медцентру "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони повинні пробути 14 днів, так цього вимагають заходи безпеки.

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В евакуйованих немає жодних симптомів застуди. На карантин підуть не лише 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку. У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться. Медцентру забезпечена постійна охорона.

Українці зійшли з борту літака: дивіться відео

Важливо! Чому не варто піддаватися паніці та чому українці з Уханя не становлять небезпеки – читайте у матеріалі 24 каналу.

Основне про протести в Нових Санжарах

Мешканці селища міського типу Нові Санжари ще з вечора 19 лютого протестують, не погоджуючись із рішенням розмістити евакуйованих з Уханя у їхньому населеному пункті.

Чого бояться жителі селища? Заразитися коронавірусом; бояться, що така дурна слава негативно позначиться на репутації курортного селища; також існує банальний брак інформації щодо того, що насправді планує робити влада.

Ще з самого ранку четверга до Нових Санжар почали з'їжджатися поліція та Національна гвардія України. Разом з автобусами силовиків у маленьке селище на Полтавщині привезли і військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

У поліції розповіли, що під час проведення акції протестувальники заблокували дорогу. Коли правоохоронці намагалися її розблокувати, дехто з протестувальників чинив опір. Щоб припинити правопорушення правоохоронці провели бесіди з найбільш агресивно налаштованими протестувальниками. Голова Нацполіції Полтавщини Іван Вигівський закликав учасників акції не порушувати закон.

До Нових Санжар вже прибули очільник МВС Арсен Аваков і троє депутатів від "Слуги народу": Костянтин Касай, Тетяна Циба, Максим Перебийніс. Також сюди вирушив прем'єр Олексій Гончарук і очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. За словами очільника уряду, через складну ситуацію у Нових Санжарах ту буде створено оперативний штаб. Посадовці обіцяють, зробити все, аби люди відчували себе захищеними.

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У Нові Санжари з'їхалися цілі колони поліції та Нацгвардії / скріншот

Сутички місцевих з правоохоронцями

Після прибуття у селище правоохоронці намагалися розчистити в'їзди до нього. Як наслідок, спалахнули сутички з місцевими. Коли вони трохи втихли, правоохоронці взялися розштовхувати автомобілі, які перекривали в'їзди у Нові Санжари.

Надвечір 20 лютого протести у Нових Санжарах спалахнули з новою силою. Зокрема, щонайменше 200 містян встали перед мостом через Ворсклу, аби не пропустити до санаторію автобуси з евакуйованими з Китаю людьми. Серйозні заворушення розпочалися, коли автобуси почали заїжджати на території медичного центру. Дехто з протестувальників навіть запалив шини. Крім того, люди почали кидати в автобуси каміння та порозбивали там вікна. Натомість евакуйовані показували у відповідь серця.

Є інформація, що у результаті постраждали щонайменше 10 правоохоронців, одному з них розбили голову.

Полтавська облрада запланувала провести 21 лютого позачергове засідання через ситуацію у Нових Санжарах. Як пояснив голова органу Олександр Біленький, потрібно унеможливити будь-які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей.

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Сутички місцевих мешканців і правоохоронців у Нових Санжарах: дивіться відео

В автобусах із евакуйованими, що прибули до Нових Санжар, порозбивали вікна

Нові Санжари Полтавської області: дивіться карту

Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

В Україні продовжують вшановувати пам’ять активістів, яких масово розстріляли на Майдані 6 років тому. Вранці президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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На вулицю Інститутську, де 20 лютого загинула більшість активістів, люди приносять багато квітів. Вранці на поручні пішохідного містка, що розташований там, почепили величезний банер із написом "Росія розпочала війну тут".

Близько полудня кияни провели тиху акцію "Ангели пам’яті". Так, люди спочатку зібралися біля верхнього входу на станцію метро "Хрещатик". Вони принесли з собою білих паперових ангелів, яких розвісили на деревах, що були "свідками" розстрілу мирних мітингувальників. Ініціювала проведення цього заходу активістка і співачка Анжеліка Рудницька.

Окрім того, у столиці відбулася Хода Гідності. Батьки та рідні загиблих активістів, священнослужителі та кияни пройшли від Кріпосного провулка по вулицях Грушевського, Хрещатику та алеї Небесної Сотні (колишня Інститутська – 24 канал).

Під час ходи її учасники вигукували гасла "Герої не вмирають!" та "Слава Україні!".



Хода Гідності у Києві/ фото Укрінформ

Закінчилась акція під вікнами Офісу Президента. Там люди підняли плакати з написами "Коли будуть покарані винні в убивствах на Майдані?".



Люди під Офісом Президента/ фото Укрінформ

Дивіться сюжет кореспондентів 24 каналу:

Акція під стінами Офісу Президента: відео

Увечері активісти проводять під Офісом Президента України акцію "Зеленський, отямся! Росія — ворог!". Вона розпочалася одразу після вшанування активістами пам’яті загиблих на Майдані. У заході беруть участь декілька сотень громадян. Загалом вони поводять себе мирно.

Водночас виконуюча обов'язки директорки Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про "необхідність" скасувати закон про недопустимість кримінального переслідування учасників Революції гідності. А Зеленський на зустрічі з рідними Героїв Небесної Сотні зазначив, що завершити розслідування – головне завдання влади.

Розстріли на Майдані: основне

Саме протистояння у другій половині лютого 2014 року було завершальним етапом Революції Гідності. 18 лютого силовики вдалися до розстрілів і штурму протестувальників, що тривало до 21 лютого.

Внаслідок силових зіткнень всього за чотири дні загинули 82 людей (за оцінкою Міністерства охорони здоров'я). З них 71 активіст та 11 силовиків.

Саме застосування таких жорстких методів стало кінцем правління Віктора Януковича та його прибічників. Результатами силових протистоянь стали голосування Верховною Радою 22 лютого про відсторонення "легітимного" від виконання обов'язків президента.

До слова, масові вбивства відбувалися у ті дні не лише на Майдані, а й поблизу. До переслідувань, побиття або і навіть жорстких вбивств активістів за межами Майдану вдавалися "тітушки".



Хроніка Євромайдану/ інфографіка 24 каналу

Тіло загиблого Хітайлова Максима передали Україні

Проросійські бойовики 20 лютого передали українським військовим тіло загиблого військовослужбовця Максима Хітайлова, вбитого 18 лютого під час бойового зіткнення на Луганщині.

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Прощання з Хітайловим заплановане на 22 лютого в селі Вирішальне Лохвицького району на Полтавщині.

Бойовики також передали Україні останки, можливо, військовослужбовця ЗСУ, який загинув під час бойових дій в районі Луганського аеропорту ще в 2014 році.

Що відомо про загибель Максима Хітайлова

Максим Хітайлов загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого. 22-річний військовий був гранатометником 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про атаку російських бойовиків

Війська РФ вранці 18 лютого атакували позиції українських військових поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Окупанти спробували просунутися через лінію розмежування, захопили спостережний пункт "Баня", проте бійці ЗСУ не відійшли зі своїх позицій. Українські військові зазнали втрат: 1 боєць загинув, ще 4 зазнали поранень і травм.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Засідання Генасамблеї ООН щодо Україні

У межах Генасамблеї ООН з ініціативи України 20 лютого відбулися дебати "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Участь у дискусії взяв, зокрема, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Також виступили 30 спікерів.

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Основні тези з виступу Пристайка

Україна готова до діалогу з жителями Донецької і Луганської областей, але не з маріонетками, які видають себе за жителів Донбасу.

Глава МЗС також підтвердив, що Україна за проведення місцевих виборів по всій території країни восени 2020 року. Проте дипломат наголосив, що найважливішою умовою для цього є забезпечення політичної складової мінських угод.

Пристайко також запропонував розмістити миротворців на кордоні з Росією. Це має посприяти проведенню місцевих виборів на Донбасі цієї осені.

Міністр звернувся до міжнародної спільноти з проханням виділити Україні 158 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Її потребують українці, які постраждали від конфлікту на Донбасі.

Український дипломат вважає, що без базової безпеки і політичних передумов у мешканців Донбасу не буде можливості брати участь у демократичних виборах, які повинні бути визнані українською владою та міжнародною спільнотою.

Дивіться відео дебатів "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" у межах Генасамблеї ООН

Важливо! Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто поскаржився на Україну в ООН. Начебто утискають права угорців на самобутність і мову. За словами міністра, на Західній Україні проживають понад 150 тисяч етнічних угорців. Боротьба України з Росією привела до того, що були прийняті нормативно-правові положення, які серйозно ускладнюють проживання угорців на території України, утискають їхні права на самобутність, мову, на самовизначення.