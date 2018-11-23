Руководство РФ во главе с Путиным прибыло в оккупированный Крым. Известны основные расходы и доходы госбюджета-2019. Президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон об автомобилях на еврономерах. Минюст отменил незаконную перерегистрацию на УПЦ МП сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Такими были главные новости пятницы, 23 ноября, в Украине и мире.

Путин приехал в оккупированный Крым

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Глава Кремля Владимир Путин приехал в оккупированный Крым – снова. Во время своего предыдущего визита в августе российский лидер захотел посетить вечер открытия второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Теперь же цель у него более серьезная – вместе с другими представителями власти страны-оккупанта на украинском полуострове обсуждали тему "будущего России".

Путин прилетел в Крым, где проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам об основных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

– заявил представитель президента ФР Дмитрий Песков.

По его словам Пескова, после этого заседания Путин, вероятно задержится на оккупированном полуострове и проведет серию встреч с представителями оккупационных властей.

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировал на незаконный визит Путина. Ведомство выразило решительный протест Российской Федерации.

"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введение санкций против РФ как государства-оккупанта," – отметили в украинском МИД.

В то же время в Кремле не замедлили с наглым ответом. Так, Песков заявил, что с реакцией Киева Москва не будет считаться.

"Этот протест мы не принимаем", – сказал он.

Отреагировал на очередное грубое нарушение международного права Путиным и Президент Украины Петр Порошенко.

Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет,

– отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что именно из-за таких действий против Российской Федерации международное сообщество применило санкции, которые будут оставаться, пока такие действия будут продолжаться.

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Госбюджет 2019: за что проголосовали депутаты

В ночь 23 ноября Верховная Рада приняла госбюджет-2019. За это решение проголосовали 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В этом году Госбюджет предусматривает увеличение минимальных зарплат и расходов на оборону. Ко второму чтению проект бюджета доработали. В частности, увеличили доходную часть.

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К слову, от скандального закона 8487 о растаможивании евроблях в бюджет должно поступить 950 миллионов гривен. Согласно тексту документа, эти поступления направят в специальный фонд государственного бюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда.



Основные цифры Госбюджета–2019

В доработанном проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов для решения ряда насущных вопросов, как социального, так и экономического характера.

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Скандальный закон о "евробляхах" подписан

Протесты "евробляхерам" не помогли – Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об автомобилях на еврономерах. Документ предусматривает уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на иностранной регистрации.

Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд,

– написал глава государства в Twitter.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 листопада 2018 р.

"Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики", – добавил Порошенко в заметке на своей Facebook-странице.

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Что предусматривает закон об автомобилях на иностранном регистрации: смотрите видео

К слову, о самих протестах.

Анонсируя акцию, которая заключалась в блокировании дорог по всей стране, общественная организация "АвтоЕвроСила" надеялась, что в ней примут участие до 50 тысяч человек. Однако поддержали "евробляхеров" значительно меньше людей.



Да, первый этап протесте уже закончился. Дороги в рамках всеукраинской акции "За доступную растаможку – долой возраст из акциза!" были освобождены для передвижения. А сами участники акции утверждают, что действовали в рамках закона, только временно ограничивая движение транспорта.

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Вместе с тем, правоохранители получили множество сообщений о правонарушениях.

За это время в полицию поступило и было зарегистрировано 186 обращений граждан, связанных с перекрытием дорог и других правонарушений во время этих массовых мероприятий. В частности, 131 сообщение о перекрытии движения,

– отметили в Нацполиции.

Почему протестовали владельцы автомобилей на еврономерах?

8 ноября Верховная Рада одобрил закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких автомобилей и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше автомобиль, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

Почаевская лавра больше не принадлежит УПЦ МП

Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

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Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворил соответствующую жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

Чем известна Почаевская лавра?

Это православный мужской монастырь УПЦ МП в Почаеве на Тернопольщине. Она является второй после Киево-Печерской лавры самой главной православной святыней Украины.



17 июля 2003 года правительство Виктора Януковича приняло распоряжение передать Почаевскую лавру в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.



Журналисты выяснили, что под прикрытием Почаевской лавры в 2015-м году пророссийские сепаратисты печатали антиукраинскую литературу.

В ней говорилось об отмене решения о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра.

Члены комиссии пришли к выводу, что государственная регистрация права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) состоялась с нарушениями требований действующего законодательства.

Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество,

– сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7000 квадратных метров.

Черная пятница по-украински

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23 ноября в Украине проходит "Черная пятница". Украинские продавцы традиционно не предоставляют людям чрезвычайно больших скидок, однако люди признаются, что очень рады хоть каким-то немного низким ценам.

Добавим, что в Европе сейчас проходит акция, участники которой призывают в этот день вообще отказываться от покупок, тем самым повышать культуру потребления товаров. Они считают, что наши мировые ресурсы ограничены. К примеру, в других странах есть люди, которые не могут себе позволить самого необходимого.