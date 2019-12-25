Главные новости 25 декабря: Кузьменко подала в суд на МВД, празднование Рождества

Подозреваемая в деле об убийстве Шеремета Юлия Кузьменко подала в суд на МВД. В Православной церкви не исключают, что украинцы могут практиковать двойное празднование Рождества. В одной из воинских частей Одессы избили женщину-военнослужащую. Директор Одесского зоопарка примерил на себя образ крысы – животного-символа грядущего 2020 года. Такими были главные новости среды, 25 декабря.

Главные новости за среду, 25 декабря, в Украине и мире:

Иск Кузьменко к МВД

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Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета, волонтер и медик Юлия Кузьменко, подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Третьими лицами по делу стали глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания "Украина". Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка – того самого, который выносил решение о ее мере пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.



Кузьменко будет судиться с Аваковым / скриншот с court.gov.ua

Для распределения были доступны только три судьи.



Для распределения были доступны только три судьи / скриншот с court.gov.ua

Представительницей истицы стала адвокат Виктория Дейнека. Она объяснила, что будет добиваться опровержения от Авакова его заявления, сделанного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Говорится о его заявлении о том, что Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.

К слову, ранее основной подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Отметим, что 24 декабря суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Юлии Кузьменко. Так, суд постановил оставить ее под стражей. После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Позор".

Кузьменко хотели взять на поруки более 50 человек, среди которых ветераны АТО, волонтеры и депутаты. Однако, суд решил иначе.

В чем именно подозревают Кузьменко

Волонтерку, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Следствие считает, что именно она прикрепляла взрывчатку к авто Шеремета. Кроме того, по версии следствия, Кузьменко планировала совершить покушение на военную волонтерку Марусю Зверобой.

Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения.

– ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.



Подозреваемые в деле об убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

Празднование Рождества

Важно: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

Президент Владимир Зеленский, политики, депутаты и руководство ПЦУ поздравили христиан в Украине, которые отмечают Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря.

Зеленский в своем фейсбуке пожелал христианам мира, счастья, благополучия и призвал забыть обо всех распрях.

Премьер-министр Алексей Гончарук записал праздничное видеообращение к украинцам.

Мэр Львова Андрей Садовый дополнил свое поздравление видеороликом с рождественскими локациями города. Самая особенная из них – праздничная ярмарка.

Присоединились к поздравлениям и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, политики, народные депутаты и известные украинцы.

Перенесут ли празднование Рождества

В Православной церкви Украины не исключают, что украинцы могут практиковать двойное празднование Рождества.

Такое мнение озвучил митрополит Александр Драбинко. По его словам, больше половины, то есть 10 из 15 поместных православных церквей, уже отмечают Рождество по юлианскому календарю.

У нас сейчас происходит евроинтеграция. И не надо забывать, что у нас 10 миллионов, а может и больше, православных украинцев находятся за границей на заработках. А им никто 7 января не выделит как отдельный праздничный день, так, как у нас,

– считает Александр Драбинко.

К слову, недавно предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не против изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества.

Справка: до конца IV века Рождество Христово праздновалось в один день с крещением Иисуса в Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, в какой день или даже месяц родился Господь Иисус Христос.

В то же время, предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав считает, что надо искать пути перехода всех украинских церквей на новый календарь празднований. Однако изменение даты Рождества и других религиозных праздников повлечет за собой и изменение государственных праздников.

Архиепископ Святослав отметил, что вопрос празднования Рождества – это не вопрос даты. Важнее сам смысл праздника, "переживание Божьего присутствия между нами". По его мнению, если в Украине решат перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, это должны сделать все церкви одновременно.

Предстоятель УГКЦ также отметил, что вероятное изменение церковного календаря приведет к изменению гражданских и государственных праздников. Среди них – День защитника Украины, который отмечается 14 октября – в день христианского праздника Покрова Богородицы по юлианскому календарю. Если же церкви перейдут на григорианский или новоюлианский календарь, праздник Покрова будет 1 октября.

УГКЦ принадлежит к сообществу Католической церкви, но официально пользуется юлианским церковным календарем – так же, как и православные церкви в Украине. Однако часть общин УГКЦ за пределами Украины пользуется григорианским календарем как своим церковным.

Коли українцям варто святкувати Різдво? 7 січня

25 грудня



Чем отличается Рождество восточного обряда от западного / Инфографика 24 канала

Избиение военной в Одессе

К теме: В Одессе избили военную: министр обороны взял дело под свой контроль

В одной из воинских частей Одессы избили женщину-военнослужащую. Об этой ситуации узнал министр обороны Украины Андрей Загороднюк и взял ее под личный контроль.

С рабочим визитом в Одессе находится заместитель министра обороны Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и подает соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Отметим, что в Вооруженных силах Украины на военной службе находятся более 27 тысяч женщин. Во время проведения военных действий на Донбассе погибли 7 женщин-военнослужащих.

Статус участника боевых действий за участие в Антитеррористической операции, а впоследствии в рамках Операции объединенных сил (с апреля 2018 года) предоставлен 9 916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

К слову: Одежду для военных в 2020 году обновят: каких изменений следует ожидать защитникам

Что известно о женщинах в украинской армии? В современной Украине Вооруженные Силы достаточно длительное время оставались традиционно одними из самых консервативных в вопросе пребывания женщин на военной службе. С 2016 года женщин допустили к ранее закрытым военным специальностям, в том числе и танкистам. Законодательно эти права закрепили только в 2018 году. Таким образом учебные заведения понемногу открывают свои двери для девушек.



С сентября 2019 года украинские девушки также смогут обучаться в военных лицеях и учреждениях высшего образования. Сегодня количество женщин, которые учатся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение.



По информации Генштаба, сейчас в армии находятся 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры. Для сравнения: в прошлом году в армии проходили службу 24 897 женщин, в 2017 году – более чем 23 тысячи, а в 2008 году их было всего 1800.



Женщины в армии

Традиционный перформанс директора Одесского зоопарка

Смотрите фото: "Жопа Одессе": "Думская" выпустила новый провокационный эротический календарь на 2020 год

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков примерил на себя образ крысы – животного-символа грядущего 2020 года. В костюме крысы мужчина снял уже традиционное праздничное видеопоздравление.

В образе крысы Беляков гулял по зоопарку и делал добрые дела. В конце видео персонаж встретился с тремя героями из предыдущих серий – свиньей, собакой и петухом.

Заметим, что видео в образе свиньи – за предыдущий 2019 год – Беляков удалил из-за критики.

Смотрите видеопоздравление с Новым годом от директора Одесского зоопарка в образе крысы:

Предлагаем также вспомнить новогодние видео Белякова, записанные в 2016 и 2017 годах.

Смотрите видео с Беляковым в образе собаки:

Смотрите видео с Беляковым в образе петуха: