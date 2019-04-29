Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина

Во время отдыха в Турции новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского преследовали российские пропагандисты. Путин надеется договориться с Зеленским о совместном гражданстве для русских и украинцев. Порошенко посетил Львов в Поливальный понедельник. Такими были главные новости понедельника, 29 апреля, в Украине и мире.

РосТВ в Турции

26 апреля Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, чтобы отвезти детей на ежегодный фестиваль "Весело". Там его поджидали "журналисты" росТВ с провокационными вопросами. Однако комментарии для шоу скандалистки и украинофобки Ольги Скабеевои они не получили.

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Скабеева выложила на своей странице в Instagram анонс антиукраинской программы "60 минут". На видео русские провокаторы спрашивают о минских договоренностях и отношениях с РФ, отмечая, что ждут ответа. Зеленский отвечать отказывается: "Меня ждет народ Украины, который меня избирал. Можно я буду говорить с народом Украины?!"

"Журналисты" неоднократно повторяли: "Мы – российская пресса. Поговорите с российской прессой!". На что будущий украинский президент отметил: "Я не начинаю общение со лжи".

В пресс-службе Владимира Зеленского сообщили, что "журналисты" телеканала "Россия" пробрались на закрытую территорию отеля, где находился политик. Те солгали, что являются просто гостями отеля, а также попросили сфотографироваться с Зеленским. А потом уже рассказали, кто они на самом деле, и пытались устроить конфликтную ситуацию.

Заметим, что фигура Зеленского сейчас не сходит с уст российских пропагандистских СМИ. Так, 28 апреля российский телеканал НТВ, который является одним из рупоров пропаганды Кремля, анонсировал, что с 3 мая в их эфире будет выходить развлекательное шоу "Магия", а его ведущим станет недавно избранный украинский президент Владимир Зеленский.

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Программа ждала своего часа почти 10 лет. Ее сняли еще задолго до агрессии Кремля против Украины – в 2011 году. Производством занималась компания "Уайт Медиа" и создавали ее для канала "Россия 1".

Очевидно, шоу сначала забраковали, однако когда Зеленского избрали президентом Украины, то на росТВ решили поднять шум, что у них программы ведет украинский гарант.

Циничное предложение Путина

Скандал с выдачей российских паспортов на территории Украины продолжается. 24 апреля руководитель Кремля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом Владимир Путин заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это только "вопросы гуманитарного характера".

Далее президент страны-агрессора заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение Путин называет "не спонтанным, а хорошо просчитанным".

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Лидер президентских выборов в Украине Владимир Зеленский призвал Путина не тратить зря время. Он также отметил, что украинцы не захотят стать "новой нефтью", на которую власть России пытается превратить собственный народ. В Кремле ответили, что "все фиксируют и взяли ответ Зеленского во внимание".

Дальше хуже. Руководитель Кремля заявил, что надеется договориться с Зеленским о совместном гражданстве для русских и украинцев. По его мнению, совместное гражданство "сделало бы оба народа сильнее и успешнее".

Как будут воплощать скандальный указ Путина?Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



Лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

В своем официальном Telegram-канале Зеленский отметил: те, кто согласятся на такое предложение (российское гражданство по упрощенной процедуре – 24 канал), сделают это "под влиянием российской пропаганды" или "из-за желания заработка или укрытия от уголовных расследований".

И добавил, что в Украине будут предоставлять гражданство представителям всех народов, страдающим от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые, по мнению Зеленского, страдают больше всего.

Так и сказал? Очень хорошо. Это говорит о том, что мы, наверное, договоримся. Если они будут выдавать гражданство россиянам в Украине, а мы – украинцам в России, мы достаточно быстро придем к общему знаменателю и у нас будет общее гражданство,

– ответил Путин.

Кроме этого, президент России также посоветовал новоизбранному украинскому президенту вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

"Что касается свобод, то лучше начать даже не из России. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт грузину, который считает себя украинцем. Я говорю Саакашвили", – отметил он.

Порошенко во Львове

Действующий Президент Украины Петр Порошенко приехал во Львов на второй день Пасхальных праздников. Гарант вместе с первой леди Мариной Порошенко в сопровождении представителей местной власти возложил венки на могиле героев на Лычаковском кладбище и пообщался с родственниками погибших.

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В церемонии также приняли участие председатель ЛОГА Олег Синютка, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин и мэр Львова Андрей Садовый.



Петр Порошенко приехал во Львов / Источник: president.gov.ua

Возложение цветов и чествование погибших героев / Источник: president.gov.ua

После этого президент вместе с первой леди отправились в Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, или "Шевченковского гая", чтобы там присоединиться к пасхальным торжествам. Присутствующие львовяне фотографировались с главой государства и время от времени скандировали: "Спасибо". Порошенко также принял участие в праздничном молебне в храме Святой Софии.

Отметим, согласно результатам президентских выборов, за действующего главу государства на Львовщине свои голоса отдали 62.79% избирателей. Лидером голосования Порошенко стал только там.

Очень важными источником украинского национального духа является вера в счастливое будущее нашего государства, нашей церкви и нашего народа. На Львовщине, на Галичине никогда не теряли веру в победу,

– сказал Порошенко во время выступления.

После посещения храма Глава государства с супругой присоединились к участникам гаивкових действ "Воскресение объединяет". Петр Порошенко поздравил львовян с Пасхальными праздниками и поблагодарил Львовщину за поддержку.

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Порошенко в "Шевченковском гаю" / Источник: president.gov.ua

Президент фотографируется с львовянами / Источник: president.gov.ua

После этого Порошенко встретился с львовянами в центре города. Все присутствующие вместе с президентом спели украинский гимн.



Порошенко встретился с жителями и гостями Львова в центре города

101 год со дня поднятия украинских флагов над Черноморским флотом

29 апреля 1918 года до 18:00 в Севастополе на линкорах, крейсерах некоторых эсминцах были спущены красные флаги и подняты украинские. Штабной корабль "Георгий Победоносец" стоял под сигналом "Обнял командование украинским Черноморским флотом. Адмирал Саблин".

После этого вышел приказ по флоту, что "все суда, портовое имущество, находящиеся в портах Крыма и на его побережье, являются собственностью УНР. Поэтому приказываю везде, где надо, поднять украинские флаги". 29 апреля Саблин прислал телеграмму в Киев о переходе Черноморского флота под юрисдикцию УНР.

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Команды, которые находились под влиянием большевиков, поспешно эвакуировали свои корабли из Севастополя в Новороссийск.

День 29 апреля стал настоящим триумфом национальной воли, на долгие годы став праздником Украинского государственного флота и Днем украинского моря.

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