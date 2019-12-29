Главные новости 29 декабря: обмен пленными, выборы в ОТО, конец осеннего призыва
Украина и пророссийские боевики провели масштабный обмен пленными 29 декабря: домой вернулись 76 украинцев, оккупантам передали 127 человек. Состоялись выборы в 6 объединенных территориальных общинах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины. Завершился осенний призыв в ряды ВСУ. Такими были главные новости 29 декабря в Украине.
Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:
Обмен пленными
Смотрите фото и видео, как происходил обмен пленными
Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорское". Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человек. При этом есть информация, что около 17 переданных оккупантам лиц не захотели возвращаться на оккупированный Донбасс. А Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (всего было обменено 81 украинцев)
Заметим, что обмен анонсировался в формате "всех на всех", однако обменяли только пленников, которых удерживали на оккупированном Донбассе. А между тем еще немало украинцев, в частности крымских татар, содержатся в тюрьмах оккупированного Крыма и России. Однако власти уже заявили, что переговоры об обмене "всех на всех" продолжатся в нормандском формате и в списки включат пленников из оккупированного Крыма.
При обмене не было ни одного журналиста, зато были представители ОБСЕ, "Красного креста", а также полиция.
Интересно, что обмен с Донецкими и Луганскими боевиками состоялся в различных местах. Украина с луганскими боевиками провели обмен на подконтрольной украинскому правительству стороне линии разграничения, а с донецкими – на оккупированной территории.
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Смотрите фото процесса обмена пленными на Донбассе:
Список освобожденных из плена украинцев
Военные:
- Иван Деев,
- Юрий Евтушок,
- Сергей Иванчук,
- Роман Фурсов,
- Сергей Глондар,
- Александр Кориньков,
- Василий Жемелинский,
- Борис Пундор,
- Богдан Пантюшенко,
- Владимир Воскобойник,
- Ким Дуванов,
- Александр Геймур.
Гражданские:
- Эдуард Алоян,
- Аникимов Виталий,
- Асеев Станислав,
- Багненко Лариса
- Батрак Дмитрий
- Бражников Евгений
- Бурцев Владимир
- Буянов Виталий
- Воронина Виктория
- Галазюк Олег
- Гись Роман
- Гончарова Татьяна
- Горбань Евгений
- Горбулич Татьяна
- Губкина Ольга
- Данильченко Александр
- Данильченко Владимир
- Деркач Василий
- Еременко Валентина
- Женчус Андрей
- Завальная Елена
- Завацкий Вадим
- Карачор Наталья
- Карпук Дмитрий
- Катышев Иван
- Керюхин Сергей
- Коваль Денис
- Коркишко Роман
- Кочмурадов Андрей
- Кривошеев Яков
- Кулаков Олег
- Кулиш Игорь
- Лазарева Елена
- Мальцева Зинаида
- Мухина Анастасия
- Николаев Сергей
- Олейник Денис
- Павукив Александр
- Печенкин Станислав
- Писанец Роман
- Поликарпов Кирилл
- Поляков Александр
- Репетило Александр
- Робак Сергей
- Романченко Валерий
- Савин Василий
- Секацкий Денис
- Семенов Валерий
- Семиренко Анатолий
- Соколов Валерий
- Сорокина Елена
- Сугерия Олег
- Тарасюк Валерий
- Теорентер Максим
- Терещенко Галина
- Тимофеев Александр
- Тучин Юрий
- Усатюк Сергей
- Халимендик Вадим
- Цыганок Евгений
- Чуйкова Марина
- Шейтер Руслан
- Ярмишко Алла
- Яровой Андрей
Обмен пленными: как реагируют политики и известные украинцы
Смотрите видео встречи освобожденных из плена украинцев в аэропорту "Борисполь":
Кого из известных людей Украина передала России
Резонанс в украинском обществе вызвало то, что Украина передала боевикам 5 экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства в 2014 году: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского.
Несмотря на блокирование активистами Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находились фигуранты дела, их утром вывезли из Киева для обмена. Накануне суд отпустил всех этих экс-беркутовцев под личное обязательство. В ГПУ заверили, что несмотря на это дело не закрывают, а экс-беркутовцев могут осудить и заочно.
Передали оккупантам и бразильского боевика Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за то, что воевал на стороне боевиков на Донбассе.
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Кого из известных людей оккупанты передали Украине
Оккупанты передали Украине 2 живых легенд российско-украинской войны – майора Сергея Иванчука и старшего солдата Ивана Деева. В плену луганских боевиков оба находились почти 3 года – еще с февраля 2017 года.
Оба – жертвы пыток. Причина особая – ликвидация путем подрыва 4 февраля 2017 года в Луганске автомобиля Олега Анащенка, одного из главных командиров "народной милиции" луганских боевиков, – рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Именно Анащенко был одним из ключевых боевиков, причастных к сбитию 14 июня 2014 года украинского Ил-76 с ротой десантников, в результате чего погибли 49 военных.
Отпустили оккупанты и украинского писателя и журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева. Его незаконно удерживали в течение 2,5 лет – с мая 2017 года. За "шпионаж" в пользу Украины так называемый "суд" боевиков приговорил его к 15 годам заключения в подвалах донецких боевиков.
Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев
Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе"
Вечером того же дня самолет с украинцами прибыл в аэропорт "Борисполь". Там их встретили родные и президент.
Что сказал об обмене пленными президент Зеленский
Узнайте, как обмен пленными прокомментировали в России
"То, о чем мы договаривались в нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобождены 81 человек, 76 сейчас – на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым", – сказал Зеленский.
Он также сообщил, что освобождение экс-беркутовцев было условием проведения обмена пленными.
По поводу беркутовцев – это условие "всех на всех". Условие этого обмена – мы забирали наших героев, я считаю, что это было сложное решение, решение политическое, это правда, и я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритетом является вернуть наших людей,
– пояснил президент.
"Почему были без приговоров (экс-беркутовцы) – мы разберемся, это никак не повлияет на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно", – заверил Зеленский.
Смотрите видео брифинга Зеленского во время встречи освобожденных украинцев:
Выборы в объединенные территориальные общины
В воскресенье состоялись выборы в 6 объединенных территориальных общинах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских). В общем избирательный процесс охватил 4 области. Там выбирали депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
Согласно данным ЦИК, выборы прошли на 55 избирательных участках:
- в Днепропетровской области – в 3 ОТГ;
- во Львовской области – в 1 ОТГ;
- в Сумской области – в 1 ОТГ;
- в Черновицкой области – в 1 ОТГ.
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Заметим, что результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно.
А результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно.
По итогам избирательного дня Центральная избирательная комиссия сообщила только о явке на участках по состоянию на 15 часов: она составляла до 35%. Никаких чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксировано.
Финиш осеннего призыва в ВСУ
Осенняя призывная компания в 2019 году в Украине завершила и прошла организованно, чем предыдущая весенняя. План по количеству призывников выполнить удалось, хотя иногда и приходилось проводить совместные рейды военкоматов и полиции, сообщил представитель штаба Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко.
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В общем призвано 15 тысяч 200 юношей.
Из них, как и было запланировано:
- 9 тысяч пополнят военные части ВСУ.
- 4 тысячи 400 пойдут в Национальную гвардию.
- 800 – в Государственную специальную службу транспорта.
- 1 тысяча – в Госпогранслужбу.
В этом году призывали мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем.
По состоянию на 27 декабря 3 тысячи 340 призывников сразу подписали контракт на военную службу.
Что уже известно о весеннем призыве 2020
Военные комиссариаты уже начали изучение призывного ресурса весенней кампании 2020 года. Конкретную цифру (сколько планируют призвать) пока не называют, потому что она зависит от:
- Заказов из воинских частей.
- Возможностей военкоматов.
- Количества юношей призывного возраста, которые вступили в учреждения высшего образования.
- Количества непригодных к службе по состоянию здоровья и тому подобное.
Важно: в 2020 году призывной возраст будет снова изменен на 18-27 лет.
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