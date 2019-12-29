Главные новости 29 декабря: обмен пленными, выборы в ОТО, конец осеннего призыва

Украина и пророссийские боевики провели масштабный обмен пленными 29 декабря: домой вернулись 76 украинцев, оккупантам передали 127 человек. Состоялись выборы в 6 объединенных территориальных общинах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины. Завершился осенний призыв в ряды ВСУ. Такими были главные новости 29 декабря в Украине.

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Обмен пленными

Смотрите фото и видео, как происходил обмен пленными

Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорское". Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человек. При этом есть информация, что около 17 переданных оккупантам лиц не захотели возвращаться на оккупированный Донбасс. А Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (всего было обменено 81 украинцев)

Заметим, что обмен анонсировался в формате "всех на всех", однако обменяли только пленников, которых удерживали на оккупированном Донбассе. А между тем еще немало украинцев, в частности крымских татар, содержатся в тюрьмах оккупированного Крыма и России. Однако власти уже заявили, что переговоры об обмене "всех на всех" продолжатся в нормандском формате и в списки включат пленников из оккупированного Крыма.

При обмене не было ни одного журналиста, зато были представители ОБСЕ, "Красного креста", а также полиция.

Интересно, что обмен с Донецкими и Луганскими боевиками состоялся в различных местах. Украина с луганскими боевиками провели обмен на подконтрольной украинскому правительству стороне линии разграничения, а с донецкими – на оккупированной территории.

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Смотрите фото процесса обмена пленными на Донбассе:

Военные:

Иван Деев, Юрий Евтушок, Сергей Иванчук, Роман Фурсов, Сергей Глондар, Александр Кориньков, Василий Жемелинский, Борис Пундор, Богдан Пантюшенко, Владимир Воскобойник, Ким Дуванов, Александр Геймур.

Гражданские:

Эдуард Алоян, Аникимов Виталий, Асеев Станислав, Багненко Лариса Батрак Дмитрий Бражников Евгений Бурцев Владимир Буянов Виталий Воронина Виктория Галазюк Олег Гись Роман Гончарова Татьяна Горбань Евгений Горбулич Татьяна Губкина Ольга Данильченко Александр Данильченко Владимир Деркач Василий Еременко Валентина Женчус Андрей Завальная Елена Завацкий Вадим Карачор Наталья Карпук Дмитрий Катышев Иван Керюхин Сергей Коваль Денис Коркишко Роман Кочмурадов Андрей Кривошеев Яков Кулаков Олег Кулиш Игорь Лазарева Елена Мальцева Зинаида Мухина Анастасия Николаев Сергей Олейник Денис Павукив Александр Печенкин Станислав Писанец Роман Поликарпов Кирилл Поляков Александр Репетило Александр Робак Сергей Романченко Валерий Савин Василий Секацкий Денис Семенов Валерий Семиренко Анатолий Соколов Валерий Сорокина Елена Сугерия Олег Тарасюк Валерий Теорентер Максим Терещенко Галина Тимофеев Александр Тучин Юрий Усатюк Сергей Халимендик Вадим Цыганок Евгений Чуйкова Марина Шейтер Руслан Ярмишко Алла Яровой Андрей

Обмен пленными: как реагируют политики и известные украинцы

Смотрите видео встречи освобожденных из плена украинцев в аэропорту "Борисполь":

Кого из известных людей Украина передала России

Резонанс в украинском обществе вызвало то, что Украина передала боевикам 5 экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства в 2014 году: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского.

Несмотря на блокирование активистами Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находились фигуранты дела, их утром вывезли из Киева для обмена. Накануне суд отпустил всех этих экс-беркутовцев под личное обязательство. В ГПУ заверили, что несмотря на это дело не закрывают, а экс-беркутовцев могут осудить и заочно.

Передали оккупантам и бразильского боевика Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за то, что воевал на стороне боевиков на Донбассе.

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Кого из известных людей оккупанты передали Украине

Оккупанты передали Украине 2 живых легенд российско-украинской войны – майора Сергея Иванчука и старшего солдата Ивана Деева. В плену луганских боевиков оба находились почти 3 года – еще с февраля 2017 года.

Оба – жертвы пыток. Причина особая – ликвидация путем подрыва 4 февраля 2017 года в Луганске автомобиля Олега Анащенка, одного из главных командиров "народной милиции" луганских боевиков, – рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Именно Анащенко был одним из ключевых боевиков, причастных к сбитию 14 июня 2014 года украинского Ил-76 с ротой десантников, в результате чего погибли 49 военных.

Отпустили оккупанты и украинского писателя и журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева. Его незаконно удерживали в течение 2,5 лет – с мая 2017 года. За "шпионаж" в пользу Украины так называемый "суд" боевиков приговорил его к 15 годам заключения в подвалах донецких боевиков.



Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе"

Вечером того же дня самолет с украинцами прибыл в аэропорт "Борисполь". Там их встретили родные и президент.

Что сказал об обмене пленными президент Зеленский

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"То, о чем мы договаривались в нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобождены 81 человек, 76 сейчас – на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что освобождение экс-беркутовцев было условием проведения обмена пленными.

По поводу беркутовцев – это условие "всех на всех". Условие этого обмена – мы забирали наших героев, я считаю, что это было сложное решение, решение политическое, это правда, и я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритетом является вернуть наших людей,

– пояснил президент.

"Почему были без приговоров (экс-беркутовцы) – мы разберемся, это никак не повлияет на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно", – заверил Зеленский.

Смотрите видео брифинга Зеленского во время встречи освобожденных украинцев:

Выборы в объединенные территориальные общины

В воскресенье состоялись выборы в 6 объединенных территориальных общинах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских). В общем избирательный процесс охватил 4 области. Там выбирали депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Согласно данным ЦИК, выборы прошли на 55 избирательных участках:

в Днепропетровской области – в 3 ОТГ;

во Львовской области – в 1 ОТГ;

в Сумской области – в 1 ОТГ;

в Черновицкой области – в 1 ОТГ.

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Заметим, что результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно.

А результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно.

По итогам избирательного дня Центральная избирательная комиссия сообщила только о явке на участках по состоянию на 15 часов: она составляла до 35%. Никаких чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксировано.

Финиш осеннего призыва в ВСУ

Осенняя призывная компания в 2019 году в Украине завершила и прошла организованно, чем предыдущая весенняя. План по количеству призывников выполнить удалось, хотя иногда и приходилось проводить совместные рейды военкоматов и полиции, сообщил представитель штаба Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко.

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В общем призвано 15 тысяч 200 юношей.

Из них, как и было запланировано:

9 тысяч пополнят военные части ВСУ.

4 тысячи 400 пойдут в Национальную гвардию.

800 – в Государственную специальную службу транспорта.

1 тысяча – в Госпогранслужбу.

В этом году призывали мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем.

По состоянию на 27 декабря 3 тысячи 340 призывников сразу подписали контракт на военную службу.

Что уже известно о весеннем призыве 2020

Военные комиссариаты уже начали изучение призывного ресурса весенней кампании 2020 года. Конкретную цифру (сколько планируют призвать) пока не называют, потому что она зависит от:

Заказов из воинских частей.

Возможностей военкоматов.

Количества юношей призывного возраста, которые вступили в учреждения высшего образования.

Количества непригодных к службе по состоянию здоровья и тому подобное.

Важно: в 2020 году призывной возраст будет снова изменен на 18-27 лет.



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