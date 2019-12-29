Головні новини 29 грудня: обмін полоненими, вибори в ОТГ, кінець осіннього призову

Україна та проросійські бойовики провели масштабний обмін полоненими 29 грудня: додому повернулись 76 українців, окупантам передали 124 осіб. Відбулися вибори в 6 об’єднаних територіальних громадах (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України. Завершився осінній призов до лав ЗСУ. Такими були головні новини 29 грудня в Україні.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні:

Обмін полоненими

Дивіться фото і відео, як відбувався обмін полоненими

Україна та представники донбаських окупантів провели обмін полоненими на КПВВ "Майорське". Додому повернулися 76 українців, а бойовикам передали 124 осіб. При цьому є інформація, що близько 17 переданих окупантам осіб не забажали повертатися на окупований Донбас. А Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще 5 звільнених українців вирішили залишитись на Донбасі (тобито загалом було обміняно 81 українця)

Зауважимо, що обмін анонсувався у форматі "всіх на всіх", проте обміняли тільки бранців, яких утримували на окупованому Донбасі. А тим часом ще чимало українців, зокрема кримських татар, утримуються в тюрмах окупованого Криму та Росії. Проте влада вже заявила, що переговори про обмін "всіх на всіх" всіх продовжаться в нормандському форматі і до списків включать бранців із окупованого Криму.

Під час обміну не було жодного журналіста, натомість були представники ОБСЄ, "Червоного хреста", а також поліція.

Цікаво, що обмін з донецькими і луганськими бойовиками відбувся у різних місцях. Україна з луганськими бойовиками провели обмін на підконтрольній українському уряду стороні лінії розмежування, а з донецькими – на окупованій території.

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Дивіться фото процесу обміну полоненими на Донбасі:

Список звільнених з полону українців

Військові:

Воскобойник Володимир, Геймур Олександр, Глондар Сергій, Дєєв Іван, Дуванов Кім, Жемелінський Василь, Євтушок Юрій, Іванчук Сергій, Коріньков Олександр, Пантюшенко Богдан, Пундор Борис, Фурсов Роман.

Цивільні:

Алоян Едуард, Анікімов Віталій, Асєєв Станіслав, Багненко Лариса, Батрак Дмитро, Бражніков Євген, Бурцев Володимир, Буянов Віталій, Вороніна Вікторія, Галазюк Олег, Гісь Роман, Гончарова Тетяна, Горбань Євген, Горбуліч Тетяна, Губкіна Ольга, Данильченко Олександр, Данильченко Володимир, Деркач Василь, Єременко Валентина, Женчус Андрій, Завальна Олена, Завацкий Вадим, Карачор Наталія, Карпук Дмитро, Катишев Іван, Керюхін Сергій, Коваль Денис, Коркішко Роман, Кочмурадов Андрій, Кривошеєв Яків, Кулаков Олег, Куліш Ігор, Лазарєва Олена, Мальцева Зінаїда, Мухіна Анастасія, Ніколаєв Сергій, Олійник Денис, Пауков Олександр, Печенкін Станіслав, Писанець Роман, Полікарпов Кирило, Поляков Олександр, Репетило Олександр, Робак Сергій, Романченко Валерій, Савін Василь, Секацький Денис, Семенов Валерій, Семиренко Анатолій, Соколов Валерій, Сорокіна Олена, Сугерей Олег, Тарасюк Валерій, Теорентер Максим, Терещенко Галина, Тимофєєв Олександр, Тучин Юрій, Усатюк Сергій, Халимендик Вадим, Циганок Євген, Чуйкова Марина, Шейтер Руслан, Ярмишко Алла, Яровий Андрій.

Обмін полоненими: як реагують політики та відомі українці

Дивіться відео зустрічі звільенних з полону українців в аеропорту "Бориспіль":

Кого з відомих осіб Україна передала Росії

Резонанс в українському суспільстві викликало те, що Україна передала бойовикам 5 ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілі учасників Революції Гідності в 2014 році: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру та Олега Янішевського.

Попри блокування активістами Лук'янівського СІЗО в Києві, де перебували фігуранти справи, їх вранці вивезли з Києва для обміну. Напередодні суд відпустив усіх цих ексберкутівців під особисте зобов’язання. В ГПУ запевнили, що попри це справу не закривають, а ексберкутівців можуть засудити і заочно.

Передали окупантам і бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за те, що воював на стороні бойовиків на Донбасі.

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Кого з відомих осіб окупанти передали Україні

Окупанти передали Україні 2 живих легенд російсько-української війни – майора Сергія Іванчука та старшого солдата Івана Дєєва. У полоні луганських бойовиків обидва перебували майже 3 роки – ще з лютого 2017 року.

Обидва – катовані-перекатовані. Причина особлива – ліквідація шляхом підриву 4 лютого 2017 року у Луганську автомобіля Олега Анащенка, одного з головних командирів "народної міліції" луганських бойовиків, – розповів директор депуртаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Саме Анащенко був одним з ключових бойовиків, причетних до збиття 14 червня 2014 року українського Іл-76 з ротою десантників, внаслідок чого загинули 49 військових.

Відпустили окупанти й українського письменника та журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва. Його незаконно утримували протягом 2,5 року – з травня 2017. За "шпигунство" на користь України так званий "суд" бойовиків засудив його до 15 років ув'язнення у підвалах донецьких бойовиків.



Звільнений з полону бойовиків журналіст Асєєв

Зустріч звільнених українців у "Борисполі"

Ввечері того ж дня літак з українцями прибув до аеропорту "Бориспіль". Там їх зустріли рідні та президент.

Що сказав про обмін полоненими президент Зеленський

Дізнайтеся, як обмін полоненими прокоментували в Росії

"Те, про що ми домовлялися в нормандському форматі, виконано: ми повернули наших людей. Звільнена 81 людина, 76 зараз – на контрольованій частині України, 6 залишилися на тимчасово окупованих територіях, тому що там їхні сім'ї. Якщо вони захочуть переїхати сюди, ми забезпечимо їх всім необхідним", – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що звільнення ексберкутівців було умовою проведення обміну полоненими.

З приводу беркутівців – це умова "всіх на всіх". Умова цього обміну – ми забирали наших героїв, я вважаю, що це було складне рішення, рішення політичне, це правда, і я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти, вони всі є героями. І я впевнений, що для нас пріоритетом є повернути наших людей,

– пояснив президент.

"Чому були без вироків (ексберкутівці) – ми розберемося, це ніяк не впливатиме на справи Майдану... Як я і сказав, справи Майдану ми завершимо обов'язково", – запевнив Зеленський.

Дивіться відео з брифінгу Зеленського під час зустрічі звільнених українців:

Вибори до об’єднаних територіальних громад

В неділю відбулися вибори у 6 об’єднаних територіальних громадах (3 сільських, 1 селищній, 2 міських). Загалом виборчий процес охопив 4 області. Там обирали депутатів сільських, селищної, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів.

Згідно з даними ЦВК, вибори відбулися на 55 виборчих дільницях:

у Дніпропетровській області – у 3 ОТГ;

у Львівській області – в 1 ОТГ;

у Сумській області – в 1 ОТГ;

у Чернівецькій області – в 1 ОТГ.

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Зауважимо, що результати виборів депутатів в одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови має бути встановлено не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно.

А результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі має бути встановлено не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно.

За підсумками виборчого дня Центральна виборча комісія повідомила тільки про явку на дільницях станом на 15:00: вона становила до 35%. Жодних надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.

Фініш осіннього призову до ЗСУ

Осіння призовна компанія в 2019 році в Україні завершила і пройшла організованіше, ніж попередня весняна. План за кількістю призовників виконати вдалося, хоча іноді й доводилося проводити спільні рейди військкоматів та поліції, повідомив представник штабу Сухопутних військ ЗСУ підполковник Микола Качаненко.

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Скільки українців пішли до армії за результатами осіннього призову 2019

Загалом призвано 15 тисяч 200 юнаків.

З них, як і було заплановано:

9 тисяч поповнять військові частини ЗСУ.

4 тисячі 400 підуть до Національної гвардії.

800 – до Державної спеціальної служби транспорту.

1 тисяча – до Держприкордонслужби.

Цьогоріч призивали чоловіків віком від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку, судимості та проблем зі здоров'ям.

Станом на 27 грудня 3 тисячі 340 призовників одразу підписали контракт на військову службу.

Що вже відомо про весняний призов 2020

Військові комісаріати вже розпочали вивчення призовного ресурсу весняної кампанії 2020 року. Конкретну цифру (скільки планують призвати) наразі не назвуть, бо вона залежить від:

Замовлень із військових частин.

Спроможностей військкоматів.

Кількості юнаків призовного віку, які вступили до закладів вищої освіти.

Кількості непридатних до служби за станом здоров’я тощо.

Важливо: у 2020 році призовний вік буде знову змінено на 18-27 років.



Хто має право на звільнення від строкової служби в ЗСУ / Інфографіка 24 каналу