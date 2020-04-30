Главные новости 30 апреля: в Черкассах и Днепре ослабили карантин, налоговые льготы продлили

В Черкассах и Днепре ослабили карантин. Рада продлила налоговые льготы на время карантина. В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой 13-летней дочери. На счета нардепа Кивы наложили арест. А украинские военные уничтожили автомобиль лидера боевиков. Такими были главные главные новости 30 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Ослабление карантина в Черкассах и Днепре

Власти Черкасс приняли решение ослабить в городе карантин для части предпринимателей.

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По словам представителей бизнеса, они оказались "не на грани, а за гранью выживания". С тем, что из-за карантина больше всего страдает мелкий бизнес, согласился заместитель городского головы Игорь Волошин.

Исполнительный комитет разрешил возобновить работу:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования и сантехники, канцелярских товаров, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальным заказам;

парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок ресторанов.

Впоследствии всем жителям, которые работают, разрешили пользоваться общественным транспортом. Однако тем, кто находится в группах риска, пенсионерам, школьникам и людям, которые не работают, советуют воздержаться от использования общественного транспорта.

Однако пассажиры должны занимать только места для сидения, быть в перчатках и масках. Кроме того, при себе иметь удостоверение работника своего предприятия или учреждения.

Обратите внимание! По состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавирусом.

Впоследствии стало известно об ослаблении карантина в Днепре. Смягчение ограничений начали внедрять уже 30 апреля. В городе возобновляют работу ряд предприятий, предоставляющих услуги населению.

По решению власти, работу возобновят:

аптеки,

супермаркеты,

бакалеи,

магазины с техникой,

АЗС,

банки,

химчистки,

СТО,

мастерские по ремонту различного оборудования.

Кроме того, кафе и рестораны смогут работать как в формате доставки, так и с услугой take away. Также с 4 мая в городе открывают зеленые зоны и бульварные части улиц.

С 12 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе должны начать работу:

небольшие непродовольственные магазины,

ателье,

ремонт обуви,

адвокатские и нотариальные бюро.

Откроют парикмахерские и салоны красоты. Но попасть туда можно будет только по предварительной записи, и не более чем один клиент на каждую услугу одновременно.

Обратите внимание! По состоянию на 30 апреля в Днепропетровской области коронавирусом заболели 347 человек.

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.

, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Продление налоговых льгот

Рада поддержала за основу законопроект о продлении налоговых льгот на время карантина. "За" проголосовали 336 народных избранников. Текст законопроекта №3329-д опубликовали на сайте парламента.

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Что предусматривает законопроект:

продление до конца карантина налоговых льгот и послаблений в администрировании, которые ввели раньше;

продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и людям, которые проводят независимую профессиональную деятельность на период с 1 до 31 мая 2020 года;

уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 миллионов до 200 миллионов гривен;

продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

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Задержание женщины в Харькове

В Харькове полицейские в 6 утра посреди улицы задержали голую женщину. В руках у нее был пакет с головой ее 13-летней дочери и нож.

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Женщина находилась в неадекватном состоянии. По данным NewsRoom, она бросалась на полицейских с ножом. Задержать ее пытались примерно 10 правоохранителей.

Смотрите видео задержания голой женщины в Харькове (осторожно, 18+)

Она отказалась комментировать ситуацию. Женщину доставили в Холодногорский отдел полиции. Во время задержания она была трезвой. Кроме того, она не состоит на учете в психиатрической больнице и не имеет справок о проблемах с психическим здоровьем.

Что известно о женщине и ее убитой дочери

Задержанной оказалась 38-летняя Т. Она вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки. Именно ее брат примерно в 8 утра обратился в полицию и сообщил, что в соседней комнате обнаружил тело племянницы без головы.



На Харьковщине женщина убила 13-летнюю дочь

Видео с улицы в селе Подворки, где произошло убийство ребенка

Соседи в селе отзываются о женщине хорошо, говорят, что она всегда вела себя адекватно.

Комментарий соседей про задержанную женщину и ее дочь: видео

По факту убийства ребенка полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство малолетнего ребенка".

Арест счетов Кивы

Счета народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы арестовали. Деньги "заморозили" для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк по делу о защите чести и достоинства.

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Накануне юридическая компания "Миллер" подала иск против Ильи Кивы от имени отца Екатерины Гандзюк. Он безосновательно обвинил активистку в коррупции. 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк.

Суд также принял решение взыскать с депутата в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1 409,6 гривны. Если Кива не выполнит решение суда, его могут оштрафовать и открыть уголовное производство.

Что известно о завершении расследования по делу Гандзюк

27 апреля СБУ и Офис генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

Такие действия правоохранителей спровоцировали протесты активистов.

Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия.

В Офисе генпрокурора отметили – прокурор пришел к выводу, что есть достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

Украинские военные уничтожили автомобиль лидера боевиков

Военные ВСУ дают отпор атакам боевиков. В сети появилось видео уничтожения внедорожника одного из подразделений боевиков точным попаданием ракеты. Его опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

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На видео заметно, как бойцы 30 ОМБр стреляют в сторону автомобиля боевиков из противотанковой управляемой ракеты. Кроме того, зафиксирован момент попадания ракеты и то, как с места взрыва убегает человек.

Видео уничтожения командирского автомобиля боевиков (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Важно! 28 апреля в результате вражеского обстрела погиб боец 93-й ОМБр Алексей Лисин. Он погиб, находясь на боевом посту.