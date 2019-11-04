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      Годовщина смерти Гандзюк: на какой стадии следствие и почему все еще не услышали имя заказчиков

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      Сегодня, 4 ноября, исполняется год со дня смерти Екатерины Гандзюк. На девушку возле собственного подъезда вылили литр серной кислоты. Она получила более 40% химических ожогов. За жизнь женщина боролась три месяца, но выжить не смогла. Ей было всего 33.

      В полиции сначала квалифицировали преступление, как хулиганство, потом назвали умышленным убийством. Расследовали его все правоохранительные органы страны. За год установили восемь участников преступления. Пятеро из них понесли наказание. Из-за сделки со следствием получили мизерные сроки – от 3 до 6 лет лишения свободы.

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      "Такие слабые приговоры и факт сделки, сейчас, я вижу, что ничем не оправдывается. Потому что нет доказательств, нет подозрений", – отметил адвокат Маси Найем.

      По данным следствия, участниками нападения оказались ветераны АТО: Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Никита Грабчук. Организатором нападения был Сергей Торбин.

      гандзюк
      Фигуранты по делу Гандзюк

      Еще одним фигурантом дела является Игорь Павловский. Он знал, что планируется нападение на Екатерину. Сейчас его судят за сокрытие преступления. Но из-за якобы плохого состояния здоровья Павловский избежал тюрьмы. А сейчас даже не ходит на судебные заседания.

      павловський гандзюк
      Игорь Павловский не ходит на заседания

      "Он просто элементарно их не посещает, ссылаясь на то, что он болеет, находится в больнице, а в больнице он не находится", – рассказал активист и друг Кати Гандзюк Виталий Устименко.

      С того дня, когда Катю облили, кислотой прошло больше года. Но следствие до сих пор не может дать ответ на главный вопрос – кто заказал Гандзюк?

      Это преступление практически не расследовалось, даже скажу больше, что расследование саботировалось. То есть, там не опрашивались свидетели, не собирались данные с видеокамер,
      – сказал отец Виктор Гандзюк.

      Ключевой фигурой в деле является криминальный авторитет Алексей Левин. Именно он связывает исполнителей с организаторами покушения. В прошлом году ему удалось бежать из страны. Сейчас находится в розыске.

      гандзюк левін
      Алексей Левин

      Он знал больше всех. Он организовывал это преступление. Он подбирал Торбина, он финансировал,
      – заявил начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

      По мнению правоохранителей, одним из заказчиков нападения был председатель Херсонского облсовета – Владислав Мангер. По решению суда он внес залог – 2,5 миллиона гривен и теперь находится на свободе.

      магнер гандзюк
      Владислав Мангер

      "Следствие по Мангеру выделено в отдельное производство и оно приостановлено до тех, пор пока не поймают Левина, если его поймают", – отметил Виктор Гандзюк.

      В СБУ говорят, заказчиков было несколько. Но подозрений, как и конкретных имен у следствия пока нет.

      При жизни Екатерину знали как активистку, которая боролась с коррупцией и злоупотреблением чиновников.

      Она ухитрялась фактически самостоятельно создавать огромные проблемы представителям финансовых групп и за это ее убили на самом деле,
      – подытожил Виталий Устименко.

      Видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк:

       

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Активисты Владислав Мангер Расследования Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
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