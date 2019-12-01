Гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога

Этот год был сложным, наполненным многими событиями. Последний месяц года всегда отступает ревностно и тяжело. В этом году нам повезло больше, чем в предыдущие. Сложность будет только в наполненности событий, а не в постоянных нерешаемых вопросах.

Основные события месяца:

Юпитер (планета удачи и богатства) меняет свой знак.

Кольцевое Солнечное затмение на 132 сароса.

Затмение редкое, в знаке Козерог. Это затмение сильное и знаковое. В основном, оно затрагивает карьеру и финансовую сторону жизни. Данное затмение повторение затмения 14 декабря 2001 года. Поэтому, вспомните, что происходило с вами в этот период (6 месяцев после декабря), вы столкнетесь с повторением событий.

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Овен

У вас затмение будет в 10 доме гороскопа. Это значит, что в вашей профессиональной сфере, социальном статусе и в целом, в финансовом положении будут изменения. В этом месяце есть возможность показать себе и окружающим свои достижения. Даже если год не баловал особыми перспективами, то, все упущенное можно с легкостью догнать именно в этот месяц. Также, 3 декабря Юпитер переходит в ваш дом денег и карьеры. Этот же Юпитер, делает стойкий аспект к Урану, что спровоцирует у многих Овнов желание сменить работу или деятельность. (В связи с этим, я раскрою небольшой секрет, что Уран сейчас стоит в положении, которое раскрывает ваше предназначение и то, где ваш ждет максимальный рост. Это значит, что именно этой зимой трудоустроятся по своему предназначению многие Овны. Поздравляю, вы найдете себя.

Телец

У вас затмение будет в 9 доме гороскопа, что даст вам большой прогресс практически во всех сферах жизни. 3 декабря Юпитер направит фокус вашего внимания на смысл вашей жизни. Основные вопросы будут связаны с тем, для чего вы живете, каково ваше предназначение, и основной вопрос – как найти себя в профессии. Если вы не чувствуете, что находитесь на своем месте, и зарабатывая деньги не чувствуете раскрытие полномерного внутреннего потенциала, то затмение укажет где искать себя. Вам поступит предложение или возможность, от которых просто невозможно будет отказаться. Ранние Тельцы будут тесно связаны с заграницей или иностранцами. Если вы хотите построить что-то новое, то Уран даст вам возможность получить хорошую финансовую прибыль с долгосрочной перспективой с партнером иностранцем и/или заграницей.

Близнецы

Затмение произойдет в 8 доме финансовых оборотов/быстрых денежных заработков. Юпитер, с 3 декабря делает точный аспект в вашей карте на 120 градусов с Ураном, что дает возможность с декабря, и весь 2020 год зарабатывать большие суммы денег. Не стабильный доход, рывками, но по крупному. Близнецы, рожденные в середине месяца, имеют возможность получать длительное время выплаты, дивиденды, т.е. деньги, которые будут в качестве пособия. Меркурий способствует постоянному передвижению и перевозке необходимого несколькими точками нужных пунктов. Например, вы можете перевозить вещи при переезде, или постоянно перевозить суммы денег с одного места в другое с целью заработка.

Рак

Затмение и Юпитер переходит в ваш 7 дом отношений. Это значит, что у вас будет возможность вступить в брак, встретить свою любовь или завязать крепкие отношения с нынешним партнером. Также, возможно зачатие, а в последствии, легкая беременность. Также, Меркурий сулит возможность знакомства с очень состоятельным партнером. Если вы именно тот Рак, который познакомиться в декабре, то у вас возможна поездка заграницу, все по той же, романтической причине. Вся эта ситуация может вызвать большую волну негодования в вашей семье. Родственники могут быть против ваших отношений, что значительно может подорвать семейную идилию.

Лев

Юпитер переходит в 6 дом работы, что значительно увеличит ваши обязанности. Дел весь месяц будет невпроворот, множество разных однотипных вопросов будут просто сводить с ума. Как ни одно, так другое, и все по кругу. Юпитер в вашей работе увеличит объем вашего труда или поднимет по карьерной лестнице. Перед самым Новым годом было бы не плохо просить повышение заработной платы. И руководство и звезды благоволят вам достойные улучшения. Если вы семейный человек, то наверняка будете озадачены вопросами семьи, мужа. детей, родителей. Если в вашей семье кто-то участвует в судебном деле, то в декабре оно наверняка решиться и в вашу пользу.

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Дева

Юпитер и затмение у вас в 5 доме гороскопа. Если вы хотите давно зачать ребенка, то в декабре это очень вероятно. Скорее всего это произойдет в середине месяца. Если же вы уже давно готовитесь к материнству, и ваши роды припадают на декабрь, то будьте уверены, что роды пройдут легко, а сам ребенок родиться без осложнений и здоровым. В вашем личном гороскопе Солнце, Уран и Юпитер формируют большой треугольник, что говорит о том, что финансовые ворота для вас надолго открываются. Эти соединения подарят безработным хорошее место труда (с корабля на бал), а трудоустроенные уже давно, сформируют дополнительный бизнес. Меркурий входит в 4 дом вашего гороскопа, поэтому, если вы планировали переезд, то он произойдет безотлагательно, даже если вы колеблились в намерениях и прокрастинировали этот вопрос на следующий год.

Весы

Юпитер и затмение в вашем 4 доме гороскопа помогут вам приобрести недвижимость. Если эта недвижимость необходимость, то вы найдете для себя хорошие условия по приемлемой стоимости, где проживете счастливо долгие годы, и к Новому году уже будете праздновать новоселье. Если вы хотите купить очередную недвижимость для сдачи в аренду, то сейчас не самый подходящий момент делать бизнес. Лучше, подобные вещи, отложить на следующий год. Это даст возможность не угнаться за обманчивой радостью. Если вы чувствуете, что находитесь в заточении, и полностью не реализовываете свой потенциал, то в декабре этот вопрос будет закрыт. Меркурий позаботиться о том, чтобы предоставить вам возможность выхода в свет, и помочь завязать вам необходимые на сегодняшний день знакомства.

Скорпион

Затмение и Юпитер в вашем гороскопе находится в 3 доме. Все блага будут исходить только от вашего ума и прозорливости. Этот дом гороскопа отвечает за то, что мы делаем себе сами. Да, звезды так и говорят :" Тебе не на что надеяться, удачного случая и чью-то причастность к делу не жди!" Если вы, были до времени прочтения поста с кем-то в партнерстве или сговоре, приготовьтесь к тому, что в итоге все будет зависеть от вас и может быть форс-мажорные обстоятельства. В этом месяце закрывать все вопросы года будет сложнее обычного. Но, все это даст колосальные результаты. Также, в этот месяц вы будете что-то праздновать. Какое-то важное событие или мероприятие. (Конечно, это не касается Нового года) В вашей жизни произойдет что-то важное, успешное событие, то о чем мечталось давно, что-то, чем можно гордиться или длительное время радоваться.

Стрелец

Затмение и Юпитер в вашем 2 доме гороскопа. Это положение говорит о том, что ваши денежные накопления и запасы финансовых активов значительно пополняться. Вы найдете себе источник дополнительного дохода, который будет ни один год помогать и вытягивать ваше финансовое положение. Ваш фокус внимания будет сконцентрирован на том, чтобы не просто зарабатывать с помощью работы или бизнеса, а на то, как структурировать и отладить все ваши идеи для работы и бизнеса с максимальной прибылью и минимальной тратой времени. Этот месяц для вас боевой, он принесет много идей и возможности воплощения все в реальность. Также, у вас может быть предложение на партнерство, но, ничего, кроме разочарования это не принесет, в особенности, если это дело связано с близкими и друзьями.

Козерог

Юпитер и затмение в 1 доме гороскопа. Для вас на первый план встанете вы и ваши желания. На работе могут начаться конфликты и многие Козероги будут попадать под сокращение. Сейчас, пока этого еще не произошло, следует выбрать для себя вторую дорогу. Ту, по которой вы сможете всегда беззаботно пройти и забыть за все невзгоды. Скорее, это будет партнерский бизнес, но, если на сегодняшний день вы не готовы к подобным переменам, то стоит найти удачное место работы. Для вас этот месяц знаковый. Меняться будет все вокруг. Вы, ваше окружение, ваши ценности. Вы как будто проведете черту итога прожитых лет. И рука реформ и перемен в вашей жизни не дрогнет.

Водолей

Юпитер и затмение будут в вашем 11 доме гороскопа. Это значит, что в вашей жизни будут во главе с декабря ведущую позицию занимать друзья и единомышленники. Деньги и благополучие будут наращиваться коллективно. Друзья полны идей, а вы полны возможностей для их реализации. Это будет хороший тандем. Меркурий, планета движения и договоров поддерживает намерения Юпитера, предоставляя активную жизнь и постоянные разъезды. Самый главный совет в этом постоянном круговороте только один: не пренебрегайте даже мелкими предложениями. В целом, кто знает, что принесет большие деньги, синица в руках, или журавль в небе?

Рыбы

Затмение и Юпитер в 12 доме гороскопа. Этот месяц для вас поучительный. Если вы пытались где-то казаться лучше, чем приходитесь, замыливали глаза кому-то для получения собственной выгоды – то сейчас раскроется эта тайна. Ваши Вопросы по работе закроются, в этом вам помогут близкие или друзья. Все, на что вы будете нацелены, это исправление всего, что за год накопилось негативного. Закрывать вопросы по отношениям, если вы понимаете, что они себя изжили, закрывать ответы по работе. Месяц сложный, но ответственный.

Автор: астролог Рената Раевская

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