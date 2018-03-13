Группа O.Torvald установила новый национальный рекорд: детали

Популярная украинская группа O.Torvald отличилась новым достижением: музыканты установили рекорд, который внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Достижение зафиксировали 13 марта 2018 года. Именно в этот день рок-группа презентовала музыкальный клип на песню "Ліхтарі" на самом большом медиа-фасаде Украины, размещенном на торговом центре Gulliver.

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"Символично: самый большой экран — и еще большая любовь к фанатам", — заявил вокалист группы O.Torvald Женя Галич.

По словам музыкантов, "Ліхтарі" — это подарок поклонникам, который звезды сделали перед отъездом на турне по Европе.

Песню "Ліхтарі" мы посвятили нашим фанатам. Идея возникновения сингла у меня зародилась на концерте. "Ліхтарі" — это "наши люди", которые на концертах включают фонарики на телефонах и подпевают хором с нами. Именно поэтому мы хотели подарить этот клип фанатам, сделать его доступным каждому,

— рассказал Женя Галич.

Известно, что для съемок клипа было использовано 121 светодиод, которые создали невероятную атмосферу. Именно из них сформировалось специфическое освещение для видео.

Смотрите клип на песню группы O.Torvald "Ліхтарі":