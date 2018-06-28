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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Хакеры могут взломать любой смартфон через аккумулятор

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Хакеры могут взломать любой смартфон через аккумулятор
Хакеры могут взломать любой смартфон через аккумулятор / Фото из открытых источников

Группа исследователей сделала заявление, что хакеры могут взломать любой смартфон через аккумулятор. Об этом они рассказали во время симпозиума Privacy Enhancing Technologie.

Об этом пишет akket.com.

Чтобы проверить эту гипотезу, привлекли специалистов из Техасского университета в Остине и Еврейского университета в Иерусалиме и Техниона (Израильского технологического института). Они пришли к выводу, что сделать это действительно возможно. Но на это способны только опытные хакеры.

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Когда человек пользуется смартфоном, то смартфон высчитывает много факторов для оптимизации энергопотребления, в том числе приложения, которые использует пользователь, а также силу нажатия на экран, подключение к сетям операторов и тому подобное. Вся эта информация может быть перехвачена хакерами.

Таким образом на любое мобильное устройство может попасть вирус или другое вредоносное обеспечение.

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Теги: Техно Смартфоны хакеры
Источник: 24 Канал
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