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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Художница сделала реалистичные рисунки животных на камнях: невероятные фото

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Японская художница Аки Наката создает невероятно реалистичные рисунки на обычных камнях. Результаты творческой работы художник фиксирует на камеру. Свои рисунки она называет каменным искусством.

Как известно, Аки Наката не является профессиональной художницей. Свои умения женщина развивала самостоятельно. Идею для создания первого рисунка подкинул камень, который случайно нашла японка. Находка очень напоминала ей кролика, поэтому Аки Наката решила дорисовать некоторые элементы, которые прибавили ему реалистичности.

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Над каждой работой Аки Наката работает очень тщательно, внимательно подбирая цвета и рисуя мельчайшие детали. Поэтому каждый рисунок на самом деле напоминает маленькую зверушку.

"Камни могут выходить за рамки нашего обычного определения живых организмов. Когда я думаю о том, как долго камень превращается из огромного валуна в горах в тот, каким он есть, когда лежит у меня на ладони, я чувствую историю земли, которую камень молчаливо наблюдал долгие тысячелетия, и я чувствую историю внутри него", – рассказала Аки Наката в соцсети.

Теги: LifeStyle Фотоновости Япония Исскусство
Источник: 24 Канал
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