Интересное предположение: Млечный Путь увеличивается на 500 метров каждую секунду

Млечный Путь, вероятно, продолжает расти со скоростью 500 метров в секунду. Такой вывод ученые сделали, исходя из наблюдений за другими галактиками, похожими на нашу.

Об этом сообщили ученые на Европейской неделе астрономии и космических наук 3 апреля.

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Млечный Путь насчитывает, как минимум, пять основных рукавов, и содержит от 200 миллиардов до 400 миллиардов звезд. Точные оценки размера нашей галактики дать достаточно трудно, так как мы не можем посмотреть на нее снаружи, однако астрономы предполагают, что ее диаметр достигает 100 тысяч световых лет.

Кроме того, диск Млечного Пути окружен гало, состоящего из старых звезд и шаровых скоплений. Несмотря на то, что большая часть объектов расположена на расстоянии менее 100 тысяч световых лет, ученые находят объекты, такие как Pal 4, которые "улетели" от галактического центра на 200 тысяч световых лет.

На внешнем крае диска также находятся и звезды активного звездообразования, и модели предполагают, что новые звезды будут постепенно увеличивать размер галактики, в которой они находятся. Однако из-за того, что наша планета находится внутри Млечного Пути, мы не можем проследить, как меняются его пределы. Частично решить эту проблему можно косвенным методом, наблюдая за галактиками, похожими на нашу.

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Чтобы выяснить, становятся ли аналоги Млечного Пути больше со временем, Кристина Мартинес-Ломбийа из Канарского института астрофизики вместе с коллегами изучила данные о других галактиках, полученные оптическим телескопом SDSS и обсерваториями GALEX и Spitzer в ближнем инфракрасном и ультрафиолетоваму диапазонах.

Ученые регистрировали излучения и вертикальное движение звезд в окрестностях галактических дисков, чтобы понять, сколько времени им понадобится для того, чтобы переместиться из начальных позиций, а также как изменится форма галактик. Полный список объектов, которые анализировали астрономы, не сообщается. Известно, что в выборку вошли NGC 4565 в созвездии Волосы Вероники и NGC 5907 в созвездии Дракона.

На основе наблюдений, команда исследователей рассчитала, что аналоги Млечного Пути растут со средней скоростью 500 метров в секунду.

Млечный Путь уже и так достаточно велик. Однако наша работа показывает, что по крайней мере видимая его часть медленно увеличивается в размерах из-за звезд, которые формируются на окраинах. Это не быстрый процесс, но если бы мы смогли слетать в будущее и посмотреть на галактику через 3 миллиарда лет, мы бы увидели, что она выросла на 5 процентов,

– рассказала Мартинез-Ломбийа.

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Недавно астрономы провели новые измерения местного рукава Млечного Пути, в котором находится Солнечная система. Он может быть почти в два раза длиннее, чем предполагалось ранее – примерно, его длина составляет около 20 тысяч световых лет.