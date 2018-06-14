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iOS 12 решит серьезную проблему с доступом к данным на iPhone и iPad

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iPhone и iPad станут более защищенными
iPhone и iPad станут более защищенными / unsplash

Компания Apple объявила о том, что планирует обезопасить владельцев iPhone и iPad от потенциальных хакерских атак на устройства. С релизом новой версии iOS в настройках появится возможность активировать функцию предотвращения постороннего вмешательства в работу гаджета.

Об этом сообщает MacRumors.

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Если iPhone защищен паролем, получить доступ к информации на нем сложно, но все же реально. Правоохранительные органы и хакеры используют для этого специальный прибор под названием GrayKey и его аналоги. Устройство подключается к iPhone или iPad через разъем Lightning, а затем подбирает пароль к гаджету.

Новая функция в iOS 12, которая будет активна по умолчанию, предотвращает передачи данных по USB, если владелец не разблокировал устройство в течение последнего часа. Для снятия ограничения достаточно ввести пароль или использовать Touch ID / Face ID. При этом на зарядку смартфона или планшета это никак не влияет.

В Apple мы ставим клиента в центр всего, что мы разрабатываем. Мы постоянно улучшаем защиту в каждом продукте, чтобы помочь клиентам защититься от хакеров и похитителей личных данных. Мы очень уважаем правоохранительные органы, и наши улучшения безопасности не созданы для того, чтобы помешать им выполнять свою работу,
– подчеркнул представитель корпорации Apple.

Если же новая функция по какой-то причине пользователю не нужна, то ее можно отключить в настройках Touch ID или Face ID.

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Теги: Техно Смартфоны Кибербезопасность iPhone iPad Apple iOS
Источник: 24 Канал
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