Исследователи рассказали о влиянии книг на здоровье

Ученые из Йельского университета уверяют, что любовь к книгам продлевает жизнь. Ведь во время чтения улучшается активность мозга.

К таким выводам они пришли, проанализировав данные, полученные при обследовании нейронов. Оказалось, что примерно 30% из них активируются при чтении литературы, передает "Страна здоровья".

Читайте также: Ученые назвали спорт, который продлевает жизнь на 8 лет

По словам специалистов, это обусловлено повышенным уровнем мозговой активности.

Они отмечают, что люди, которые читают книги более 30 часов в неделю – имеют продолжительность жизни примерно на 6% больше остальных.

Чтение книг может также улучшить самочувствие пожилых людей. В этом случае имеет важное значение погружения в материал, который способствует стабилизации работы нейронов и отвлекает от внешних проблем.

Любовь к книгам продлевает жизнь