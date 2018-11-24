Итоговый выпуск новостей за 21:00: Чествование жертв Голодомора. Церковь УПЦ КП на Донбассе
В итоговом выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 21:00 – в разных городах Украины почтили памятью жертв Голодомора в 1932 – 1933 годах прошлого века. На Донбассе появился еще один приход УПЦ КП, церковь разместилась в подвале.
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Боевики начали стрелять активнее, с тех пор как на днях на Донбасс заехал очередной гумконвой России.
Источник: 24 канал
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