Итоговый выпуск новостей за 21:00: Чествование жертв Голодомора. Церковь УПЦ КП на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 21:00 – в разных городах Украины почтили памятью жертв Голодомора в 1932 – 1933 годах прошлого века. На Донбассе появился еще один приход УПЦ КП, церковь разместилась в подвале.

Также в выпуске: Минюст вернул территорию Почаевской лавры в пользование государству. Во Франции продолжаются масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Боевики начали стрелять активнее, с тех пор как на днях на Донбасс заехал очередной гумконвой России.