Из-за дебатов вокруг стадиона "Олимпийский" ограничат движение, а транспорт изменит режим

Из-за проведения 19 апреля дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" в Киеве на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта. Движение будет ограничено с 10:00 до 22:00. А общественный транспорт будет курсировать с изменениями.

В полиции сообщили, на каких улицах ограничат движение авто:

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Большая Васильковская – от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

Деловая – от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;

Василия Тютюнника – от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;

Физкультуры – от улицы Антоновича до НСК "Олимпийский";

Жилянская – от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;

Шота Руставели – от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

Саксаганского – от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

Эспланадная – от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

Рогнединская – от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

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Карта улиц вокруг "Олимпийского", где будет ограничено движение

Как в Киеве будут работать метро, автобусы и троллейбусы?

Примерно с 12:00 и до завершения дебатов с изменениями будут курсировать троллейбусы маршрутов №3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусы №5, 20, 55, 69.

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троллейбусы №3 будут курсировать от железнодорожного массива (улица Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы №9 – от аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы №12 – от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";

троллейбусы №14 – от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной)

троллейбусы №15 – от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальнои)

троллейбусы №40 и 40к – от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив)

автобусы №5 – в направлении железнодорожного вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской по собственной трассе, далее улица Казимира Малевича – улица Короленковская – улица Тарасовская, дальше по собственному маршруту;

автобусы маршрута №20 от ж/м Корчеватое до улицы Деловой;

автобусы маршрута №55 от Дарницкой площади до улицы Бассейной;

автобусы маршрута №69 от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской.

Дебаты между Порошенко и Зеленским: когда и где состоится дискуссия?​

Кандидаты в президенты вызвали друг друга на дебаты еще до того, как стали известны официальные результаты первого тура выборов президента. Оба прошли во второй тур и после долгих споров и эпопеи со сдачей анализов штабы Зеленского и Порошенко договорились провести дебаты 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский". После этого Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Запускать зрителей на "Олимпийский" начнут в 16:00. Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей и подчеркивает им, что на стадион нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, пищу и алкоголь. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.