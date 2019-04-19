Из-за дебатов вокруг стадиона "Олимпийский" ограничат движение, а транспорт изменит режим
Из-за проведения 19 апреля дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" в Киеве на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта. Движение будет ограничено с 10:00 до 22:00. А общественный транспорт будет курсировать с изменениями.
В полиции сообщили, на каких улицах ограничат движение авто:
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- Большая Васильковская – от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
- Деловая – от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;
- Василия Тютюнника – от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;
- Физкультуры – от улицы Антоновича до НСК "Олимпийский";
- Жилянская – от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;
- Шота Руставели – от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
- Саксаганского – от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
- Эспланадная – от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
- Рогнединская – от улицы Шота Руставели до Эспланадной.
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Карта улиц вокруг "Олимпийского", где будет ограничено движение
Как в Киеве будут работать метро, автобусы и троллейбусы?
Примерно с 12:00 и до завершения дебатов с изменениями будут курсировать троллейбусы маршрутов №3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусы №5, 20, 55, 69.
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- троллейбусы №3 будут курсировать от железнодорожного массива (улица Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусы №9 – от аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусы №12 – от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";
- троллейбусы №14 – от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной)
- троллейбусы №15 – от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальнои)
- троллейбусы №40 и 40к – от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив)
- автобусы №5 – в направлении железнодорожного вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской по собственной трассе, далее улица Казимира Малевича – улица Короленковская – улица Тарасовская, дальше по собственному маршруту;
- автобусы маршрута №20 от ж/м Корчеватое до улицы Деловой;
- автобусы маршрута №55 от Дарницкой площади до улицы Бассейной;
- автобусы маршрута №69 от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской.
Дебаты между Порошенко и Зеленским: когда и где состоится дискуссия?
Кандидаты в президенты вызвали друг друга на дебаты еще до того, как стали известны официальные результаты первого тура выборов президента. Оба прошли во второй тур и после долгих споров и эпопеи со сдачей анализов штабы Зеленского и Порошенко договорились провести дебаты 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский". После этого Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.
Запускать зрителей на "Олимпийский" начнут в 16:00. Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей и подчеркивает им, что на стадион нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, пищу и алкоголь. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.