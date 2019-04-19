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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Из-за дебатов вокруг стадиона "Олимпийский" ограничат движение, а транспорт изменит режим

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      Вокруг стадиона "Олимпийский" ограничат движение авто из-за запланированных дебатов кандидатов в президенты
      Вокруг стадиона "Олимпийский" ограничат движение авто из-за запланированных дебатов кандидатов в президенты / Фото из открытых источников

      Из-за проведения 19 апреля дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" в Киеве на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта. Движение будет ограничено с 10:00 до 22:00. А общественный транспорт будет курсировать с изменениями.

      В полиции сообщили, на каких улицах ограничат движение авто:

      Смотрите также: Как "Олимпийский" готовится к дебатам между Порошенко и Зеленским: фото, видео

      • Большая Васильковская – от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
      • Деловая – от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;
      • Василия Тютюнника – от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;
      • Физкультуры – от улицы Антоновича до НСК "Олимпийский";
      • Жилянская – от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;
      • Шота Руставели – от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
      • Саксаганского – от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
      • Эспланадная – от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
      • Рогнединская – от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

      Читайте также: Дебаты на НСК "Олимпийском": полиция озвучила главные требования к зрителям

      Олімпійський обмеження руху карта перекриють рух авто Київ дебати
      Карта улиц вокруг "Олимпийского", где будет ограничено движение

      Как в Киеве будут работать метро, автобусы и троллейбусы?

      Примерно с 12:00 и до завершения дебатов с изменениями будут курсировать троллейбусы маршрутов №3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусы №5, 20, 55, 69.

      Читайте также: Сторонников Зеленского и Порошенко во время дебатов на "Олимпийском" разделят

      • троллейбусы №3 будут курсировать от железнодорожного массива (улица Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
      • троллейбусы №9 – от аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный";
      • троллейбусы №12 – от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";
      • троллейбусы №14 – от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной)
      • троллейбусы №15 – от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальнои)
      • троллейбусы №40 и 40к – от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив)
      • автобусы №5 – в направлении железнодорожного вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской по собственной трассе, далее улица Казимира Малевича – улица Короленковская – улица Тарасовская, дальше по собственному маршруту;
      • автобусы маршрута №20 от ж/м Корчеватое до улицы Деловой;
      • автобусы маршрута №55 от Дарницкой площади до улицы Бассейной;
      • автобусы маршрута №69 от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской.

      Дебаты между Порошенко и Зеленским: когда и где состоится дискуссия?​
      Кандидаты в президенты вызвали друг друга на дебаты еще до того, как стали известны официальные результаты первого тура выборов президента. Оба прошли во второй тур и после долгих споров и эпопеи со сдачей анализов штабы Зеленского и Порошенко договорились провести дебаты 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский". После этого Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.

      Запускать зрителей на "Олимпийский" начнут в 16:00. Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей и подчеркивает им, что на стадион нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, пищу и алкоголь. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.

       

       

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком НСК Олимпийский Полиция Авто Транспорт Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 канал
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