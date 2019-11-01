Изменения для ФОПов: нужно ли будет платить за кассовые аппараты

Нардеп от "Слуги народа" анонсировала "абонентскую плату" за кассовые аппараты, которые станут обязательными для ФОПов с 2021. Однако в Государственной налоговой службе все опровергли.

Обслуживание кассовых аппаратов будет бесплатным, об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, пишет пресс-служба налоговой.

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Пидласа заявляла, что за обслуживание кассовых аппаратов нужно будет платить 1000 гривен в месяц. Уже позже она сама опровергла это заявление и отметила, что все будет бесплатным.

С 1 января мы должны предоставить для тестирования всем желающим бесплатные программные регистраторы расчетных операций, которые также будут бесплатными и в обслуживании. Это прямая норма закона. И мы сейчас работаем над тем, чтобы выполнить это требование,

– подчеркнул Верланов.

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