Изменения для ФОПов: нужно ли будет платить за кассовые аппараты
Нардеп от "Слуги народа" анонсировала "абонентскую плату" за кассовые аппараты, которые станут обязательными для ФОПов с 2021. Однако в Государственной налоговой службе все опровергли.
Обслуживание кассовых аппаратов будет бесплатным, об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, пишет пресс-служба налоговой.
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Пидласа заявляла, что за обслуживание кассовых аппаратов нужно будет платить 1000 гривен в месяц. Уже позже она сама опровергла это заявление и отметила, что все будет бесплатным.
С 1 января мы должны предоставить для тестирования всем желающим бесплатные программные регистраторы расчетных операций, которые также будут бесплатными и в обслуживании. Это прямая норма закона. И мы сейчас работаем над тем, чтобы выполнить это требование,
– подчеркнул Верланов.
Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать
- Верховная Рада 18 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введение обязательных кассовых аппаратов для ФОПов и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
- Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 сентября.
- Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
- Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
- Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
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