14:05
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Изменения для ФОПов: нужно ли будет платить за кассовые аппараты

      111 Читати новину українською
      Обслуживание кассовых аппаратов будет бесплатным, — Налоговая
      Обслуживание кассовых аппаратов будет бесплатным, — Налоговая / censor.net.ua

      Нардеп от "Слуги народа" анонсировала "абонентскую плату" за кассовые аппараты, которые станут обязательными для ФОПов с 2021. Однако в Государственной налоговой службе все опровергли.

      Обслуживание кассовых аппаратов будет бесплатным, об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, пишет пресс-служба налоговой.

       Важно: Налоговая реформа – как это видят в министерстве экономики

      Пидласа заявляла, что за обслуживание кассовых аппаратов нужно будет платить 1000 гривен в месяц. Уже позже она сама опровергла это заявление и отметила, что все будет бесплатным.

      С 1 января мы должны предоставить для тестирования всем желающим бесплатные программные регистраторы расчетных операций, которые также будут бесплатными и в обслуживании. Это прямая норма закона. И мы сейчас работаем над тем, чтобы выполнить это требование,
      – подчеркнул Верланов.

      Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать

      • Верховная Рада 18 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введение обязательных кассовых аппаратов для ФОПов и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
      • Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 сентября.
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
      • Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
      • Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
      blog_ava
      Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      сегодня
      1388
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Налоги Государственная налоговая служба ФОПы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 14:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 342
      Тим Кук – преемник Стива Джобса: путь из провинции Америки до СЕО корпорации-монстра
      сегодня , 13:02 Тим Кук – преемник Стива Джобса: путь из провинции Америки до СЕО корпорации-монстра
      Олена Кандяк 16
      Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      сегодня , 12:00 Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн
      Блог Соцмережі 604
      Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      сегодня , 11:30 Втеча до Ізраїлю: як прибічники Порошенка рятуються від покарання
      Сергій Лещенко 313
      Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      сегодня , 09:15 Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность
      Вероніка Климська 1388
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук