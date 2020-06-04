Николай Кузив и Сергей Сулима, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка были не местными. К тому же, всегда держались в стороне от своих коллег.

Такую информацию адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко получил от одного из работников Кагарлицкого отделения полиции. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

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Адвокат объяснил: когда находился под участком, к нему подошел дежурный полицейский, чтобы проверить, что за машина стоит под зданием. Мужчина, который работает в отделении уже 19 лет, рассказал, что в день совершения преступления был в отпуске.

По его словам, подозреваемые в изнасиловании 25-летней женщины во время службы "варились себе сами отдельно". Полицейский уверен, что его бывшие сотрудники должны быть наказаны.

Отделение полиции в Кагарлыке превратилось в место ссылки для сомнительных полицейских, которыми "разбавляли" местных. Говорит, что никогда бы не совершил такого и в шоке от совершенного "коллегами",

– добавил Мельниченко.

А также отметил: сейчас его собеседник ждет переаттестации, а пока, несмотря на все, верит в то, что полиция будет местом гордости, а не местом недоверия и неопределенности.

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