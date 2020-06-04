Изнасилование в Кагарлыке: работник отделения рассказал подробности о подозреваемых
Николай Кузив и Сергей Сулима, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка были не местными. К тому же, всегда держались в стороне от своих коллег.
Такую информацию адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко получил от одного из работников Кагарлицкого отделения полиции. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.
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Адвокат объяснил: когда находился под участком, к нему подошел дежурный полицейский, чтобы проверить, что за машина стоит под зданием. Мужчина, который работает в отделении уже 19 лет, рассказал, что в день совершения преступления был в отпуске.
По его словам, подозреваемые в изнасиловании 25-летней женщины во время службы "варились себе сами отдельно". Полицейский уверен, что его бывшие сотрудники должны быть наказаны.
Отделение полиции в Кагарлыке превратилось в место ссылки для сомнительных полицейских, которыми "разбавляли" местных. Говорит, что никогда бы не совершил такого и в шоке от совершенного "коллегами",
– добавил Мельниченко.
А также отметил: сейчас его собеседник ждет переаттестации, а пока, несмотря на все, верит в то, что полиция будет местом гордости, а не местом недоверия и неопределенности.
Изнасилование в Кагарлыке: основное
- 25 мая стало известно, что 2 правоохранителей избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в полицейском участке в Кагарлыке. Ее вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля, однако впоследствии начали бить, пытать и насиловать.
- Полицейских задержали утром 25 мая – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- 26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают. Из-за этого инцидента в Раде начали собирать голоса за отставку главы МВД Арсена Авакова.