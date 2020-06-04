В Кагарлыке сократили штат местного райотдела. Именно здесь в конце мая жестоко избили и изнасиловали 26-летнюю женщину.

Штат у Кагарлику скорочено

Максим Цуцкірідзе, інформує Проблему тортур в поліції обговорили на нараді глав силових відомств. Про скорочення штату в Кагарлику повідомив заступник голови Національної поліції, інформує "РБК-Україна"

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Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені та 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю,

– зазначив Цуцкірідзе.

У поліції катують менше, ніж у міліції, – МВС

Незважаючи на жахливий злочин у Кагарлику, Цуцкірідзе наголосив, що у реформованій поліції фіксують на 10 – 15% менше тортур, ніж у колишній міліції.

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