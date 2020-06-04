У Кагарлику скоротили штат райвідділку поліції
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У Кагарлику скоротили штат місцевого райвідділку. Саме тут наприкінці травня жорстоко побили та зґвалтували 26-річну жінку.
Штат у Кагарлику скорочено
Проблему тортур в поліції обговорили на нараді глав силових відомств. Про скорочення штату в Кагарлику повідомив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, інформує "РБК-Україна".
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Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені та 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю,
– зазначив Цуцкірідзе.
У поліції катують менше, ніж у міліції, – МВС
Незважаючи на жахливий злочин у Кагарлику, Цуцкірідзе наголосив, що у реформованій поліції фіксують на 10 – 15% менше тортур, ніж у колишній міліції.
Що відомо про зґвалтування у Кагарлику
- 25 травня стало відомо, що 2 правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику.
- Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати і ґвалтували.
- Водночас у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Йому на голову одягали протигаз і били кийками. Як наслідок – у чоловіка зламані ребра та ніс.
- Поліцейських затримали вранці 25 травня – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.
- Через цей гучний інцидент у Раді почали збирати голоси за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.