За головування генпрокурорки Ірини Венедіктової 4 червня відбулася нарада правоохоронних органів. Стосувалася вона нещодавніх резонансних подій за участю поліції. Головна тема наради – припинення випадків злочинів з боку правоохоронців та випадків катувань. Міністр внутрішніх справ Аваков під час неї виправдовувався, мовляв, подібне трапляється всюди. На його захист стала і Венедіктова.

Річ у тім, що після зґвалтування та катування у Кагарлику під главою МВС вкотре захиталося крісло. На звільненні Авакова з посади наполягали як активісти, так і народні депутати. Останні навіть ініціювали збір підписів стосовно цього питання у парламенті.

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Однак, генпрокурорка Ірина Венедіктова вважає, що резонансні події за участю поліції мають якось впливати на звільнення Авакова, передає Інтерфакс-Україна.

Якщо ми будемо таким чином підходити, то знову буде питання ... Якщо, наприклад, Генінспекція зловила прокурора на хабарі – так що, Венедіктову у відставку? Ну, мені здається, це дуже політичні заяви,

– сказала вона, коментуючи ініціативи звільнення глави МВС Арсена Авакова.

Що розповів на нараді Аваков:

За фактом подій у Кагарлику штат місцевого відділу поліції розформували, 60 поліцейських вивели за штат. Можливість їхньої подальшої служби вирішить кадрова комісія Нацполіції.



В усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб Сustody Records. Це онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7. Наразі відбувається апробація пілотного проєкту в поліції Кіровоградської області.



Цікаво, що впровадження цього проєкту у всіх відділеннях поліції країни потребує 20 мільйонів євро.



Цікаво, що впровадження цього проєкту у всіх відділеннях поліції країни потребує 20 мільйонів євро. Про катування і нелюдське поводження поліції з людьми Аваков сказав так:

На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу. Проте, ознакою здоров’я системи є реагування на такі випадки… Міністерство внутрішніх справ активно підтримує політику абсолютного неприйняття порушень прав людини.

Зверніть увагу! За 1,5 року проведено понад 300 службових розслідувань виявленої інформації про порушення працівниками поліції прав людини. За їх результатами притягнуто до дисциплінарної відповідальності 175 працівників поліції.

Що відомо про ситуацію у Кагарлику: коротко