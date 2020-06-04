Под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой 4 июня состоялось совещание правоохранительных органов. Касалась оно недавних резонансных событий с участием полиции. Главная тема совещания – прекращение случаев преступлений со стороны правоохранителей и случаев пыток. Министр внутренних дел Аваков во время него оправдывался, мол, подобное случается везде. На его защиту стала и Венедиктова.

Дело в том, что после изнасилования и пытки в Кагарлыке под главой МВД в очередной раз зашаталось кресло. На увольнении Авакова с должности настаивали как активисты, так и народные депутаты. Последние даже инициировали сбор подписей по этому вопросу в парламенте.

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Однако, генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что резонансные события с участием полиции не олжны как-то влиять на увольнение Авакова, передает Интерфакс-Украина.

Если мы будем таким образом подходить, то опять будет вопрос ... Если, например, Генинспекция поймала прокурора на взятке – так что, Венедиктову в отставку? Ну, мне кажется, это очень политические заявления,

– сказала она, комментируя инициативы увольнения главы МВД Арсена Авакова.

Что рассказал на совещании Аваков:

По факту событий в Кагарлыке штат местного отдела полиции расформировали, 60 полицейских вывели за штат. Возможность их дальнейшей службы решит кадровая комиссия Нацполиции.

Во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц Сustody Records. Это онлайн-регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с фактического задержания, подача жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. Сейчас происходит апробация пилотного проекта в полиции Кировоградской области.

Интересно, что внедрение этого проекта во всех отделениях полиции страны требует 20 миллионов евро.

О пытках и жестоком обращении полиции с людьми Аваков сказал так:

К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи... Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека.

Обратите внимание! За 1,5 года проведено более 300 служебных расследований выявленной информации о нарушении сотрудниками полиции прав человека. По их результатам привлечено к дисциплинарной ответственности 175 сотрудников полиции.

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